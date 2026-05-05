Apple Türkiye’den zam: iPhone 17, AirPods ve Watch fiyatları güncellendi

Tam Boyutta Gör Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye’deki ürün fiyatlarında dikkat çeken bir artışa gitti. Özellikle iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinde yapılan zamlar, üst segment cihazların erişilebilirliğini daha da zorlaştırdı. Güncellenen fiyat listesiyle birlikte birçok modelde çift haneli oranlara yaklaşan artışlar görülüyor.

iPhone 17 ailesinde fiyatlar arttı

Yeni fiyatlandırmaya göre Apple’ın en güncel akıllı telefon ailesi olan iPhone 17 serisinin tüm modelleri zamdan etkilendi. iPhone 17’nin başlangıç fiyatı 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükselirken, daha üst segmentte konumlanan iPhone 17 Pro 119.999 TL’ye, iPhone 17 Pro Max ise 132.999 TL’ye çıktı.

Daha uygun fiyatlı seçenek olarak konumlandırılan iPhone 17e modeli de zamlanan ürünler arasında yer aldı. Bu modelin 256 GB versiyonu 59.999 TL’ye, 512 GB versiyonu ise 73.999 TL’ye yükseldi.

Benzer şekilde iPhone Air modeli de zamdan nasibini aldı ve tüm depolama seçeneklerinde önemli artışlar kaydedildi.

AirPods ve Watch tarafında da artış var

Apple yalnızca akıllı telefon tarafında değil, ses ürünleri kategorisinde de fiyat güncellemesine gitti. AirPods 4’ün başlangıç fiyatı 8.999 TL’ye yükselirken, AirPods Pro 3 modelinde fiyat 15.499 TL’ye çıktı. Buna karşın Apple, premium kulak üstü kulaklık modeli olan AirPods Max 2’nin fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadı.

Kulaklıkların yanında Watch modellerinde de fiyatlar yükseldi. Yeni zam ile Apple Watch Ultra 3 fiyatı 65.999 TL, Watch Series 11 fiyatı 23.999 TL ve Watch SE 3 fiyatı 15.499 TL oldu.

Apple Türkiye 5 Mayıs zam: Güncel iPhone 17 fiyatları Ürün Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı iPhone 17e (256 GB) 54.999 TL 59.999 TL %9,09 iPhone 17e (512 GB) 66.999 TL 73.999 TL %10,45 iPhone 17 (256 GB) 77.999 TL 84.999 TL %8,97 iPhone 17 (512 GB) 89.999 TL 98.999 TL %10 iPhone 17 Pro (256 GB) 107.999 TL 119.999 TL %11,11 iPhone 17 Pro (512 GB) 119.999 TL 133.999 TL %11,67 iPhone 17 Pro (1 TB) 131.999 TL 147.999 TL %12,12 iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119.999 TL 132.999 TL %10,83 iPhone 17 Pro Max (512 GB) 131.999 TL 146.999 TL %11,36 iPhone 17 Pro Max (1 TB) 143.999 TL 160.999 TL %11,81 iPhone 17 Pro Max (2 TB) 168.999 TL 188.999 TL %11,83 iPhone Air (256 GB) 97.999 TL 107.999 TL %10,20 iPhone Air (512 GB) 109.999 TL 121.999 TL %10,91 iPhone Air (1 TB) 121.999 TL 135.999 TL %11,48 AirPods 4 7.999 TL 8.999 TL %12,50 AirPods Pro 3 13.999 TL 15.499 TL %10,71 Watch Ultra 3 59.999 TL 65.999 TL %10 Watch Series 11 21.999 TL 23.999 TL %9,1 Watch SE 3 13.999 TL 15.499 TL %10,70

