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    Apple TV 4K için tvOS 27 yayınlandı: İşte tüm yeni özellikler

    Apple, iOS 27, watchOS 27 ve macOS 27 ile birlikte tvOS 27 sürümünü kullanıma sundu. Apple TV 4K için yayınlanan tvOS 27 güncellemesi, birçok yenilik getiriyor. 

    tvOS 27 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, üç aylık beta test sürecinin ardından tvOS 27'yi yayınladı. tvOS 27, yenilenmiş Apple Podcasts uygulaması, yeni Apple Music özellikleri, özel metin boyutları ve daha fazlasını beraberinde getiriyor.

    tvOS 27 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕

    tvos 27 yenilikleri Tam Boyutta Gör
    tvOS 27, yeniden tasarlanmış Podcasts uygulaması, daha büyük metin ve özelleştirilebilir altyazı seçenekleri ile daha hızlı tepki veren Denetim Merkezi sunuyor. Başka bir Apple aygıtından Apple TV'ye AirPlay aktarımı daha hızlı gerçekleşiyor, uygulamalar daha çabuk açılıyor ve animasyonlar daha akıcı deneyim sunuyor. İşte tvOS 27 ile Apple TV’lere gelen tüm yenilikler:

    Performans

    • Daha hızlı uygulama başlatma (%30'a kadar)
    • tvOS'te daha hızlı Denetim Merkezi
    • Apple TV ve HomePod'a daha hızlı AirPlay bağlantısı
    • Daha hızlı AirPlay ve Ses Aktarımı (Audio Handoff) bağlantısı

    Uygulama iyileştirmeleri

    • Yerelleştirilmiş uygulama dili paketleri sayesinde küçültülen uygulama boyutları
    • Kanalları ve video podcast'leri destekleyen yeni Podcasts uygulaması
    • Apple Music'te daha hızlı çalma başlatma
    • Apple Music Hi-Res Lossless (24-bit/192 kHz'e kadar ALAC)
    • Apple Music AutoMix ve Crossfade uyumluluğu

    Uzaktan kumanda ve Aygıtlar

    • İyileştirilmiş uzaktan kumanda ve oyun kolu eşleştirmesi, performans ve ayarlar
    • iOS, iPadOS ve watchOS için yeni Apple TV Remote

    Apple Home

    • Home uygulaması üzerinden Apple TV yazılım güncellemelerini başlatma
    • HomeKit Secure Video 4K video kayıtlarını oynatma uyumluluğu
    • Açıklamalar ve arama işlemleri için Private Cloud Compute aracılığıyla aygıt üzerinde işlenen HomeKit Secure Video açıklamaları

    Erişilebilirlik

    • Videolar için üretken (yapay zeka destekli) altyazılar
    • Erişilebilirlik ayarlarında Dinamik Tip (Dynamic Type) metin boyutu
    • Kesintisiz aygıt geçişi özelliğiyle 'Made for iPhone' işitme cihazları için genişletilmiş destek

    tvOS 27’deki Apple Podcasts uygulaması, Apple'ın yeni video özelliklerini tam olarak destekleyerek video podcast yayınları izlemek için harika bir ortam sunuyor. Ayrıca kenar çubuğu navigasyonu ve daha fazlasını içeren yepyeni bir tasarım da mevcut.

    tvOS 27 ile gelen kullanışlı bir değişiklik, Apple TV 4K yazılımının artık doğrudan iPhone’dan güncellenebilmesi. iOS 27'deki Ev (Home) uygulamasını kullanarak, Apple TV'yi fiilen başlatmadan tvOS 27 ve sonraki güncellemeleri yüklemek mümkün.

    Apple Music, tvOS 27 ile iki yeni özelliğe kavuşuyor. Daha çok DJ tarzı geçişler sunan ve partiler için ideal olabilecek yeni bir seçenek olarak AutoMix, Apple TV'ye geldi. Bir diğer yenilik ise, uyumlu harici hoparlör çıkışlarına sahip kullanıcılar için sunulan Yüksek Çözünürlüklü (Hi-Res) Kayıpsız Ses desteği.

    Artık Ayarlar uygulamasında Dinamik Tip özelliğiyle sistem genelinde metin boyutu özelleştirebiliyor, metinler büyütülebiliyor.

    Son olarak Apple, tvOS 27'nin daha hızlı AirPlay bağlantılarını, daha akıcı animasyonları ve uygulama açılışlarını desteklediğini, ayrıca Denetim Merkezi'ni daha hızlı yanıt verir hale getirdiğini belirtiyor.

    tvOS 27, yeni Siri AI’ı içermiyor. Bunun nedeni, Siri AI'ı çalıştırabilecek donanım yükseltmelerine sahip yeni Apple TV 4K'nın yakında gelecek olması olabilir. Eksik olan bir diğer yenilik ise Apple'ın WWDC'de bahsettiği Akıllı indirmeler özelliği. tvOS daha önce hiçbir zaman TV içeriklerinin indirilmesini desteklememişti, bu nedenle şaşırtıcı bir duyuru olmuştu. Akıllı indirmeler ifadesinin dizi ve filmleri kapsamayan, sistemle ilgili bir duruma işaret ediyor olması da mümkün.

    tvOS 27 hangi Apple TV’lere geldi ⬛️

    tvos 27 güncellemesi alan apple tv modelleri Tam Boyutta Gör
    tvOS 27, ilk nesil hariç tüm Apple TV 4K modelleriyle uyumlu. tvOS 26 ile uyumlu olup tvOS 27 ile uyumlu olmayan iki Apple TV modeli; 2015 model Apple TV HD ve 2017 model Apple TV 4K (1. nesil).

    tvOS 27 destekleyen cihazlar

    • Apple TV 4K (2. nesil, 2021)
    • Apple TV 4K (3. nesil, 2022)
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