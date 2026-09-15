Apple TV 4K için tvOS 27 yayınlandı: İşte tüm yeni özellikler

tvOS 27 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕
Performans
- Daha hızlı uygulama başlatma (%30'a kadar)
- tvOS'te daha hızlı Denetim Merkezi
- Apple TV ve HomePod'a daha hızlı AirPlay bağlantısı
- Daha hızlı AirPlay ve Ses Aktarımı (Audio Handoff) bağlantısı
Uygulama iyileştirmeleri
- Yerelleştirilmiş uygulama dili paketleri sayesinde küçültülen uygulama boyutları
- Kanalları ve video podcast'leri destekleyen yeni Podcasts uygulaması
- Apple Music'te daha hızlı çalma başlatma
- Apple Music Hi-Res Lossless (24-bit/192 kHz'e kadar ALAC)
- Apple Music AutoMix ve Crossfade uyumluluğu
Uzaktan kumanda ve Aygıtlar
- İyileştirilmiş uzaktan kumanda ve oyun kolu eşleştirmesi, performans ve ayarlar
- iOS, iPadOS ve watchOS için yeni Apple TV Remote
Apple Home
- Home uygulaması üzerinden Apple TV yazılım güncellemelerini başlatma
- HomeKit Secure Video 4K video kayıtlarını oynatma uyumluluğu
- Açıklamalar ve arama işlemleri için Private Cloud Compute aracılığıyla aygıt üzerinde işlenen HomeKit Secure Video açıklamaları
Erişilebilirlik
- Videolar için üretken (yapay zeka destekli) altyazılar
- Erişilebilirlik ayarlarında Dinamik Tip (Dynamic Type) metin boyutu
- Kesintisiz aygıt geçişi özelliğiyle 'Made for iPhone' işitme cihazları için genişletilmiş destek
tvOS 27’deki Apple Podcasts uygulaması, Apple'ın yeni video özelliklerini tam olarak destekleyerek video podcast yayınları izlemek için harika bir ortam sunuyor. Ayrıca kenar çubuğu navigasyonu ve daha fazlasını içeren yepyeni bir tasarım da mevcut.
tvOS 27 ile gelen kullanışlı bir değişiklik, Apple TV 4K yazılımının artık doğrudan iPhone’dan güncellenebilmesi. iOS 27'deki Ev (Home) uygulamasını kullanarak, Apple TV'yi fiilen başlatmadan tvOS 27 ve sonraki güncellemeleri yüklemek mümkün.
Apple Music, tvOS 27 ile iki yeni özelliğe kavuşuyor. Daha çok DJ tarzı geçişler sunan ve partiler için ideal olabilecek yeni bir seçenek olarak AutoMix, Apple TV'ye geldi. Bir diğer yenilik ise, uyumlu harici hoparlör çıkışlarına sahip kullanıcılar için sunulan Yüksek Çözünürlüklü (Hi-Res) Kayıpsız Ses desteği.
Artık Ayarlar uygulamasında Dinamik Tip özelliğiyle sistem genelinde metin boyutu özelleştirebiliyor, metinler büyütülebiliyor.
Son olarak Apple, tvOS 27'nin daha hızlı AirPlay bağlantılarını, daha akıcı animasyonları ve uygulama açılışlarını desteklediğini, ayrıca Denetim Merkezi'ni daha hızlı yanıt verir hale getirdiğini belirtiyor.
tvOS 27, yeni Siri AI’ı içermiyor. Bunun nedeni, Siri AI'ı çalıştırabilecek donanım yükseltmelerine sahip yeni Apple TV 4K'nın yakında gelecek olması olabilir. Eksik olan bir diğer yenilik ise Apple'ın WWDC'de bahsettiği Akıllı indirmeler özelliği. tvOS daha önce hiçbir zaman TV içeriklerinin indirilmesini desteklememişti, bu nedenle şaşırtıcı bir duyuru olmuştu. Akıllı indirmeler ifadesinin dizi ve filmleri kapsamayan, sistemle ilgili bir duruma işaret ediyor olması da mümkün.
tvOS 27 hangi Apple TV’lere geldi ⬛️
tvOS 27 destekleyen cihazlar
- Apple TV 4K (2. nesil, 2021)
- Apple TV 4K (3. nesil, 2022)