Apple TV'de izleyebileceğiniz en iyi diziler

Ülkemizde uzun süredir beklenen Apple TV, nihayet Türkiye'ye geldi. Apple, bugün yaptığı açıklamayla artık iCloud+ aboneliğinin parçası olarak Apple TV'nin de Türkiye'deki kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Böylece dünyanın en büyük dijital platformlarından biri daha Türkiye'deki izleyicilerin erişimine açılmış oldu. Yayın hayatına başladığı 2019'dan bu yana çok sayıda orijinal film ve diziye imza atan Apple'ın içerik kataloğunda pek çok dikkat çekici yapım bulunuyor. Biz de bu yapımlar arasında mutlaka şans verilmesi gereken en dikkat çekici yapımları derlekdik.

Apple TV'de İzlenebilecek En İyi Diziler 🍿

Bu listemizde, Apple TV üzerinden izleyebileceğiniz diziler arasından ön plana çıkan en iyi orijinal dizileri derledik. İşte Apple TV'de izleyebileceğiniz en iyi yabancı diziler:

1️⃣ Widow's Bay

Tam Boyutta Gör Apple TV'nin Türkiye'ye geldiği haberi, platform için tarihi bir güne denk geldi. Apple TV, tarihinde ilk kez bir Emmy Ödül Töreni'nde en çok Emmy kazanan platform olurken, geceye de Widow's Bay damga vurdu. Bu yüzden listemizi de onunla açıyoruz.

Sezon sayısı : 1+

: 1+ Yayın tarihi : 2026-

: 2026- Tür : Korku, Komedi, Drama

: Korku, Komedi, Drama IMDb puanı: 8.1

Dizi, lanetli geçmişiyle ünlü bir ada kasabası olan Widow's Bay'e atanan hevesli bir yerel yöneticinin hikâyesini anlatıyor. Kasaba sakinlerinin tuhaf ritüelleri ve adada yaşanan açıklanamaz doğaüstü olaylar bir yandan dehşet saçarken, diğer yandan bürokrasinin ve insan ilişkilerinin absürtlüğü eğlenceli anlar yaratıyor. Widow's Bay; tekinsiz atmosferi, zekice yazılmış diyalogları ve gerilimi bir an bile düşürmeyen temposuyla hem türün meraklılarını hem de farklı bir seyir deneyimi arayanları ekran başına kilitleyen bir yapım oldu.

2️⃣ Severance

Tam Boyutta Gör Apple'ın en popüler dizisi olan Severance, ilgi çekici konusu ve akıl dolu senaryosuyla mutlaka şans verilmesi gereken bir yapım.

Sezon sayısı : 2+

: 2+ Yayın tarihi : 2022

: 2022 Tür : Gerilim, Bilim-Kurgu, Drama

: Gerilim, Bilim-Kurgu, Drama IMDb puanı: 8.6

Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

3️⃣ Ted Lasso

Tam Boyutta Gör Apple'ın komedi tarafındaki en başarılı işi olan Ted Lasso, platformun yükselişinde de en büyük paya sahip yapımlardan biri.

Sezon sayısı : 4+

: 4+ Yayın tarihi : 2020-

: 2020- Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.7

Futboldan anlamadığı hâlde bir İngiliz futbol takımının başına geçen eski bir Amerikan futbolu koçuna odaklanan dizi, umut aşılayan pozitif yaklaşımıyla izleyicilerin gönlünü kazanmayı başardı.

4️⃣ Pluribus

Tam Boyutta Gör Breaking Bad ve Better Call Saul'in yaratıcısı olan Vince Gilligan'ın imzasını taşıyan Pluribus, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden oldu.

Sezon sayısı : 1+

: 1+ Yayın tarihi : 2025-

: 2025- Tür : Drama, Kara Komedi, Bilim-Kurgu

: Drama, Kara Komedi, Bilim-Kurgu IMDb puanı: 7.9

Hikâyenin merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor. Apple, paylaştığı kısa tanıtım yazısında Pluribus'u şöyle tanımlıyor: "Farklı türleri harmanlayan bu özgün dizide dünyanın en mutsuz insanı, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorundadır."

5️⃣ For All Mankind

Tam Boyutta Gör Apple'ın en sevilen dizilerinden olan For All Mankind, uzay yarışını Sovyetler'in kazandığı alterantif bir tarih anlatısı sunuyor.

Sezon sayısı : 5+

: 5+ Yayın tarihi : 2019-

: 2019- Tür : Bilim-Kurgu, Drama

: Bilim-Kurgu, Drama IMDb puanı: 8.1

Ay'a ilk olarak Sovyetler'in ayak basması, uzay yarışının çok daha kızışmasına ve uzun soluklu hâle gelmesine sebep oluyor. NASA, bu tarihi yenilgi sonrası daha büyük adımlar atmak zorunda kalınca, hem teknolojik gelişmeler hız kazanıyor hem de toplumsal dönüşümler derinleşiyor. For All Mankind, farklı dönemlere yayılan hikâyesiyle; insanlığın önce Ay’da, ardından da Mars ve ötesinde koloni kurma çabasını anlatıyor.

6️⃣ Foundation

Tam Boyutta Gör Isak Asimov'un meşhur Vakıf serisinden uyarlanan Foundation, Apple TV'nin bugüne kadar imza attığı en büyük yapımlardan biri.

Sezon sayısı : 3+

: 3+ Yayın tarihi : 2021

: 2021 Tür : Bilim-Kurgu, Drama

: Bilim-Kurgu, Drama IMDb puanı: 7.6

Foundation, galaksinin dev bir imparatorluk tarafından kontrol edildiği uzak bir gelecekte geçiyor. Verileri okuduğunda İmparatorluk'un çöküşe doğru gittiğini gören matematikçi Hari Seldon, insanlığın yaklaşan bu karanlıktan daha hızlı kurtulabilmesi için yeni medeniyetin temellerini oluşturacak Vakıf'ı kurmaya çalışıyor. Seldon, bu projesini hayata geçirirken, hem İmparatorluk baskısıyla hem de yükselen yeni güçlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

7️⃣ Silo

Tam Boyutta Gör Apple TV kataloğunda bulabileceğiniz bir diğer bilim-kurgu dizisi de Hugh Howey'nin ödüllü romanından uyarlanan Silo.

Sezon sayısı : 3+

: 3+ Yayın tarihi : 2023-

: 2023- Tür : Bilim-Kurgu, Gizem

: Bilim-Kurgu, Gizem IMDb puanı: 8.1

Silo, post-apokaliptik (felaket sonrası) bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında başlıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünya hakkında bildiklerini sorgulamaya başladıkça gizem daha da derinleşiyor. Hikâyenin merkezinde, Rebecca Ferguson'ın hayat verdiği Juliette yer alıyor.

8️⃣ The Morning Show

Tam Boyutta Gör Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell gibi ünlü isimlerin rol aldığı The Morning Show, Apple'ın en prestijli işleri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 4+

: 4+ Yayın tarihi : 2019

: 2019 Tür :

: IMDb puanı:

The Morning Show, Amerika'nın önde gelen sabah haberleri programlarından birinin kulisinde yaşanan dramayı ve güç mücadelelerini ekrana taşıyor. Uzun yıllardır programı birlikte sunan ikiliden birinin cinsel taciz skandalı sonrası işten çıkarılmasıyla başlayan süreç, iki kadın televizyoncunun yollarının kesişmesine vesile oluyor.

9️⃣ Monarch: Legacy of Monsters

Tam Boyutta Gör Godzilla x Kong filmleriyle aynı evrende geçen Monarch: Legacy of Monsters, bu dev canavarlar etrafına kurulan mitolojiyi daha da derinleştiriyor.

Sezon sayısı : 2+

: 2+ Yayın tarihi : 2023-

: 2023- Tür : Canavar, Macera, Bilim-Kurgu

: Canavar, Macera, Bilim-Kurgu IMDb puanı: 7

Anna Sawai, Kurt Russell, Wyatt Russell, Kiersey Clemons gibi oyuncuların rol aldığı Monarch: Legacy of Monsters, yarım asıra yayılan bir hikâye anlatıyor ve Godzilla, King Kong, Mothra gibi titanları takip eden Monarch adlı gizli örgüte odaklanıyor.

🔟 See

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Jason Mamoa'nın başrolünü üstlendiği See, insanlığın büyük bir bölümünün öldüğü, kalanların ise görme yetisini yitirdiği kıyamet sonrası (post-apokaliptik) bir dünyada geçiyor.

Sezon sayısı :

: Yayın tarihi : 2019-2022

: 2019-2022 Tür : Aksiyon, Bilim-Kurgu, Drama

: Aksiyon, Bilim-Kurgu, Drama IMDb puanı: 7.6

Yüzyıllar boyunca "görme" kavramının bir efsaneye, hatta cezalandırılması gereken dinsel bir kafa tutmaya dönüştüğü bu ortamda, Baba Voss liderliğindeki Alkenny kabilesi, doğuştan görme yetisine sahip ikiz bebeklerin doğumuyla büyük bir kargaşanın ortasına düşer. Görme yetisini gizemli bir şekilde koruyan ikizleri, bu gücü bir tehdit ve kural dışı gören bağnaz yönetimlerden ve onları yok etmek isteyen avcılardan koruma mücadelesi başlar.

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11) Slow Horses

Tam Boyutta Gör Usta oyuncu Gary Oldman'ın başrolünü üstlendiği Slow Horses, casusluk hikâyelerine eğlenceli bir yorum getiriyor.

Sezon sayısı : 5+

: 5+ Yayın tarihi : 2022-

: 2022- Tür : Casus, Gerilim, Kara Komedi

: Casus, Gerilim, Kara Komedi IMDb puanı: 8.3

Slow Horses, İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5’in gözden çıkardığı, kariyer sonlandıran hatalar yapmış ve "Slough House" (Bataklık Evi) adı verilen sürgün departmanına gönderilmiş başarısız ajanların hikâyesini anlatıyor. Huysuz, pasaklı fakat üstün bir zekaya sahip Jackson Lamb liderliğindeki bu dışlanmış ekip, önemsiz evrak işleriyle vakit geçirmeye mahkûm edilmişken kendilerini aniden İngiltere'nin güvenliğini tehdit eden karmaşık komplo ve krizlerin tam merkezinde buluyor.

12) Your Friends & Neighbors

Tam Boyutta Gör Mad Man dizisinden tanıdığımız Jon Hamm'in başrolünü üstlendiği Your Friends & Neighbors, son yılların en beğenilen dizileri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 2+

: 2+ Yayın tarihi : 2025+

: 2025+ Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 7.6

Banshee ve Warrior gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Jonathan Tropper'ın imzasını taşıyan Your Friends & Neighbors, zengin bir semtte yaşayan Andrew Cooper'a odaklanıyor. Boşanma sürecinde olan Coop bu sırada birden işten atılınca, görünüşte mükemmel olan hayatı bir anda alt üst oluyor. İşi olmadan bu gösterişli hayatı sürdürmesi mümkün olmayan Coop, çareyi zengin arkadaşarının ve komşularının evlerini soymakta buluyor. Evlerine girdiği komşularının sırlarını da öğrenmeye başlayan Coop, giderek daha derinleşen bir çukurun içine çekiliyor.

13) Dark Matter

Tam Boyutta Gör Joel Edgerton ve Jennifer Connelly'nın başrollerini üstlendiği Dark Matter, gerilim ve bilim-kurgu türlerini başarıyla harmanlıyor.

Sezon sayısı : 2+

: 2+ Yayın tarihi : 2024-

: 2024- Tür : Gerilim, Bilim-Kurgu

: Gerilim, Bilim-Kurgu IMDb puanı: 7.6

Dark Matter, paralel evrenler arasında seyahat etmenin mümkün olduğunu keşfeden bir bilim insanına odaklanıyor. Chicago'da ailesiyle yaşayan Jason Dessen, aniden kendisini paralel bir gerçeklikte buluyor. Bu alternatif evrene nasıl geldiğini ya da neden orada olduğunu bilmeyen Jason, bu evrendeki kopyasının kendisini ailesinden ayıracak planlar yapmakta olduğunu öğreniyor. Jason ailesine geri dönebilmek için paralel evrenler arası bir yolculuğa çıkarken, geride bıraktığı eşi de evdeki "kocasında" ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeye başlıyor.

14) The Studio

Sezon sayısı : 1+

: 1+ Yayın tarihi : 2025-

: 2025- Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8

Seth Rogen'ın hem yazdığı, hem de başrolünü üstlendiği dizi, köklü bir Hollywood stüdyosunda geçiyor. Hızla değişen bir sektörde ayakta kalmaya çalışan bustüdyoda yönetici olan Matt Remick'in, her gün başka bir krizle başa çıkması gerekiyor. The Studio yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinden Hollywood’un dinamiklerini ele alıyor.

15) Servant

Tam Boyutta Gör Korku-gerilim dizisi arayanlar için Apple TV kataloğunda en dikkat çekici yapımlardan biri, ünlü yönetmen M. Night Shyamalan'ın imzasını taşıyan Servant.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2019-2023

: 2019-2023 Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim IMDb puanı: 7.4

Shyamalan, pek çok filminde olduğu gibi burada da izleyicilere gizem dolu bir hikâye sunuyor. Servant öyle vahşet dolu bir korku dizisi olmasa da tekinsiz atmosferi ve ürkütücü karakteriyle izleyicileri ilk dakikadan itibaren diken üstünde tutuyor. Dizi, ölen bebeğinin acısıyla başa çıkamayan bir kadına terapi amacıyla bir oyuncak bebek alınmasıyla başlıyor. Bu oyuncak bebeğe sanki gerçekmiş gibi bakan kadın, kendisine yardımcı olması için genç bir kadını bakıcı olarak işe alıyor. Ancak bu gizemli kadının gelişiyle birlikte evde tuhaf şeyler yaşanmaya başlıyor.

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