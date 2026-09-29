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    True Detective'e benzetilen Apple dizisi Nocturne'un ilk fragmanı yayınlandı

    Apple TV, yine dikkat çekici bir suç dizisiyle karşımızda. Liev Schreiber, Stephen Graham, Zazie Beetz gibi isimleri bir araya getiren Nocturne dizisinden ilk fragman yayınlandı.

    True Detective'e benzetilen Apple dizisi Nocturne'un ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Widow's Bay ve Pluribus gibi dizileriyle bu yıl Emmy Ödülleri'ne damga vuran Apple TV, önümüzdeki ay dikkat çekici dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. True Detective ve Task gibi başarılı suç dizilerine benzetilen Nocturne, 30 Ekim'de Apple TV'de izleyici ile buluşacak.

    Nocturne, Konusu ve Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

    BAFTA ödüllü senarist Rowan Joffe tarafından yazılan Nocturne, televizyon ve sinema dünyasından tanıdığımız isimleri bir araya getiriyor. Liev Schreiber, Stephen Graham ve Zazie Beetz'in başrollerini paylaştığı dizide Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan gibi isimler de rol alıyor.

    Nocturne, ordudan gelme bir cinayet dedektifi olan Jonah Lynn'in (Schreiber) hikâyesini anlatıyor. Philadelphia sokaklarında suçlu kovalamaktan yorulan Lynn, daha sakin bir hayat için küçük bir kasabaya taşınıyor. Ancak son derece zeki ve acımasız bir seri katil (Graham) hem kasabayı hem de Lynn'in ailesini hedef alınca, Jonah hiç beklemediği bir mücadelenin içine çekiliyor. Lynn, çok geç olmadan bu seri katili yakalayabilmek için manevi kızı olan genç bir FBI ajanını (Beetz) da tehlikenin ortasına sürüklemek zorunda kalıyor.

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