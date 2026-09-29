True Detective'e benzetilen Apple dizisi Nocturne'un ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Widow's Bay ve Pluribus gibi dizileriyle bu yıl Emmy Ödülleri'ne damga vuran Apple TV, önümüzdeki ay dikkat çekici dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. True Detective ve Task gibi başarılı suç dizilerine benzetilen Nocturne, 30 Ekim'de Apple TV'de izleyici ile buluşacak.

Nocturne, Konusu ve Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

BAFTA ödüllü senarist Rowan Joffe tarafından yazılan Nocturne, televizyon ve sinema dünyasından tanıdığımız isimleri bir araya getiriyor. Liev Schreiber, Stephen Graham ve Zazie Beetz'in başrollerini paylaştığı dizide Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan gibi isimler de rol alıyor.

Ekim ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 4 gün önce eklendi

Nocturne, ordudan gelme bir cinayet dedektifi olan Jonah Lynn'in (Schreiber) hikâyesini anlatıyor. Philadelphia sokaklarında suçlu kovalamaktan yorulan Lynn, daha sakin bir hayat için küçük bir kasabaya taşınıyor. Ancak son derece zeki ve acımasız bir seri katil (Graham) hem kasabayı hem de Lynn'in ailesini hedef alınca, Jonah hiç beklemediği bir mücadelenin içine çekiliyor. Lynn, çok geç olmadan bu seri katili yakalayabilmek için manevi kızı olan genç bir FBI ajanını (Beetz) da tehlikenin ortasına sürüklemek zorunda kalıyor.

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