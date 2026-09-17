Apple TV dizileri ve orijinal yapımları Türkiye'ye açıldı

Apple TV iCloud+ aboneliği kapsamında ücretsiz
"Apple TV, 1 Kasım 2019’da tüm dünyada yayınlara başladığından beri diğer tüm online yayın servislerinden daha fazla orijinal yapımın prömiyerini yaptı ve daha fazla ödül kazandı. Apple orijinal filmleri, belgeselleri ve dizileri bugüne kadar 900’den fazla ödül kazandı ve 3800’den fazla ödüle aday gösterildi. Apple TV, iPhone, iPad, Apple TV 4K, Mac, popüler akıllı TV’ler ve oyun konsolları dahil olmak üzere 1 milyardan fazla ekranda Apple TV uygulamasından tv.apple.com adresinde izlenebiliyor."
Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, Apple TV dizileri ve diğer içerikler henüz izlemeye açılmadı. Platform, kullanıcılara yalnızca izleme listesine ekleme seçeneği sunuyor:
iCloud+ aboneliği ne kadar?
Apple TV için gereken iCloud+ aboneliğinin ücreti 50 TL'den başlıyor. Güncel iCloud+ fiyatları şu şekilde:
- iCloud+ 50 GB: 49.99 TL
- iCloud+ 200 GB: 169.99 TL
- iCloud+ 2 TB: 549.99 TL
- iCloud+ 6 TB: 1.699,99 TL
- iCloud+ 12 TB: 3.399,99 TL