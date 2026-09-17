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    Apple TV dizileri ve orijinal yapımları Türkiye'ye açıldı

    Apple Türkiye, iCloud+ abonelerinin ek ücret ödemeden Apple TV içeriklerine erişebileceğini duyurmuştu. Apple TV+ dizileri ve orijinal yapımları ile birlikte artık Türkiye'de izlenebiliyor.

    Apple TV dizileri Türkiye'de erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Apple TV (eski adıyla Apple TV+) Türkiye'deki kullanıcılara nihayet açıldı. Resmi duyurunun ardından kademeli olarak kullanıma sunulan dijital platform an itibarıyla herkesin erişimine açıldı. Artık Apple TV dizileri ve orijinal yapımları Türkiye'den de izlenebilecek.

    Apple TV iCloud+ aboneliği kapsamında ücretsiz

    Apple TV dizi izle Türkiye Tam Boyutta Gör
    Apple Türkiye, iCloud+ abonelerinin Apple TV’ye ücretsiz erişebileceğini duyurmuştu. iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsollarından Apple TV içerikleri Türkçe dublaj ve orijinal dilde Türkçe altyazılı seçeneğiyle izlenebilecek.

    "Apple TV, 1 Kasım 2019’da tüm dünyada yayınlara başladığından beri diğer tüm online yayın servislerinden daha fazla orijinal yapımın prömiyerini yaptı ve daha fazla ödül kazandı. Apple orijinal filmleri, belgeselleri ve dizileri bugüne kadar 900’den fazla ödül kazandı ve 3800’den fazla ödüle aday gösterildi. Apple TV, iPhone, iPad, Apple TV 4K, Mac, popüler akıllı TV’ler ve oyun konsolları dahil olmak üzere 1 milyardan fazla ekranda Apple TV uygulamasından tv.apple.com adresinde izlenebiliyor."

    Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, Apple TV dizileri ve diğer içerikler henüz izlemeye açılmadı. Platform, kullanıcılara yalnızca izleme listesine ekleme seçeneği sunuyor:

    iCloud+ aboneliği ne kadar?

    Apple TV için gereken iCloud+ aboneliğinin ücreti 50 TL'den başlıyor. Güncel iCloud+ fiyatları şu şekilde:

    • iCloud+ 50 GB: 49.99 TL
    • iCloud+ 200 GB: 169.99 TL
    • iCloud+ 2 TB: 549.99 TL
    • iCloud+ 6 TB: 1.699,99 TL
    • iCloud+ 12 TB: 3.399,99 TL
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