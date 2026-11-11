Apple TV film ve dizilerine işaret dili seçeneği geliyor

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Oynat Apple TV, duyma engelli izleyiciler için yeni bir erişilebilirlik özelliğini duyurdu. Platforma eklenen işaret dili seçeneği sayesinde kullanıcılar, ekranın sağ altındaki çevirmen eşliğinde filmleri izleyebilecek. İlk olarak Being Heumann yapımında sunulacak bu destek; Amerikan ve İngiliz İşaret Dili ile başlayıp zamanla F1 ile Greyhound gibi diğer popüler içeriklere de genişletilecek. İşaret dili içeren yapımlara özel simgeler ve hızlı arama terimleriyle kolayca ulaşılabilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, Apple TV uygulaması için izleyicilere desteklenen film ve dizileri ekran üzerinde işaret dili tercümesiyle izleme seçeneği sunan yeni erişilebilirlik özelliğini duyurdu. Ekranın sağ alt köşesinde yer alacak olan çeviri ile sunulan bu deneyimin, ağır işiten bireyler ve ana dili işaret dili olan kişiler tarafından tasarlanıp test edildiği belirtiliyor.

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Being Heumann, işaret dili seçeneği sunan ilk yapım olacak

Tam Boyutta Gör Başlangıç olarak, engelli hakları aktivisti Judy Heumann'ın hikayesini konu alan Being Heumann adlı yapım için Amerikan İşaret Dili (ASL) ve İngiliz İşaret Dili (BSL) tercüme seçeneği sunulacak. Film, Cuma günü Apple TV platformunda yayınlanacak. Sonradan, F1, Way of the Warrior Kid ve Greyhound gibi başka filmlere de işaret dili seçeneği eklenecek. Zamanla bu seçenek, diğer Apple Original (Apple yapımı) film ve dizileri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Özel simge ve arama işlevi

İşaret dili tercümesi içeren yapımlar, İşaret Dili simgesiyle etiketlenecek. İzleyiciler, Apple TV uygulaması ayarlarından bu özelliği etkinleştirebilecek ve desteklenen film ya da diziyi izlerken "İşaret Dili" düğmesine basarak çeviriyi açabilecek. Ayrıca arama kısmına "ASL ile" gibi basit ifadeler yazılarak, işaret dili desteği sunan yapımlara daha hızlı erişilebilecek.

İlk olarak İngilizce ve belli yapımlar

İşaret dili tercümesi dijital yayın platformlarında daha yaygın hale geldikçe, Apple TV uygulamasına "Amerikan İşaret Dili İçeren Film ve Diziler" adında yeni bir bölüm eklenecek. Apple'ın dijital yayın platformları ifadesini kullanması, bu seçeneğin zamanla sadece Apple yapımlarıyla sınırlı kalmayıp daha geniş içerik yelpazesine yayılabileceğine işaret ediyor.

Apple TV işaret dili çeviri özelliği 27 sürümü gerektiriyor

Apple TV işaret dili çeviri özelliği, iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, tvOS 27.2 ve visionOS 27.2 veya daha yeni sürümleri çalıştıran cihazlardaki Apple TV uygulamasında kullanılabilecek.

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Apple TV film ve dizilerine işaret dili seçeneği geliyor

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