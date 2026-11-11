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    Apple TV film ve dizilerine işaret dili seçeneği geliyor

    Apple TV'ye yerleşik işaret dili çeviri özelliği geliyor. Bu sayede izleyiciler, seçili film ve dizileri, bir çevirmenin ekranda yer aldığı versiyonlarıyla izleyebilecek.

    Apple TV film ve dizileri işaret dili çeviri seçeneği Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple TV uygulaması için izleyicilere desteklenen film ve dizileri ekran üzerinde işaret dili tercümesiyle izleme seçeneği sunan yeni erişilebilirlik özelliğini duyurdu. Ekranın sağ alt köşesinde yer alacak olan çeviri ile sunulan bu deneyimin, ağır işiten bireyler ve ana dili işaret dili olan kişiler tarafından tasarlanıp test edildiği belirtiliyor.

    Being Heumann, işaret dili seçeneği sunan ilk yapım olacak

    Apple TV işaret dili seçeneği ile izle Being Heumann Tam Boyutta Gör
    Başlangıç olarak, engelli hakları aktivisti Judy Heumann'ın hikayesini konu alan Being Heumann adlı yapım için Amerikan İşaret Dili (ASL) ve İngiliz İşaret Dili (BSL) tercüme seçeneği sunulacak. Film, Cuma günü Apple TV platformunda yayınlanacak. Sonradan, F1, Way of the Warrior Kid ve Greyhound gibi başka filmlere de işaret dili seçeneği eklenecek. Zamanla bu seçenek, diğer Apple Original (Apple yapımı) film ve dizileri kapsayacak şekilde genişletilecek.

    Özel simge ve arama işlevi

    İşaret dili tercümesi içeren yapımlar, İşaret Dili simgesiyle etiketlenecek. İzleyiciler, Apple TV uygulaması ayarlarından bu özelliği etkinleştirebilecek ve desteklenen film ya da diziyi izlerken "İşaret Dili" düğmesine basarak çeviriyi açabilecek. Ayrıca arama kısmına "ASL ile" gibi basit ifadeler yazılarak, işaret dili desteği sunan yapımlara daha hızlı erişilebilecek.

    İlk olarak İngilizce ve belli yapımlar 

    İşaret dili tercümesi dijital yayın platformlarında daha yaygın hale geldikçe, Apple TV uygulamasına "Amerikan İşaret Dili İçeren Film ve Diziler" adında yeni bir bölüm eklenecek. Apple'ın dijital yayın platformları ifadesini kullanması, bu seçeneğin zamanla sadece Apple yapımlarıyla sınırlı kalmayıp daha geniş içerik yelpazesine yayılabileceğine işaret ediyor.

    Apple TV işaret dili çeviri özelliği 27 sürümü gerektiriyor

    Apple TV işaret dili çeviri özelliği, iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, tvOS 27.2 ve visionOS 27.2 veya daha yeni sürümleri çalıştıran cihazlardaki Apple TV uygulamasında kullanılabilecek.

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