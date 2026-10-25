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    Instagram Apple TV uygulaması yayınlandı

    Instagram Apple TV'ye geldi! tvOS 26 yüklü Apple TV kullanıcıları artık reels videoları, canlı yayınları ve fazlasını televizyondan daha büyük görüntüleyebilecek.

    Instagram Apple TV uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Instagram artık Apple TV'de kullanılabiliyor. Instagram’dan resmi duyuru gelmese de, App Store kayıtlarında Apple TV için Instagram’ın 23 Ekim’de kullanıma sunulduğu anlaşılıyor.

    Apple TV için Instagram uygulaması neler sunuyor?

    instagram app for apple tv Tam Boyutta Gör
    Apple TV için geliştirilen Instagram uygulaması, kullanıcıların favori içerik üreticilerini takip etmelerine, yeni videolar keşfetmelerine ve farklı cihazlar arasında izlemeye kaldıkları yerden devam etmelerine olanak tanıyor. Instagram, bu uygulamayı arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte içerik izleyebileceğiniz bir platform olarak tanımlıyor ve video deneyimini televizyon ekranına taşıyor.

    Instagram TV uygulaması ilk olarak Aralık 2025'te Amerika’daki kullanıcılara sunuldu ve yalnızca Amazon Fire TV’lerle sınırlıydı. Uygulama, sonrasında Google TV, ardından Samsung akıllı televizyonlara geldi. Deneyim, ilgi alanlarına göre kanallara ayrılmış Reels videoları üzerine kuruluydu ve videolar otomatik olarak oynatılıyordu.

    Haziran ayında Meta, kısa videoların ötesine geçerek daha uzun içerikler, dizi formatındaki yapımlar ve canlı yayınlar sunma planlarını açıkladı. Apple TV uygulamasının açıklamasında da Reels videolarının yanı sıra daha uzun içeriklerin ve canlı yayınların yer aldığı belirtiliyor.

    Instagram, şu anda Apple TV App Store üzerinden indirilebilir durumda. Uygulama, tvOS 26.0 veya daha yeni bir sürüm gerektiriyor.

    Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram, Inc. Fotoğraf ve Video 660,9 MB

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    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

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