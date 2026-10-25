Instagram Apple TV uygulaması yayınlandı

Apple TV için Instagram uygulaması neler sunuyor?
Instagram TV uygulaması ilk olarak Aralık 2025'te Amerika’daki kullanıcılara sunuldu ve yalnızca Amazon Fire TV’lerle sınırlıydı. Uygulama, sonrasında Google TV, ardından Samsung akıllı televizyonlara geldi. Deneyim, ilgi alanlarına göre kanallara ayrılmış Reels videoları üzerine kuruluydu ve videolar otomatik olarak oynatılıyordu.
Haziran ayında Meta, kısa videoların ötesine geçerek daha uzun içerikler, dizi formatındaki yapımlar ve canlı yayınlar sunma planlarını açıkladı. Apple TV uygulamasının açıklamasında da Reels videolarının yanı sıra daha uzun içeriklerin ve canlı yayınların yer aldığı belirtiliyor.
Instagram, şu anda Apple TV App Store üzerinden indirilebilir durumda. Uygulama, tvOS 26.0 veya daha yeni bir sürüm gerektiriyor.
Instagram Instagram, Inc. Fotoğraf ve Video 660,9 MBBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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