Tam Boyutta Gör Netflix, Mayıs ayında iOS ve tvOS uygulamasına gelecek büyük değişiklikleri duyurmuştu. Apple TV için yeniden tasarlanan arayüz, uygulamanın 3.0 sürümüyle kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Modern, sade, basit tasarım

Netflix’in yeni modern tasarıma sahip ana sayfası, içerikleri daha fazla öne çıkarıyor. Sol kenar çubuğu yerini arama, ana sayfa, diziler, filmler, oyunlar ve Benim Netflix’im bölümünden oluşan üst menü çubuğuna bıraktı. Listem ve Netflix’im bölümleri kişisel içeriğe erişimi kolaylaştırmak amacıyla birleştirildi. Ana ekranda öne çıkarılan programlar, daha sade tasarıma sahip. Her bölümde çıkış tarihi ve dizi veya filmin açıklaması gibi bilgiler içeren büyük bir kutucuk bulunuyor.

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri, etiketler

Yenilenen tasarım, kullanıcıların izleme geçmişine dayalı daha alakalı, kişiselleştirilmiş içerik önerileri çıkarıyor. Netflix, önerilerin her kullanıcının şu andaki ruh halleri ve ilgi alanlarına daha duyarlı olacağını söylüyor. Ayrıca önerilen içerik hakkında daha fazla bilgi sağlamak için bağlamsal etiketler mevcut. Yeni etiketler, kullanıcılara içeriğin neden önerildiğine dair daha iyi bağlam sağlamak için "Yeni Eklendi" ve "Filmlerde Bugün 3 Numara" gibi ifadeleri içeriyor.

Apple TV için Netflix yenilendi: İşte yeni arayüz, değişiklikler

