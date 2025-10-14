Giriş
    Apple TV+ isim değişikliğine gidiyor; İsmi Türkiye'de sorun olmuştu

    Apple TV+ adını taşıyan dijital platformu aracılığıyla eğlence sektöründe de varlık gösteren Apple, son dönemde daha da popüler hâle gelen bu platformun ismini değiştiriyor.

    Apple TV+ isim değişikliğine gidiyor; İsmi Türkiye'de sorun olmuştu Tam Boyutta Gör
    2019 yılında kurduğu Apple TV+ adlı dijital platformuyla eğlence sektöründeki varlığını güçlendiren Apple, son dönemde daha popüler hâle gelen bu platformda şimdi sürpriz bir değişikliğe gidiyor. Apple TV+, bundan sonra yoluna Apple TV olarak devam edecek. Platformun isminin sonundaki Plus (+) ibaresi bundan sonra kullanılmayacak.

    Apple TV+, Artık Apple TV Olarak Yoluna Devam Edecek

    Apple'ın hâlihazırda Apple TV adını taşıyan bir medya cihazı da olduğu için, dijital platformuna da aynı ismi vermesi biraz şaşırtıcı oldu. Apple, önümüzdeki dönemde bu iki ürününü çok daha entegre şekilde pazarlamayı planlıyor olabilir.

    Türkiye'de izlenebiliyor olsa da aslında ülkemizde resmi olarak yayın yapmayan Apple TV+'ın Türkiye pazarına girmesi bir dönem gündeme gelmiş; o sırada isminde bulunan TV+ ibaresi tartışma konusu olmuştu. Hatta, Turkcell'in hâlihazırda Türkiye'de yayın yapan TV+ adlı bir dijital platformu olduğu için, Apple'ın Türkiye'de bu ismi kullanamayacağı iddia edilmişti. Şimdi isim değişikliğine gidilmesi, bu tarz olası problemleri de ortadan kaldırmış oldu.

    Apple TV+, ya da artık yeni adıyla Apple TV, son dönemde orijinal içerik tarafında dikkat çekici işler ortaya koyuyor. Severance ile bugüne kadarki en popüler dizisine imza atan Apple TV, son dönemde The Studio, Murderbot, Chief of War, Your Friends & Neighbors gibi çok sayıda diziyi izleyicilerle buluşturdu.

