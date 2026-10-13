Siri Remote 4. nesil Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bul özellikli ve yerleşik hoparlörlü Siri Remote
Yeni Siri Remote, Apple TV HD ve Apple TV 4K ile uyumlu ve ayrı olarak da satın alınabiliyor. En yeni Siri Remote, dış görünüş itibarıyla eski modelle aynı ancak artık Tam Konum Bulma desteğiyle yerleşik hoparlöre sahip. Bu, uzaktan kumanda kaybolduğunda ses çalarak yerini kolayca bulabileceğiniz anlamına geliyor.
Siri Remote (4. nesil) Apple Store’da 3.999 TL fiyat ile listeleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: