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    Siri Remote 4. nesil Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Apple, 4. nesil Apple TV 4K'yı tanıttı. Yeni modele geçmeye düşünmeyenler için Bul özellikli yerleşik hoparlöre sahip yeni Siri Remote, Apple Türkiye Online Store'da satışa sunuldu.

    Yeni Apple TV kumandası Siri Remote Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni Apple TV 4K ile birlikte Bul ve Tam Konum Bulma desteğinin bir parçası olarak yerleşik hoparlöre sahip güncellenmiş Siri Remote’u tanıttı. Yeni modele geçmeyi düşünmüyorsanız, mevcut Apple TV'niz için yeni Siri Remote'u satın alabilirsiniz.

    Bul özellikli ve yerleşik hoparlörlü Siri Remote

    Yeni Siri Remote, Apple TV HD ve Apple TV 4K ile uyumlu ve ayrı olarak da satın alınabiliyor. En yeni Siri Remote, dış görünüş itibarıyla eski modelle aynı ancak artık Tam Konum Bulma desteğiyle yerleşik hoparlöre sahip. Bu, uzaktan kumanda kaybolduğunda ses çalarak yerini kolayca bulabileceğiniz anlamına geliyor.

    Siri Remote (4. nesil) Apple Store’da 3.999 TL fiyat ile listeleniyor.

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