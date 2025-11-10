Apple TV için tvOS 26.2 güncellemesi, profillerde önemli değişiklikle geliyor

Apple hesabı zorunluluğu kalkıyor
Çocuklara özel mod geliyor
tvOS 26.1'de, profiller bir Apple Hesabı gerektiriyor. TV uygulamasında özel bir çocuk bölümü bulunuyor ve ebeveynler erişimi sınırlamak için ebeveyn denetimleri ayarlayabiliyor ancak, tvOS 26.2'deki değişiklikler bunun ötesinde. tvOS 26.2'deki Apple TV uygulamasına çocuk profiliyle giriş yapıldığında, uygulamanın Mağaza ve Kütüphane bölümleri de dahil olmak üzere, hiçbir yetişkin içeriği gösterilmeyecek. Yalnızca çocuk programları ve filmleri izlenebilecek veya satın alınabilecek.
Çocuk profilinin yalnızca Apple TV uygulaması için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Diğer tüm uygulamalar kullanıcı tarafından görülebiliyor, erişilebilir durumda ve App Store'dan indirilebiliyor. Apple TV uygulaması dışındaki içeriklere erişimi sınırlamak için ebeveyn denetimlerinin kullanılması gerekiyor.
tvOS 26.2'deki profiller, belirli üçüncü taraf cihazlarda da görünebileceğinden, akıllı TV'ler gibi Apple TV uygulamasına sahip cihazlarda da çocuk hesaplarına erişilebilecek.
tvOS 26.2 sürümü, şu anda geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları için kullanılabilir durumda. Apple'ın güncellemeyi Aralık ayının ortalarında yayınlanması bekleniyor.
