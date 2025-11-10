Apple TV için tvOS 26.2 güncellemesi, profillerde önemli değişiklikle geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör tvOS 26.2 güncellemesi, kullanıcıların bir Apple Hesabı bağlamadan profil oluşturmalarına olanak tanıyacak ve çocukların Apple TV uygulamasında görebileceği içerikleri daha da kısıtlayacak. Bu iki değişiklik, profilleri aileler, misafirler ve oda arkadaşları için daha esnek hale getirecek.

Apple hesabı zorunluluğu kalkıyor

Tam Boyutta Gör ‌Apple TV‌ Ayarlar uygulamasının profiller bölümünde, "Yeni Profil Ekle" seçeneği artık kullanıcıların bir Apple cihazı veya Apple hesabıyla giriş yapmasını gerektirmeyecek. Apple Hesabı oturum açma işleminin yanı sıra, yalnızca ad, profil puanı ve yeni kullanıcının çocuk olup olmadığına dair evet veya hayır sorusu gerektiren bir "Profil Oluştur" seçeneği olacak.

Çocuklara özel mod geliyor

Tam Boyutta Gör Evet seçeneği belirlendiğinde, içerik varsayılan olarak PG (Genel İzleyici) puanıyla sınırlandırılacak ancak daha ayrıntılı kontrol için özelleştirme seçeneği olacak. Kullanıcılar, çocukların yaşlarına göre uygun TV programları ve filmler için puanları seçebilecek. Tüm standart TV programları ve film puanları seçilebilecek. Çocuk hesabı ve puan seçimi, çocuğun erişebileceği ‌Apple TV‌ içeriğini değiştirecek. ‌Apple TV‌ uygulaması yalnızca hesap için belirlenen sınırlara uygun içerikleri gösterecek.

tvOS 26.1'de, profiller bir Apple Hesabı gerektiriyor. TV uygulamasında özel bir çocuk bölümü bulunuyor ve ebeveynler erişimi sınırlamak için ebeveyn denetimleri ayarlayabiliyor ancak, tvOS 26.2'deki değişiklikler bunun ötesinde. tvOS 26.2'deki ‌Apple TV‌ uygulamasına çocuk profiliyle giriş yapıldığında, uygulamanın Mağaza ve Kütüphane bölümleri de dahil olmak üzere, hiçbir yetişkin içeriği gösterilmeyecek. Yalnızca çocuk programları ve filmleri izlenebilecek veya satın alınabilecek.

Çocuk profilinin yalnızca ‌Apple TV‌ uygulaması için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Diğer tüm uygulamalar kullanıcı tarafından görülebiliyor, erişilebilir durumda ve App Store'dan indirilebiliyor. ‌Apple TV‌ uygulaması dışındaki içeriklere erişimi sınırlamak için ebeveyn denetimlerinin kullanılması gerekiyor.

tvOS 26.2'deki profiller, belirli üçüncü taraf cihazlarda da görünebileceğinden, akıllı TV'ler gibi ‌Apple TV‌ uygulamasına sahip cihazlarda da çocuk hesaplarına erişilebilecek.

tvOS 26.2 sürümü, şu anda geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları için kullanılabilir durumda. Apple’ın güncellemeyi Aralık ayının ortalarında yayınlanması bekleniyor.

