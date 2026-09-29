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    Apple TV'nin yükselişi sürüyor: Tarihinin en iyi haftasını geçirdi

    Kısa süre önce Türkiye'de de erişime açılan Apple TV'nin yükselişi sürüyor. Mayday, Ted Lasso, Widow's Bay gibi yapımların gördüğü yoğun ilgi, platforma tarihindeki en iyi izlenme rakamlarını getirdi.

    Apple TV'nin yükselişi sürüyor: Tarihinin en iyi haftasını geçirdi Tam Boyutta Gör
    Nicelikten çok niteliğe yatırım yapan Apple TV, bu stratejisinin meyvelerini toplamaya başladı. Kısa süre önce dağıtılan Emmy Ödülleri'nde en çok ödül toplayan platform olarak tarihinde bir ilke imza atan Apple TV, bu hafta izlenme rakamlarında da zirveyi gördüğü. Mayday, Ted Lasso, Widow's Bay gibi yapımların gördüğü yoğun ilgi, platforma tarihindeki en iyi haftalık izlenme rakamlarını getirdi.

    Apple, izlenme rakamlarını paylaşmamış olsa da yedi yıllık tarihinn en yüksek haftalık izlenme rakamlarına ulaşıldığını duyurdu. Apple TV'nin haftalık izlenmesi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 yükseliş gösterdi.

    Widow's Bay ve Pluribus, Emmy Sonrası Yeniden Yükselişe Geçti

    Apple TV'nin bu tarihi haftasında Emmy ödüllerinin de payı büyük. Widow's Bay ve Pluribus'un Emmy Ödülleri'nde yakaladığı başarı, izleyicilerin bu yapımlara şans vermesini tetikledi. Bu da izlenme rakamlarını yukarı çekti. Diğer yandan Apple TV'nin en sevilen dizilerinden Ted Lasso da yıllar sonra yeni sezonuyla geri döndü.

    Film tarafında da Mayday, Apple TV'nin yüzünü güldürdü. Ryan Reynolds ve Kenneth Branagh'ın başrollerini paylaştığı aksiyon-komedi filmi, platformda ilgiyle karşılandı. Tüm bunlar bir araya gelince, Apple TV'nin haftalık izlenme rakamları tavan yaptı.

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