Apple TV'nin yükselişi sürüyor: Tarihinin en iyi haftasını geçirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Nicelikten çok niteliğe yatırım yapan Apple TV, bu stratejisinin meyvelerini toplamaya başladı. Kısa süre önce dağıtılan Emmy Ödülleri'nde en çok ödül toplayan platform olarak tarihinde bir ilke imza atan Apple TV, bu hafta izlenme rakamlarında da zirveyi gördüğü. Mayday, Ted Lasso, Widow's Bay gibi yapımların gördüğü yoğun ilgi, platforma tarihindeki en iyi haftalık izlenme rakamlarını getirdi.

Apple, izlenme rakamlarını paylaşmamış olsa da yedi yıllık tarihinn en yüksek haftalık izlenme rakamlarına ulaşıldığını duyurdu. Apple TV'nin haftalık izlenmesi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 yükseliş gösterdi.

Widow's Bay ve Pluribus, Emmy Sonrası Yeniden Yükselişe Geçti

Apple TV'nin bu tarihi haftasında Emmy ödüllerinin de payı büyük. Widow's Bay ve Pluribus'un Emmy Ödülleri'nde yakaladığı başarı, izleyicilerin bu yapımlara şans vermesini tetikledi. Bu da izlenme rakamlarını yukarı çekti. Diğer yandan Apple TV'nin en sevilen dizilerinden Ted Lasso da yıllar sonra yeni sezonuyla geri döndü.

Apple TV'de izlenebilecek en iyi diziler 1 hf. önce eklendi

Film tarafında da Mayday, Apple TV'nin yüzünü güldürdü. Ryan Reynolds ve Kenneth Branagh'ın başrollerini paylaştığı aksiyon-komedi filmi, platformda ilgiyle karşılandı. Tüm bunlar bir araya gelince, Apple TV'nin haftalık izlenme rakamları tavan yaptı.

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Apple TV, tarihinin en iyi haftasını geçirdi

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