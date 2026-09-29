Apple TV'nin yükselişi sürüyor: Tarihinin en iyi haftasını geçirdi

Apple, izlenme rakamlarını paylaşmamış olsa da yedi yıllık tarihinn en yüksek haftalık izlenme rakamlarına ulaşıldığını duyurdu. Apple TV'nin haftalık izlenmesi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 yükseliş gösterdi.
Widow's Bay ve Pluribus, Emmy Sonrası Yeniden Yükselişe Geçti
Apple TV'nin bu tarihi haftasında Emmy ödüllerinin de payı büyük. Widow's Bay ve Pluribus'un Emmy Ödülleri'nde yakaladığı başarı, izleyicilerin bu yapımlara şans vermesini tetikledi. Bu da izlenme rakamlarını yukarı çekti. Diğer yandan Apple TV'nin en sevilen dizilerinden Ted Lasso da yıllar sonra yeni sezonuyla geri döndü.
Film tarafında da Mayday, Apple TV'nin yüzünü güldürdü. Ryan Reynolds ve Kenneth Branagh'ın başrollerini paylaştığı aksiyon-komedi filmi, platformda ilgiyle karşılandı. Tüm bunlar bir araya gelince, Apple TV'nin haftalık izlenme rakamları tavan yaptı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: