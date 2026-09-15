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    Yıllardır beklenen Apple TV Türkiye’ye geldi: iCloud+ aboneliğine dahil edildi!

    Yıllardır beklenen Apple TV nihayet Türkiye’ye geldi. Apple TV ve Apple Arcade hizmetleri artık iCloud+ aboneliğine dahil olarak ek ücret ödemeden kullanılabilecek.

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    Apple TV’nin Türkiye’ye ne zaman geleceği merak ediliyordu. Bu kapsamda Apple, Türkiye’deki iCloud+ aboneliğinin kapsamını genişlettiğini duyurdu. iCloud+ kullanıcıları, bu aydan itibaren Apple TV ve Apple Arcade’e ek ücret ödemeden erişebilecek. İşte Apple TV Türkiye fiyatı ve nasıl erişilebileceği:

    Apple TV Türkiye’de ilk kez iCloud+ kapsamında

    Yeni düzenlemeyle Türkiye’deki iCloud+ aboneleri Apple TV’ye ilk kez aboneliklerinin bir parçası olarak erişebilecek. Kullanıcılar iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsolları gibi cihazlarda Apple’ın tüm orijinal içeriklerini izleyebilecek.

    Bu yılın başında Apple TV'nin film kataloğunun tamamı Turkcell TV+'a eklenmişti.

    Ek olarak iCloud+ aboneliğinin bir diğer parçası ise Apple Arcade oluyor. Türkiye’deki iCloud+ kullanıcıları, 200’den fazla oyundan oluşan kataloğa sınırsız erişim elde edecek.

    Katalogda Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition ve Madden NFL 27 Arcade Edition gibi bilinen serilerin yanı sıra Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Angry Birds Reloaded ve Cooking Mama: Cuisine! gibi oyunlar bulunuyor.

    Apple Music Select de aboneliğe dahil

    Apple, iCloud+ paketinin kapsamına Apple Music Select koleksiyonunu da ekliyor. Apple Music tarafından hazırlanan bu koleksiyon, reklamsız dinleme deneyimine yönelik istasyon ve çalma listelerini içeriyor.

    Daha kapsamlı Apple Music aboneliğine geçmek isteyen iCloud+ kullanıcıları için de özel fiyatlandırma sunuluyor.

    Bireysel Apple Music aboneliği aylık 89,99 TL yerine 49,99 TL, Aile aboneliği ise 149,99 TL yerine 134,99 TL olarak sunuluyor.

    iCloud+ Türkiye fiyatları

    apple tv türkiye Tam Boyutta Gör
    Peki Apple TV Türkiye’de ne zaman kullanılabilecek? Apple TV ve Apple Arcade ile genişletilen iCloud+ paketi Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere daha fazla ülke ve bölgede Eylül sonuna kadar kullanıma sunulacak.

    Türkiye’de iCloud+ fiyatları 50 GB depolama için aylık 49,99 TL’den başlıyor.

    Türkiye’de Apple TV ve Apple Arcade’in artık ayrı abonelikler olarak sunulmayacak.

    iCloud Plus fiyatları ise aşağıdaki gibi:

    • iCloud+ 50 GB: 49,99 TL
    • iCloud+ 200 GB: 169,99 TL
    • iCloud+ 2 TB: 549,99 TL
    • iCloud+ 6 TB: 1.699,99 TL
    • iCloud+ 12 TB: 3.399,99 TL
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