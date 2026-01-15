Apple TV, Türkiye'ye ilk adımı atıyor; Tüm film kataloğu TV+'a eklenecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de izlenebiliyor olsa da aslında ülkemizde resmi olarak yayın yapmayan Apple TV+'ın Türkiye pazarına girmesi bir dönem gündeme gelmiş; o sırada isminde bulunan "TV+" ibaresi tartışma konusu olmuştu. Turkcell'in hâlihazırda Türkiye'de yayın yapan TV+ adlı bir dijital platformu olduğu için, Apple'ın Türkiye'de bu ismi kullanamayacağı iddia edilmişti. O dönem karşı karşıya geleceği konuşulan iki şirket, şimdi iş birliği yoluna gidiyor.

Apple TV'nin Film Kataloğu TV+'a Eklenecek

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, bugün düzenlenen özel etkinlik sırasında, Apple TV konusunda önemli bir açıklamaya imza attı ve Apple TV'nin film kataloğunun tamamının TV+'a ekleneceğini duyurdu. Apple TV'nin sinema tarafındaki içerikleri, Türkiye'de yalnızca TV+ üzerinden izlenebilecek.

Netflix, Warner Bros. için yaptığı teklifi değiştirebilir 1 gün önce eklendi

F1: The Movie, Killers of the Flower Moon, Greyhound, Wolfs, The Gorge gibi orijinal filmlere imza atan Apple, bunun yanı sıra lisans anlaşmalarıyla da film kataloğunu büyütmüştü. Şimdi bunlardan hangilerinin TV+'a ekleneceği henüz netleşmiş değil ama en azından Apple orijinal filmlerinin TV+'a geleceğini varsayabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Apple TV, TV+ ortaklığıyla Türkiye'ye ilk adımı atıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: