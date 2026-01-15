Apple TV, Türkiye'ye ilk adımı atıyor; Tüm film kataloğu TV+'a eklenecek

Apple TV'nin Film Kataloğu TV+'a Eklenecek
TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, bugün düzenlenen özel etkinlik sırasında, Apple TV konusunda önemli bir açıklamaya imza attı ve Apple TV'nin film kataloğunun tamamının TV+'a ekleneceğini duyurdu. Apple TV'nin sinema tarafındaki içerikleri, Türkiye'de yalnızca TV+ üzerinden izlenebilecek.
F1: The Movie, Killers of the Flower Moon, Greyhound, Wolfs, The Gorge gibi orijinal filmlere imza atan Apple, bunun yanı sıra lisans anlaşmalarıyla da film kataloğunu büyütmüştü. Şimdi bunlardan hangilerinin TV+'a ekleneceği henüz netleşmiş değil ama en azından Apple orijinal filmlerinin TV+'a geleceğini varsayabiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
56 Kişi Okuyor (14 Üye, 42 Misafir) 21 Masaüstü 35 Mobil
2361 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Apple TV, Teknoloji Haberleri ve Yaşam