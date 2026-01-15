Giriş
    Apple TV, Türkiye'ye ilk adımı atıyor; Tüm film kataloğu TV+'a eklenecek

    Apple TV içerikleri artık Türkiye'deki izleyicilere de sunulacak. TV+, Apple TV'nin tüm film kataloğunun çok yakında TV+ üzerinden izlenebileceğini duyurdu. İşte detaylar...

    Apple TV, Türkiye'ye ilk adımı atıyor; Tüm film kataloğu TV+'a eklenecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de izlenebiliyor olsa da aslında ülkemizde resmi olarak yayın yapmayan Apple TV+'ın Türkiye pazarına girmesi bir dönem gündeme gelmiş; o sırada isminde bulunan "TV+" ibaresi tartışma konusu olmuştu. Turkcell'in hâlihazırda Türkiye'de yayın yapan TV+ adlı bir dijital platformu olduğu için, Apple'ın Türkiye'de bu ismi kullanamayacağı iddia edilmişti. O dönem karşı karşıya geleceği konuşulan iki şirket, şimdi iş birliği yoluna gidiyor.

    Apple TV'nin Film Kataloğu TV+'a Eklenecek

    TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, bugün düzenlenen özel etkinlik sırasında, Apple TV konusunda önemli bir açıklamaya imza attı ve Apple TV'nin film kataloğunun tamamının TV+'a ekleneceğini duyurdu. Apple TV'nin sinema tarafındaki içerikleri, Türkiye'de yalnızca TV+ üzerinden izlenebilecek.

    F1: The Movie, Killers of the Flower Moon, Greyhound, Wolfs, The Gorge gibi orijinal filmlere imza atan Apple, bunun yanı sıra lisans anlaşmalarıyla da film kataloğunu büyütmüştü. Şimdi bunlardan hangilerinin TV+'a ekleneceği henüz netleşmiş değil ama en azından Apple orijinal filmlerinin TV+'a geleceğini varsayabiliriz.

