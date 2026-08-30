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Tam Boyutta Gör Apple, abonelik hizmetlerinde yeni bir fiyat artışına gitti. Şirket, Apple TV ve Apple One hizmetlerinin ABD'deki fiyatlarını yükseltti. Apple TV'nin aylık abonelik ücreti 12,99 dolardan 14,99 dolara çıkarıldı. Hizmetin yıllık abonelik seçeneği ise 99,99 dolardan 119,99 dolara yükseldi. öylece Apple TV'nin aylık fiyatı yaklaşık yüzde 15, yıllık abonelik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 oranında artmış oldu.

Apple One bireysel paketi de zamlandı

Apple'ın birden fazla hizmeti tek abonelik altında birleştirdiği Apple One paketi de yeni zamdan etkilendi. Apple One Individual, ABD'de aylık 19,95 dolardan 21,95 dolara yükseldi. Günümüzde Apple One paketi ise Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ ve iCloud+ dahil birçok hizmeti bir araya getiriyor

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Apple One'ın Family ve Premier paketleri için fiyat artışı daha önce uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte Individual paketi de daha yüksek fiyatla sunulmaya başladı. Şimdilik açıklanan yeni fiyatların ABD pazarı için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Apple TV ve Apple One'a yeni zam: Abonelik fiyatları arttı

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