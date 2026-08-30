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    Apple TV ve Apple One'a yeni zam: Abonelik fiyatları arttı

    Apple, donanım ürünlerinin ardından abonelik hizmetlerinin fiyatlarını da artırmaya devam ediyor. Apple TV ve Apple One'ın bireysel abonelik paketleri için ABD'de yeni fiyatlar açıklandı.

    Apple TV ve Apple One'a yeni zam: Abonelik fiyatları arttı Tam Boyutta Gör
    Apple, abonelik hizmetlerinde yeni bir fiyat artışına gitti. Şirket, Apple TV ve Apple One hizmetlerinin ABD'deki fiyatlarını yükseltti. Apple TV'nin aylık abonelik ücreti 12,99 dolardan 14,99 dolara çıkarıldı. Hizmetin yıllık abonelik seçeneği ise 99,99 dolardan 119,99 dolara yükseldi. öylece Apple TV'nin aylık fiyatı yaklaşık yüzde 15, yıllık abonelik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 oranında artmış oldu.

    Apple One bireysel paketi de zamlandı

    Apple'ın birden fazla hizmeti tek abonelik altında birleştirdiği Apple One paketi de yeni zamdan etkilendi. Apple One Individual, ABD'de aylık 19,95 dolardan 21,95 dolara yükseldi. Günümüzde Apple One paketi ise Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ ve iCloud+ dahil birçok hizmeti bir araya getiriyor

    Apple One'ın Family ve Premier paketleri için fiyat artışı daha önce uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte Individual paketi de daha yüksek fiyatla sunulmaya başladı. Şimdilik açıklanan yeni fiyatların ABD pazarı için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. 

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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