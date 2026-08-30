Apple TV ve Apple One'a yeni zam: Abonelik fiyatları arttı

Apple One bireysel paketi de zamlandı
Apple'ın birden fazla hizmeti tek abonelik altında birleştirdiği Apple One paketi de yeni zamdan etkilendi. Apple One Individual, ABD'de aylık 19,95 dolardan 21,95 dolara yükseldi. Günümüzde Apple One paketi ise Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ ve iCloud+ dahil birçok hizmeti bir araya getiriyor
Apple One'ın Family ve Premier paketleri için fiyat artışı daha önce uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte Individual paketi de daha yüksek fiyatla sunulmaya başladı. Şimdilik açıklanan yeni fiyatların ABD pazarı için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim