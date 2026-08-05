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    Apple ürünlerine zam yolda: iPhone ile sınırlı kalmayacak!

    Apple ürünlerine zam yolda! iPhone 18 Pro modellerinin yüksek fiyattan çıkması beklenirken, Eylül ayında iPhone ile birlikte birkaç ürünün de fiyatının artacağı söyleniyor.

    apple iphone fiyat artışı zam yolda Tam Boyutta Gör
    Apple, son zamanlarda ürün gamının büyük bir bölümünde fiyatları artırdı ancak önümüzdeki ay daha fazla cihazda fiyat artışı göreceğiz. iPhone 18 serisiyle birlikte iPhone fiyatlarına zam beklenirken, Apple Watch ve AirPods da bundan etkilenebilir.

    Bu yazın başlarında Apple, çeşitli ürünlerinde fiyatları artırdı. Mac'ler, iPad'ler, Apple TV'ler, HomePod'lar ve Vision Pro'nun fiyatları aynı anda yükseldi. CEO Tim Cook, fiyat artışlarının geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak bu kadar fazla ürüne zam gelmesi şaşırtıcı oldu.

    İlk fiyat artışı dalgasında etkilenmeyen tek ürünler şunlardı: iPhone, Apple Watch ve AirPods. Apple, daha fazla artışın geleceğine dair ipuçları vermişti. Analistler de kalan ürünlerin kısa süre içinde daha yüksek fiyatlarla satılacağına inanıyordu.

    iPhone 18 Pro tanıtımıyla iPhone fiyatları zamlanacak

    Şimdi, Eylül ayındaki iPhone 18 etkinliğinin bir parçası olarak iPhone için fiyat artışı bekleniyor. iPhone 18 Pro'nun fiyatının 1.299-1.399 dolar aralığında başlayacağı söylentileri var. iPhone 17 Pro'nun fiyatı 1.099 dolardı.

    Yeni iPhone modelleri tanıtıldığında Apple genelde ABD’de eski iPhone modellerinin fiyatlarını düşürüyor. Ancak bu yıl, eski modellerin fiyatının aynı kalması ya da biraz artması bekleniyor.

    Apple Watch ve AirPods'ta da fiyat artışı bekleniyor

    Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 de fiyat artışı yaşayabilecek ürünler arasında yer alıyor, çünkü mevcut yapay zeka destekli bellek krizi Watch bileşenlerini de etkileyecek.

    Son olarak, AirPods'un da fiyatının artması muhtemel. Ancak bu, iPhone ve Apple Watch fiyat artışlarına göre daha az olası, çünkü AirPods'un artan bellek ve depolama maliyetlerinden minimum düzeyde etkilenmesi bekleniyor.

    iPhone 18 Pro Max Eylül'de çıkacak, daha uygun fiyatlı modeller baharda tanıtılacak

    Apple, AirPods dahil olmak üzere tüm ürün yelpazesinde fiyatları artırmayı planlıyorsa, bunu muhtemelen Eylül ayında öğreneceğiz. Bu arada, Apple bu yıl ilk kez iPhone lansmanını ikiye bölecek; Eylül’de iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Ultra modelinin tanıtılması beklenirken, 2027 baharında düz iPhone 18 ile birlikte iPhone 18e ve iPhone Air 2 modelleri piyasaya sürülecek.

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    maligezgin 38 dakika önce

    hazırız gönder gelsin

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    çokrenkli 2 saat önce

    "...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?

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