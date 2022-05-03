Apple uyarıda bulundu: iPhone fiyatları ABD dışında artabilir

2022’nin ikinci çeyreğinde rekor bir kazanca imza atan Apple, yılın üçüncü çeyreği konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Apple CEO’su Tim Cook, mevcut çeyrekte yaşanan bileşen sıkıntıları, Çin’de yaşanan COVID-19 kapanmaları, döviz kuru zayıflıkları, Rus satışlarının durması ve enflasyon olmak üzere toplam 5 soruna dikkat çekerek 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir arz açığı yaşanabileceği söyledi.
Ürün fiyatlarını etkileyebilir
Yılın ilerleyen dönemlerinde krizin hafiflemesini bekleyen Apple, Covid-19 salgınının artması sebebiyle Çin fabrikalarında kısıtlamalar ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan sorunlar günümüzde etkisini korurken analistler ile gerçekleştirilen bir sohbette Cook, sorunların neredeyse tüm ürün kategorilerini etkileyeceğini söyledi.
Birçok analist, şirket hakkında olumlu düşünceler paylaşsa da Raymond James finans şirketinden analist Chris Caso, sonbaharda iPhone 14 serisi piyasaya çıktığında iPhone fiyatlarının ABD dışında artabileceği konusunda uyardı. Döviz kuru sorununun uzun vadeli olabileceğini söyleyen Caso, Apple ürün fiyatlarının ABD sınırlarının ötesinde artabileceğini ve zamanlamanın iPhone 14 için talihsiz olabileceğini dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.