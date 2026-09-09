Üç bakanın telefonu casus yazılımın hedefi oldu: Telefonlar değiştirildi!

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Apple, en az üç Türk bakanın iPhone’una casus yazılım saldırısı düzenlenmiş olabileceğine ilişkin uyarı gönderdi. Ankara ise gelişmiş güvenlik önlemleri ve şifreli uygulamalar sayesinde saldırı girişimlerinin başarısız olduğuna inanıyor.

Apple’dan Türk bakanlara casus yazılım uyarısı

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre Apple, en az üç Türk bakanın kullandığı iPhone’lara, cihazların casus yazılım saldırılarında hedef alınmış olabileceği yönünde bildirim gönderdi.

Apple, geçtiğimiz ay aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 110 ülkedeki belirli sayıda iPhone kullanıcısını benzer saldırı ihtimaline karşı uyarmıştı. Ankara’daki kaynaklar, bakanlara gönderilen bildirimlerin de Apple’ın aynı uyarı dalgasının parçası olduğunu belirtti.

2021 yılında da üst düzey Türk yetkililerin, İsrail yapımı Pegasus casus yazılımıyla bağlantılı olduğu düşünülen saldırıların hedefi olduğu ortaya çıkmıştı.

Aynı yıl Fransa merkezli kâr amacı gütmeyen Forbidden Stories kuruluşu, hükümet görevlilerinin 2016'dan bu yana 50 binden fazla telefon numarasını potansiyel siber saldırı hedefi olarak seçtiğini açıklamıştı.

Bakanların telefonları değiştirildi

Bu yılki saldırı girişimlerinde hangi casus yazılımın kullanıldığı ise henüz bilinmiyor. Bunun nedeni, piyasada benzer gözetim ve casusluk yeteneklerine sahip birden fazla ticari casus yazılım aracının bulunması.

Ankara’dan bir Türk yetkili, MEE’ye saldırı girişimlerinin bakanların telefonlarına sızılmadan engellendiğine inanıldığını söyledi. Yetkili, hedef alınan bakanların kimliklerini ise açıklamadı. Söz konusu bakanların, hassas bilgileri korumak amacıyla gelişmiş güvenlik önlemlerine sahip telefonlar ve özel olarak şifrelenmiş uygulamalar kullandığı belirtildi.

Apple’ın uyarısı sonrasında ise Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından telefonlar incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin ardından cihazlar değiştirildi ve bakanların iletişim güvenliğini artırmak için ilave koruma önlemleri devreye sokuldu.

Pegasus gibi casus yazılımlar telefona sızabiliyor

Uzmanlara göre akıllı telefonları bu tür saldırılara karşı daha güvenli hale getirmenin çeşitli yolları bulunuyor. Türkiye’de 2021’de yaşanan olayların ardından bazı yetkililerin telefonlarını ve telefon numaralarını değiştirdiği, böylece olası casus yazılım bağlantılarının kesilmeye çalışıldığı biliniyor.

Apple da son derece gelişmiş siber saldırılara karşı Lockdown Mode (Kilitleme Modu) adlı özel bir güvenlik özelliği sunuyor. Bu özellik, kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklamasını gerektirmeden gerçekleştirilebilen zero-click (sıfır tıklamalı) saldırılara karşı koruma sağlamak üzere tasarlandı.

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Pegasus casus yazılımı da geçmişte iMessage’daki bir güvenlik açığından yararlanarak iPhone’larda depolanan verilere erişim sağlayabilmesiyle gündeme gelmişti.

Ankara’daki kaynaklar, son saldırıların arkasında çok farklı siyasi ve ekonomik çıkar gruplarının bulunabileceğini değerlendiriyor.

Bazı çevrelerde İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerden şüphelenildiği belirtilirken, Pegasus başta olmak üzere bu tür casus yazılımların bölgedeki çok sayıda hükümete satılmış olması saldırının arkasındaki aktörü belirlemeyi daha da güçleştiriyor.

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Apple uyardı: Türk bakanların telefonları hedef alındı

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