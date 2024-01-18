Apple, AMD ve Qualcomm GPU'larda açık bulundu: AI istemlerini çalıyor

Tüm sorgulara erişebiliyor
Biliyorsunuz üretken yapay zeka modelleri ve LLM’ler spesifik olarak GPU’lar ile eğitiliyor ya da GPU’lardan güç alıyor. LeftoverLocals ise, spesifik olarak GPU'nun yerel belleğine izinsiz bir biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Bunun içinse yalnızca bir GPU hesaplama uygulamasının (OpenCL, Vulkan, Metal) çalıştırılması yeterli.
Açığı keşfeden Tyler Sorensen ve Heidy Khlaaf'a göre, LeftoverLocals sayesinde sorgu ve yanıtlar dahil olmak üzere GPU belleğindeki değerlere erişilebiliyor. Hatta yalnızca birkaç satır kodla interaktif bir oturumdaki LLM yanıtı yeniden oluşturulabiliyor.
Apple, Qualcomm ve AMD GPU'lar savunmasız
Trail of Bits'e göre Nvidia, Intel ve Arm GPU'lar açığa karşı güvenli durumda. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, Qualcomm ve AMD ise, mevcut sorundan etkilenen isimler arasında yer alıyor.
Yakın tarihli duyuruda Apple, M3 ve A17 platformuna sahip cihazlar için düzeltme yayınlandığını belirtti. Ancak iPhone 12 Pro ve M2 MacBook Air gibi cihazlar halen savunmasız durumda. İyi haber şu ki, üç büyük üretici de halihazırda sorundan etkilendiğini doğruladı. Bu doğrultuda güvenlik düzeltmelerinin yakın tarihte paylaşılması bekleniyor. Dolayısıyla sorundan etkilenen bir cihaza sahipseniz, güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.