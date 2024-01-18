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    Anlık Bildirim

    Apple, AMD ve Qualcomm GPU'larda açık bulundu: AI istemlerini çalıyor

    Özellikle iPhone'lar ve Mac'leri etkileyen kritik bir güvenlik açığı keşfedildi. Küçük bir kod satırıyla, Apple, AMD ve Qualcomm GPU'lar üzerinden AI verilerine erişilebiliyor.
    Apple ve çok sayıda cihazı etkileyen güvenlik açığı bulundu! Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka, son dönemin en öne çıkan gelişmelerinden biri konumunda. Öyle ki görselden metne, not tutmadan müziğe kadar artık çok sayıda uygulamada, AI modelleri ile karşılaşıyoruz. Güvenlik şirketi Trail of Bits ise, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen AI merkezli bir güvenlik açığı keşfetti. LeftoverLocals olarak adlandırılan bu açık, Apple, AMD ve Qualcomm GPU'ları hedefliyor.

    Tüm sorgulara erişebiliyor

    Biliyorsunuz üretken yapay zeka modelleri ve LLM’ler spesifik olarak GPU’lar ile eğitiliyor ya da GPU’lardan güç alıyor. LeftoverLocals ise, spesifik olarak GPU'nun yerel belleğine izinsiz bir biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Bunun içinse yalnızca bir GPU hesaplama uygulamasının (OpenCL, Vulkan, Metal) çalıştırılması yeterli.

    Açığı keşfeden Tyler Sorensen ve Heidy Khlaaf'a göre, LeftoverLocals sayesinde sorgu ve yanıtlar dahil olmak üzere GPU belleğindeki değerlere erişilebiliyor. Hatta yalnızca birkaç satır kodla interaktif bir oturumdaki LLM yanıtı yeniden oluşturulabiliyor. 

    Apple, Qualcomm ve AMD GPU'lar savunmasız

    Trail of Bits'e göre Nvidia, Intel ve Arm GPU'lar açığa karşı güvenli durumda. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, Qualcomm ve AMD ise, mevcut sorundan etkilenen isimler arasında yer alıyor.

    Yakın tarihli duyuruda Apple, M3 ve A17 platformuna sahip cihazlar için düzeltme yayınlandığını belirtti. Ancak iPhone 12 Pro ve M2 MacBook Air gibi cihazlar halen savunmasız durumda. İyi haber şu ki, üç büyük üretici de halihazırda sorundan etkilendiğini doğruladı. Bu doğrultuda güvenlik düzeltmelerinin yakın tarihte paylaşılması bekleniyor. Dolayısıyla sorundan etkilenen bir cihaza sahipseniz, güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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