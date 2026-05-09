    Apple ve Intel çip üretimi için ön anlaşmaya vardı: Intel hisseleri fırladı

    Apple ile Intel arasında yıllar sonra yeniden işbirliğine gidiyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, cihazlarında kullandığı bazı çiplerin üretimi için Intel ile ön anlaşmaya vardı.

    Apple ile Intel yıllar sonra yeniden işbirliğine gitmeye hazırlanıyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, cihazlarında kullandığı bazı çiplerin üretimi için Intel ile ön anlaşmaya vardı. Taraflar henüz resmi açıklama yapmasa da, görüşmelerin bir yıldan uzun süredir sürdüğü belirtiliyor. Anlaşma haberinin ardından Intel hisseleri yüzde 14 yükselirken, Apple hisseleri de yüzde 1,75 değer kazandı. 

    Anlaşmanın kapsamı şu an için net değil. Ancak Apple, yılda 200 milyondan fazla iPhone satması ve bunun yanında milyonlarca iPad ile Mac üretmesi nedeniyle devasa ölçekte yarı iletken tedarikine ihtiyaç duyduğu ve TSMC'ye olan bağımlılığından kurtulmak istediği biliniyor.

    ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in son 12 ay boyunca Apple yönetimiyle defalarca görüştüğü ve şirketi yeniden Intel ile çalışmaya ikna etmeye çalıştığı aktarılıyor. Görüşmelerde Apple CEO’su Tim Cook’un da yer aldığı belirtiliyor.

    Apple ile Intel arasındaki ilişki aslında teknoloji dünyasının en önemli ortaklıklarından biriydi. Apple, 2006 yılında Intel işlemcili ilk MacBook modellerini tanıtarak büyük bir dönüşüm başlatmıştı. Ancak şirket zamanla kendi çiplerini geliştirmeye yöneldi. İlk olarak 2010’da tanıtılan Apple A4 işlemcisi, şirketin ARM tabanlı özel silikon stratejisinin başlangıcı oldu. 2020 yılında Apple Silicon dönemine geçiş yapılmasıyla birlikte Intel tamamen devre dışı kaldı. Apple’ın M serisi işlemcileri, performans ve enerji verimliliği açısından Intel çözümlerine ciddi üstünlük sağladı.

    Bununla birlikte Intel son yıllarda yeniden yükselişe geçmeye çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda iki şirketin görüşmelerde bulunduğu ve Apple'ın giriş seviyesi M serisi işlemcilerinde Intel'in en gelişmiş 18A sürecini kullanmayı düşündüğü haberleri ortaya çıkmıştı. 

    Intel, 2025’te Lip-Bu Tan’ın CEO koltuğuna oturmasının ardından ABD yönetiminden güçlü destek aldı. Beyaz Saray’ın Intel’de yüzde 10 hisse aldığı açıklanırken, şirket ayrıca NVIDIA ile 5 milyar dolarlık üretim anlaşması imzaladı. Intel’in Tesla, SpaceX ve xAI projeleri için de üretim desteği sağlayacağı belirtiliyor.

    WSJ’ye göre ABD Başkanı Donald Trump da Intel lehine devreye girerek Tim Cook ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede şirketi destekledi. Eğer ön anlaşma resmiyete dökülürse, bu adım Apple ile Intel arasında yıllar sonra gerçekleşen en büyük stratejik yakınlaşmalardan biri olabilir.

    Kaynakça https://www.wsj.com/tech/apple-intel-have-reached-preliminary-chip-making-agreement-69eb9370 https://www.engadget.com/2168036/intel-signs-preliminary-chip-deal-apple/
