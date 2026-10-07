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    Apple ve LG’den yeni akıllı ev ürünleri geliyor: İşte ilk detaylar

    Apple’ın akıllı ev hamlesi için LG ile birlikte yeni cihazlar geliştirdiği öne sürüldü. İddiaya göre akıllı kilit, kapı zili ve güvenlik kameraları LG markasıyla satışa çıkacak.

    Apple ve LG’den akıllı ev ürünleri geliyor: İşte ilk detaylar Tam Boyutta Gör

    Apple, akıllı ev ekosistemini genişletmek için LG ile birlikte yeni cihazlar geliştiriyor. Bloomberg’in haberine göre iki şirketin ortak çalışması sonucunda akıllı kapı zili, termostat, akıllı kilit ve farklı güvenlik kameralarından oluşan yeni bir ürün ailesi hazırlanıyor.

    LG markasıyla satışa sunulacak

    Apple ve LG arasındaki iş birliği kapsamında geliştirilen ürünler Apple logosu taşımayacak. Cihazların LG markası altında satışa sunulması ve üretim ile ürün desteğinin LG tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Apple ise ürünlerin geliştirilme sürecinde LG ile birlikte çalışıyor.

    Yeni ürün ailesinde akıllı video kapı zili, akıllı termostat, akıllı sürgü kilidi, iç ve dış mekan güvenlik kameraları ile projektörlü güvenlik kamerası bulunacak. Akıllı kilidin öne çıkan özelliklerinden biri Ultra Geniş Bant (UWB) desteği olacak. Bu teknoloji sayesinde uyumlu bir cihazın yaklaştığını algılayan kilidin kapıyı otomatik olarak açabilmesi hedefleniyor.

    Apple’ın yeni akıllı ev merkeziyle çalışacak

    LG tarafından geliştirilen ürünlerin Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı ev merkeziyle birlikte çalışması bekleniyor. Şirketin yeni merkez cihazının yaklaşık 6 inçlik bir ekrana sahip olacağı ve duvara monte edilebileceği veya masa üzerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

    Merkezi cihazın Apple’ın yapay zeka destekli Siri özelliklerini akıllı ev deneyiminin merkezine taşıması bekleniyor. Şirket böylece HomePod, Apple TV ve diğer cihazların yanı sıra üçüncü taraf akıllı ev ürünlerini de tek bir sistem altında birleştirmeyi hedefliyor. Yeni LG cihazlarının bir bölümünde Thread ve Matter standartlarının desteklenmesi bekleniyor. Bu destek, farklı üreticilerin akıllı ev cihazlarının daha kolay şekilde aynı ekosistemde çalışmasına imkan sağlayacak.

    Apple’ın yeni ürünlerle birlikte HomeKit platformunda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Şirketin akıllı ev alanındaki yaklaşımını genişletmesiyle birlikte yeni merkez cihaz, aksesuarlar ve mevcut ürünlerin daha bütünleşik şekilde çalışması planlanıyor.

    Apple 13 Ekim’de tanıtım yapabilir

    Apple’ın yeni akıllı ev merkezini 13 Ekim’de düzenlenmesi beklenen etkinlikte tanıtması bekleniyor. Aynı dönemde yenilenmiş bir HomePod mini ve güncellenmiş Apple TV modelinin de duyurulabileceği iddia ediliyor. Apple markalı yeni cihazların kısa süre içerisinde satışa çıkması beklenirken LG tarafından geliştirilen aksesuarların en az birkaç ay daha piyasaya sürülmeyeceği aktarılıyor

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