Apple yapay zekâ alanında yeni bir transfere hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ tarafında rakipleri kadar kapsamlı adımlar atamayan ve kullanıcıları tarafından eleştirilen Apple sessiz sedasız portföyünü genişletmeye devam ediyor. Firma Prompt AI girişiminden teknoloji ve mühendis transferi yapacak.

Prompt AI ile farklı bir entegrasyon

CNBC tarafından verilen habere göre bilgisayarlı görü (computer vision) alanında faaliyet gösteren Prompt AI adlı girişimin teknoloji ve kilit çalışanları Apple bünyesine katılacak. Apple’ın bu süreçte Prompt AI’yi tamamen satın almak yerine, şirketin mühendislik ekibini ve yazılım varlıklarını devralmaya odaklandığı belirtiliyor. Anlaşma tamamlanırsa Prompt AI’nin teknolojisi ve personeli, HomeKit akıllı ev ekosistemi birimine entegre edilecek.

Prompt AI yöneticileri geçtiğimiz hafta muhtemel bir anlaşma konusunda çalışanlarını bilgilendirdi. Apple’a geçmeyen çalışanlara daha düşük maaş ödenecek ve bu kişilerin geçiş sürecinde Prompt bünyesindeki açık pozisyonlara başvurmaları teşvik edilecek. Yöneticiler ayrıca yatırımcılara bazı ödemeler yapılacağını, ancak zararın tamamen karşılanmayacağını da ifade etti.

2023 yılında UC Berkeley mezunu bilgisayar bilimci Tete Xiao (CEO) ve Berkeley AI Research (BAIR) Lab kurucularından Trevor Darrell (başkan) tarafından kurulan Prompt AI girişimi, ev güvenlik kameralarına entegre olarak belirli kişiler, evcil hayvanlar ve nesneleri tanımlayan, metin açıklamaları oluşturan ve anlık bildirimler gönderen bilgisayarlı görü sistemi Seemour ile dikkat çekmişti. Kaynaklar, Elon Musk’ın xAI ve Neuralink şirketlerinin de Prompt ile olası iş birliği veya satın alma görüşmeleri yürüttüğünü aktarıyor.



