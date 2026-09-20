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    Apple ve Samsung cihazları ABD’de yasaklanabilir

    Boomcloud 360 adındaki girişim ses teknolojilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Samsung ve Apple cihazlarının ABD’de satışına kısıtlama getirilmesini talep ediyor.

    Apple Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman kritik teknolojiler geliştiren girişimlerin teknoloji devlerine lisans davaları açtığına şahit oluyoruz. Bu kez Boomcloud 360 adındaki girişim ses teknolojilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Samsung, Apple ve Google’a dava açtı.

    İhlal iddiası

    ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na yapılan şikâyete göre BoomCloud 360; Apple, Samsung ve Google’ın bazı ürünlerinde kendisine ait üç ABD patentinin izinsiz kullanıldığını öne sürüyor. Söz konusu patentler; uzamsal ve geleneksel ses bileşenlerinin seviyelerinin ayarlanması, sağ ve sol hoparlörler arasındaki farklılıkların dengelenmesi, kullanılan ses sistemine göre sesin dinamik biçimde geliştirilmesi ve kanallar arası karışmanın yol açtığı frekans bozulmalarının giderilmesi gibi teknikleri kapsıyor.

    BoomCloud 360 dava dilekçesinde patentleri ihlal ettiği belirlenen cihazların ABD’ye girişini engelleyecek sınırlı ithalat yasağı ile ülke içindeki satış ve dağıtımı kısıtlayacak durdurma emirleri talep ediyor. Şimdilik soruşturmaya konu olan ürün modelleri kamuoyuyla paylaşılmış değil.

    Soruşturma süreci başladı

    İlk şikâyet 14 Ağustos’ta sunulurken dosya 31 Ağustos’ta ek bilgilerle tamamlandı. Komisyon, 16 Eylül 2026’da resmî soruşturmayı başlatma kararı aldı. Şirketlerin bildirimin kendilerine ulaşmasının ardından 20 gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. Delilleri inceleyecek idarî hukuk hâkimi ilk değerlendirmeyi hazırlayacak, nihai kararı ise Komisyon verecek. Soruşturmanın açılması, kurumun bu aşamada patent ihlali bulunduğu yönünde bir kanaate vardığı anlamına gelmiyor.

    Apple, Samsung ve Google ise ürünlerinin BoomCloud 360’ın patentlerini ihlal etmediğinin tespiti için federal mahkemelerde ayrı davalar açtı. Böylece şirketler, Komisyon sürecinin yanı sıra iddialara yargı yoluyla da karşı çıkmayı amaçlıyor. BoomCloud 360’ın yılın ilk aylarında benzer patent gerekçeleriyle bazı operatör ve perakendecilere karşı da hukuki girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

    Komisyonun patent ihlali tespit etmesi ve BoomCloud 360’ın taleplerini kabul etmesi hâlinde, tartışmalı uzamsal ses özelliklerini kullanan akıllı telefonlar, kulaklıklar ve diğer elektronik ürünler ABD’de ithalat yasağı ya da satış kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir.

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