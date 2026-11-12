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    Apple ve Samsung, katlanabilir telefonlarda daha kalın camlar üzerinde çalışıyor

    Apple ve Samsung, katlanabilir telefonların ekran dayanıklılığını artırmak için farklı kalınlıklara sahip ultra ince cam teknolojisi üzerinde çalışıyor.        

    Apple ve Samsung katlanabilir telefon ekranlarını güçlendirecek Tam Boyutta Gör
    Apple ve Samsung, katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri olan ekran kırışıklığını ve cam dayanıklılığını azaltmak için yeni bir ultra ince cam (UTG) teknolojisi üzerinde çalışıyor. 2028 yılında piyasaya sürülecek modellerde kullanılması hedeflenen yeni tasarım, katlanma bölgesini daha ince, ekranın geri kalanını ise daha kalın hale getirerek dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

    Farklı kalınlığa sahip cam kullanılacak

    ZDNet'in sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Apple ve Samsung, tedarikçileriyle birlikte farklı kalınlıklara sahip yeni nesil UTG teknolojisini geliştiriyor. Mevcut katlanabilir telefonlarda kullanılan ultra ince camlar, ekranın katlanabilmesi için genel olarak eşit kalınlıkta üretiliyor. Ancak bu tasarım, camın yüzey sertliğinin ve çizilmelere karşı dayanıklılığının sınırlı kalmasına neden oluyor. Yeni teknolojide ise camın yalnızca katlanma bölgesinin inceltilmesi, diğer alanların daha kalın bırakılması planlanıyor. Böylece ekranın katlanabilirliği korunurken düz yüzeylerde daha yüksek dayanıklılık elde edilmesi hedefleniyor.

    Şirketlerin üzerinde çalıştığı tasarımda katlanma bölgesinin yaklaşık 40 mikrometre (μm), katlanmayan bölümlerin ise 100 mikrometrenin üzerinde kalınlığa sahip olması hedefleniyor. Katlanma alanının daha kalın olması, camın bükülme sırasında çatlama riskini artırdığı için mevcut teknik sınırların korunması gerekiyor.

    Apple ve Samsung'un 2026 model katlanabilir telefonlarında ise henüz bu tasarıma geçilmedi. Her iki şirketin de 2027 yılında piyasaya süreceği modellerde mevcut düz ve eşit kalınlıktaki UTG yapısını kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

    Samsung'un Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinde 45 mikrometre, Galaxy Z Fold 8 modelinde 60 mikrometre ve Galaxy Z Flip 8 modelinde 50 mikrometre kalınlığında UTG kullandığı belirtiliyor. Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'da ise 45 mikrometre kalınlığında bir üst cam katmanı bulunuyor.

    Apple ve Samsung'un UTG teknolojileri farklılaşıyor

    İki şirket arasındaki önemli farklılıklardan biri de OLED panelin altında kullanılan malzemelerde ortaya çıkıyor. Apple, iPhone Duo modelinde iki ayrı UTG katmanına yer veriyor. Bunlardan ilki OLED ekranın üzerinde koruyucu cam görevi görürken, 40 mikrometre kalınlığındaki ikinci katman ekran panelinin altında bulunuyor. Bu katmanın temel amacı, katlanma bölgesindeki ekran kırışıklığını azaltmak.

    Samsung ise mevcut tasarımında yalnızca OLED panelin üzerindeki koruyucu katmanda UTG kullanıyor. Apple'ın alt UTG katmanıyla sağladığı işlevi Samsung tarafında titanyum bir yapı üstleniyor. Bununla birlikte şirketin OLED panelin altında kullanılabilecek yeni UTG teknolojileri üzerinde de çalıştığı aktarılıyor.

    Yeni cam teknolojisinin seri üretime geçmesi önünde bazı teknik engeller de bulunuyor. Özellikle camın inceltilen orta bölümünün uygun bir malzemeyle doldurulması ve bu malzemenin çevresindeki camla aynı optik özellikleri göstermesi gerekiyor. Aksi durumda ekran üzerinde renk veya görüntü farklılıkları oluşabiliyor.

    Sektör kaynaklarına göre Apple ve Samsung, yeni teknolojiyi 2028 model katlanabilir telefonlarında kullanıp kullanmayacaklarına ilişkin nihai kararlarını 2027'nin son çeyreğinde verecek.

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