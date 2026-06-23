Apple ve Tesla'ya ait gizli belgeler internete düştü

Aktarılanlara göre toplam büyüklüğü 630 GB'ı aşan veri paketinin içinde teknik çizimler, üretim belgeleri, kalite kontrol dokümanları, e-postalar ve çalışanlara ait kişisel bilgiler yer alıyor.
Tata Electronics, olayın birkaç hafta önce tespit edildiğini ve şirketin güvenlik prosedürlerinin derhal devreye alındığını açıkladı. Şirket, saldırının üretim faaliyetlerini veya iş operasyonlarını etkilemediğini belirtirken, fidye talebiyle ilgili iddiaları ise yorumlamadı.
Sızan belgelerde “gizli” ibaresi bulunuyor
Sızdırılan verileri inceleyen siber güvenlik araştırmacıları dosyaların önemli bölümünde Apple'ın gizli ve şirket içi bilgi ibarelerinin, Tesla belgelerinde ise “ticari sır” işaretlerinin bulunduğunu aktardı.
Tesla tarafında ise yenilenen Model 3 ve Model Y projelerine ait olduğu öne sürülen çeşitli teknik belgeler ortaya çıktı. Sızdırılan dosyalar arasında "Project Highland" kod adlı yeni Model 3'e ait teknik çizimler ile Kuzey Amerika pazarına yönelik "NV36 Chargeport Controller" adlı şarj portu kontrol ünitesine ilişkin belgeler bulunuyor. Ayrıca üretim spesifikasyonları, montaj dokümanları ve şirket içi teknik dosyaların da veri setinde yer aldığı belirtiliyor.
Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre Apple olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Aynı kaynak, Tata Electronics'in saldırının ardından fidye talebi aldığını da öne sürdü.
Apple ve Tesla ise haberin yayımlandığı sırada konu hakkında resmi açıklama yapmadı.
Öte yandan Tata Group, geçen yıl da İngiltere'deki Jaguar Land Rover operasyonlarını hedef alan bir siber saldırıyla gündeme gelmiş, söz konusu saldırı üretimin yaklaşık altı hafta boyunca aksamasına neden olmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel