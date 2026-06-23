Apple ve Tesla'ya ait gizli belgeler internete düştü

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Tam Boyutta Gör Apple'ın Hindistan'daki en büyük üretim ortaklarından Tata Electronics, şirket sistemlerini hedef alan bir siber saldırıya uğradıklarını doğruladı. Olayın ardından fidye grubu World Leaks, Apple ve Tesla'ya ait olduğunu öne sürdüğü 200 binden fazla dosyayı dark web’de yayınladı.

Aktarılanlara göre toplam büyüklüğü 630 GB'ı aşan veri paketinin içinde teknik çizimler, üretim belgeleri, kalite kontrol dokümanları, e-postalar ve çalışanlara ait kişisel bilgiler yer alıyor.

Tata Electronics, olayın birkaç hafta önce tespit edildiğini ve şirketin güvenlik prosedürlerinin derhal devreye alındığını açıkladı. Şirket, saldırının üretim faaliyetlerini veya iş operasyonlarını etkilemediğini belirtirken, fidye talebiyle ilgili iddiaları ise yorumlamadı.

Sızan belgelerde “gizli” ibaresi bulunuyor

Sızdırılan verileri inceleyen siber güvenlik araştırmacıları dosyaların önemli bölümünde Apple'ın gizli ve şirket içi bilgi ibarelerinin, Tesla belgelerinde ise “ticari sır” işaretlerinin bulunduğunu aktardı.

Tam Boyutta Gör Belgeler arasında iPhone devre kartlarının kalite kontrol standartlarını açıklayan 52 sayfalık teknik belge, üretim süreçlerine ilişkin fabrika verileri, malzeme spesifikasyonları, uzun yıllara yayılan e-posta kayıtları, sistem olay günlükleri ve yabancı çalışanlar da dahil olmak üzere personellere ait pasaport taramaları bulunuyor. Tata Electronics, Hindistan’da iPhone'ların yaklaşık üçte birini üretiyor. Geri kalan ise Foxconn tarafından karşılanıyor.

Tesla tarafında ise yenilenen Model 3 ve Model Y projelerine ait olduğu öne sürülen çeşitli teknik belgeler ortaya çıktı. Sızdırılan dosyalar arasında "Project Highland" kod adlı yeni Model 3'e ait teknik çizimler ile Kuzey Amerika pazarına yönelik "NV36 Chargeport Controller" adlı şarj portu kontrol ünitesine ilişkin belgeler bulunuyor. Ayrıca üretim spesifikasyonları, montaj dokümanları ve şirket içi teknik dosyaların da veri setinde yer aldığı belirtiliyor.

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Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre Apple olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Aynı kaynak, Tata Electronics'in saldırının ardından fidye talebi aldığını da öne sürdü.

Apple ve Tesla ise haberin yayımlandığı sırada konu hakkında resmi açıklama yapmadı.

Öte yandan Tata Group, geçen yıl da İngiltere'deki Jaguar Land Rover operasyonlarını hedef alan bir siber saldırıyla gündeme gelmiş, söz konusu saldırı üretimin yaklaşık altı hafta boyunca aksamasına neden olmuştu.

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Apple ve Tesla'ya ait gizli belgeler internete düştü

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