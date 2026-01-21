Giriş
    Apple ve TSMC arasında dengeler değişiyor: Öncelik sona erebilir

    Apple, uzun süredir TSMC'nin en büyük müşterisi konumundaydı. Ancak yapay zekâ odaklı talep artışı, bu ortaklıkta dengeleri değiştirmiş olabilir. İşte detaylar...

    Apple ve TSMC arasında dengeler değişiyor: Öncelik sona erebilir Tam Boyutta Gör
    Yeni iddialara göre Apple, TSMC'de sahip olduğu "öncelikli müşteri" konumunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Weibo'da paylaşılan bilgilere göre TSMC CEO'su C.C. Wei, Apple'ın merkezini ziyaret ederek son yılların en büyük fiyat artışını gündeme getirdi. Bunun arkasındaki temel neden ise Apple'ın artık TSMC'nin en yüksek geliri sağlayan müşterisi olmaması.

    Öncelik ayrıcalığı sona erebilir

    2024 verilerine göre Apple, TSMC'nin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturuyordu. Ancak 2025 itibarıyla bu liderlik koltuğu Nvidia'ya geçmiş durumda. Yapay zekâ hızlandırıcılarına yönelik yoğun talep, Nvidia'yı TSMC'nin en büyük müşterisi hâline getirirken, Apple ikinci plana düşmüş görünüyor.

    Her ne kadar Apple'ın iPhone 18 serisinde kullanılacak A20 ve A20 Pro yongaları için TSMC'nin ilk 2nm üretim kapasitesinin yarısından fazlasını ayırttığı söylense de, bu durum artık sevkiyat önceliği için yeterli olmayabilir. İddialara göre TSMC, artan talep ve sınırlı arz nedeniyle gelişmiş üretim süreçlerinde tüm müşterilere daha eşit bir yaklaşım benimsemeye hazırlanıyor.

    2nm üretiminde yaşanan sıkışıklık, TSMC'yi fiyat artışına zorlayan en önemli faktörlerden biri. Şirketin 2026'dan itibaren üst üste dört yıl boyunca ileri üretim düğümlerinde fiyat artıracağı konuşuluyor. Bu artışların ise Apple'ı da doğrudan etkilemeye başladığı, A20 yongasının birim maliyetinin yaklaşık 280 dolara ulaştığı gündemde.

    Öte yandan 2nm sürecinde tape-out sayısının 3nm'ye kıyasla 1,5 kat artması, Apple'ın artık bu alanda yalnız olmadığını gösteriyor. Qualcomm, MediaTek ve özellikle Nvidia, TSMC'nin ileri üretim hatlarında giderek daha fazla pay sahibi oluyor. Kısa vadede Apple-TSMC ortaklığının sona ermesi beklenmese de, Apple'ın ayrıcalıklı konumunun zayıfladığı aşikar. TSMC'nin 2026 için 52 ila 56 milyar dolarlık rekor sermaye harcaması planı da, önümüzdeki yıllarda önceliğin AI odaklı müşterilerde kalacağını gösteriyor.

