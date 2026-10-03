Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, video kaydetmeyen akıllı ev kamerası geliştiriyor

    Apple’ın yapay zeka destekli yeni kamerası, eve kimin girdiğini ve hangi evcil hayvanın hareket ettiğini anlayabilecek. Ancak sistem görüntüleri saklamak yerine tespitlerini metin olarak raporlayacak.

    Apple, video kaydetmeyen akıllı ev kamerası geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın akıllı ev ekosistemini genişletmek için yeni bir güvenlik kamerası geliştirdiği iddia edildi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre J450 kod adlı cihaz, rakiplerinden farklı olarak sürekli video kaydetmek yerine yapay zeka ve yüz tanıma teknolojileriyle evdeki hareketleri analiz ederek kullanıcıya yalnızca metin tabanlı bildirimler gönderecek.

    Görüntüler yapay zeka ile analiz edilecek

    Gurman’ın Power On podcast’inin ilk bölümünde paylaştığı bilgilere göre Apple’ın yeni kamerası oldukça kompakt, metalik ve silindirik bir tasarıma sahip olacak. Kamera sensörü düşük kare hızında görüntüler yakalayacak ve bu görüntüler yapay zeka tarafından analiz edilerek evde kimin bulunduğu veya hangi evcil hayvanın hareket ettiği tespit edilecek. Kullanıcı ise tüm bu aktiviteleri görüntü yerine yazılı açıklamalar şeklinde görecek.

    Sony’nin IMX500 serisi gibi görüntü sensörleri, bazı yapay zeka ve nesne tanıma işlemlerini görüntü verisini ayrı bir işlemciye göndermeden sensör üzerinde gerçekleştirebiliyor. Ancak Gurman, Apple’ın J450’de tüm işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

    Bu yaklaşım, Apple’ın gizlilik odaklı akıllı ev stratejisinin önemli bir parçası olabilir. Kamera görüntülerinin sürekli olarak saklanmaması, kullanıcıların ev güvenliği konusunda daha az hassas veri tutulmasını sağlayabilir.

    Apple’ın yeni akıllı ev merkeziyle birlikte çalışacak

    J450’nin Apple’ın J490 kod adlı yeni akıllı ev merkeziyle birlikte çalışmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Ekrana sahip olması beklenen J490’un Apple çalışanlarının evlerinde test edildiği ve en erken Ekim 2026’da tanıtılabileceği daha önce bildirilmişti.

    Apple’ın yeni akıllı ev hamlesinin yalnızca kamera ve merkez cihazla sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor. Şirketin yenilenmiş HomePod mini ve Apple TV modellerini de yeni Siri yapay zeka özellikleriyle birlikte sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. J450 güvenlik kamerasının ise bu ürünlerin ardından, 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

    Apple’ın ayrıca yeni donanımlara eşlik edecek bir ev güvenliği ve izleme hizmeti üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Böylece şirketin HomeKit ve mevcut akıllı ev altyapısını daha kapsamlı bir güvenlik ekosistemine dönüştürmeyi planladığı belirtiliyor.

    Mevcut HomeKit Secure Video’dan farklı çalışacak

    Apple’ın halihazırda HomeKit Secure Video adlı platformu bulunuyor. Uyumlu üçüncü taraf kameralarla çalışan sistem, hareket algılama gibi özellikler sunuyor. Apple ayrıca Home uygulamasında kamera kayıtlarının yapay zeka tarafından oluşturulan açıklamalarla özetlenmesini sağlayan özellikleri duyurmuştu. Ancak HomeKit Secure Video’daki yapay zeka özellikleri hala kaydedilmiş görüntüler üzerinden çalışıyor. J450’nin ise Gurman’ın iddiasına göre baştan sona video kaydı oluşturmadan çevresini analiz etmesi planlanıyor.

    Amazon’un Ring ve Google’ın Nest gibi rakip çözümlerinde ise güvenlik kameraları olay sonrasında incelenebilecek video kayıtları oluşturabiliyor. Bu kayıtlar hırsızlık veya paket teslimatı gibi olayların ardından kullanıcı tarafından görüntülenebiliyor ve gerektiğinde polis veya sigorta şirketleriyle paylaşılabiliyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Apple-is-reportedly-developing-a-smart-home-camera-that-doesn-t-record-video.1414152.0.html https://www.youtube.com/watch?v=u_wpEKAhel0&t=1065s
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    suzuki grand vitara 2.0 jlx-al yorum star wars jedi survivor türkçe yama person of interest yorum kia sportage yakıt tüketimi pioneer teyp

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum