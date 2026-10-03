Apple, video kaydetmeyen akıllı ev kamerası geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Apple’ın akıllı ev ekosistemini genişletmek için yeni bir güvenlik kamerası geliştirdiği iddia edildi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre J450 kod adlı cihaz, rakiplerinden farklı olarak sürekli video kaydetmek yerine yapay zeka ve yüz tanıma teknolojileriyle evdeki hareketleri analiz ederek kullanıcıya yalnızca metin tabanlı bildirimler gönderecek.

Görüntüler yapay zeka ile analiz edilecek

Gurman’ın Power On podcast’inin ilk bölümünde paylaştığı bilgilere göre Apple’ın yeni kamerası oldukça kompakt, metalik ve silindirik bir tasarıma sahip olacak. Kamera sensörü düşük kare hızında görüntüler yakalayacak ve bu görüntüler yapay zeka tarafından analiz edilerek evde kimin bulunduğu veya hangi evcil hayvanın hareket ettiği tespit edilecek. Kullanıcı ise tüm bu aktiviteleri görüntü yerine yazılı açıklamalar şeklinde görecek.

Sony’nin IMX500 serisi gibi görüntü sensörleri, bazı yapay zeka ve nesne tanıma işlemlerini görüntü verisini ayrı bir işlemciye göndermeden sensör üzerinde gerçekleştirebiliyor. Ancak Gurman, Apple’ın J450’de tüm işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bu yaklaşım, Apple’ın gizlilik odaklı akıllı ev stratejisinin önemli bir parçası olabilir. Kamera görüntülerinin sürekli olarak saklanmaması, kullanıcıların ev güvenliği konusunda daha az hassas veri tutulmasını sağlayabilir.

Apple’ın yeni akıllı ev merkeziyle birlikte çalışacak

J450’nin Apple’ın J490 kod adlı yeni akıllı ev merkeziyle birlikte çalışmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Ekrana sahip olması beklenen J490’un Apple çalışanlarının evlerinde test edildiği ve en erken Ekim 2026’da tanıtılabileceği daha önce bildirilmişti.

Apple’ın yeni akıllı ev hamlesinin yalnızca kamera ve merkez cihazla sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor. Şirketin yenilenmiş HomePod mini ve Apple TV modellerini de yeni Siri yapay zeka özellikleriyle birlikte sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. J450 güvenlik kamerasının ise bu ürünlerin ardından, 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

Apple’ın ayrıca yeni donanımlara eşlik edecek bir ev güvenliği ve izleme hizmeti üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Böylece şirketin HomeKit ve mevcut akıllı ev altyapısını daha kapsamlı bir güvenlik ekosistemine dönüştürmeyi planladığı belirtiliyor.

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Mevcut HomeKit Secure Video’dan farklı çalışacak

Apple’ın halihazırda HomeKit Secure Video adlı platformu bulunuyor. Uyumlu üçüncü taraf kameralarla çalışan sistem, hareket algılama gibi özellikler sunuyor. Apple ayrıca Home uygulamasında kamera kayıtlarının yapay zeka tarafından oluşturulan açıklamalarla özetlenmesini sağlayan özellikleri duyurmuştu. Ancak HomeKit Secure Video’daki yapay zeka özellikleri hala kaydedilmiş görüntüler üzerinden çalışıyor. J450’nin ise Gurman’ın iddiasına göre baştan sona video kaydı oluşturmadan çevresini analiz etmesi planlanıyor.

Amazon’un Ring ve Google’ın Nest gibi rakip çözümlerinde ise güvenlik kameraları olay sonrasında incelenebilecek video kayıtları oluşturabiliyor. Bu kayıtlar hırsızlık veya paket teslimatı gibi olayların ardından kullanıcı tarafından görüntülenebiliyor ve gerektiğinde polis veya sigorta şirketleriyle paylaşılabiliyor.

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