Apple Vision Pro 2 özellikleri şimdiden sızdı: OLEDoS ve daha fazlası

Daha parlak ve daha verimli ekranla geliyor
Kaçıranlar için önümüzdeki haftalarda vitrine çıkacak Vision Pro, iç bölümde Sony'nin imzasını taşıyan WOLED+CF (renk filtresi) ekranla tanıtıldı. Ancak Apple, gelecekte bu kararını değiştirmeye hazırlanıyor. The Elec tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Vision Pro 2'de çok sayıda avantaj sunan OLEDoS teknolojisi kullanılacak.
RGB OLEDoS ekranlar, tek bir katman üzerinde RGB alt piksellerinden renk ve ışık üretirimine olanak tanıyor. Bu teknik ise iki önemli avantaja sahip. Bunlardan ilki, ekranlar daha parlak olurken ek bir mevcut Vision Pro'daki renk filtresi ihtiyacı ortadan kalkıyor. İkincisi ise, daha verimli bir güç yönetimi. Yani pil ömrüne önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Vision Pro 2'de çok daha uzunkullanım süreleri görebiliriz.
OLEDoS ekrana dönecek olursak, 2023'ün başlarında eMagin'i satın alan Samsung, tek üretici konumunda. Ancak kötü haber şu ki, yeni nesil Vision Pro birkaç yıl daha piyasaya sürülmeyecek. Öyle ki RGB OLEDoS ekranların 2027 yılında Vision Pro 2 ile çıkış yapacağı söyleniyor. O döneme kadar Apple, WOLED ekranları kullanmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.