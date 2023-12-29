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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro 2 özellikleri şimdiden sızdı: OLEDoS ve daha fazlası

    Apple'ın merakla beklenen Vision Pro 2 modelinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. İkinci nesil başlık, daha parlak ve daha verimli RGB OLEDoS ekranla geliyor.   
    Apple Vision Pro 2 özellikleri şimdiden sızdı! Göz alacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, yeni AR/VR başlığı Vision Pro'yu tanıtmış ve hem 3.500 dolarlık fiyatı hem de özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Ancak daha satışa çıkmadan Vision Pro 2'ye ilişkin bilgiler duymaya başladık. Son olarak yeni nesil karma gerçeklik başlığının bir özelliği daha ortaya çıktı.

    Daha parlak ve daha verimli ekranla geliyor

    Kaçıranlar için önümüzdeki haftalarda vitrine çıkacak Vision Pro, iç bölümde Sony'nin imzasını taşıyan WOLED+CF (renk filtresi) ekranla tanıtıldı. Ancak Apple, gelecekte bu kararını değiştirmeye hazırlanıyor. The Elec tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Vision Pro 2'de çok sayıda avantaj sunan OLEDoS teknolojisi kullanılacak. 

    RGB OLEDoS ekranlar, tek bir katman üzerinde RGB alt piksellerinden renk ve ışık üretirimine olanak tanıyor. Bu teknik ise iki önemli avantaja sahip. Bunlardan ilki, ekranlar daha parlak olurken ek bir mevcut Vision Pro'daki renk filtresi ihtiyacı ortadan kalkıyor. İkincisi ise, daha verimli bir güç yönetimi. Yani pil ömrüne önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Vision Pro 2'de çok daha uzunkullanım süreleri görebiliriz.

    OLEDoS ekrana dönecek olursak, 2023'ün başlarında eMagin'i satın alan Samsung, tek üretici konumunda. Ancak kötü haber şu ki, yeni nesil Vision Pro birkaç yıl daha piyasaya sürülmeyecek. Öyle ki RGB OLEDoS ekranların 2027 yılında Vision Pro 2 ile çıkış yapacağı söyleniyor. O döneme kadar Apple, WOLED ekranları kullanmaya devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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