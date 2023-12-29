Apple Vision Pro 2 özellikleri şimdiden sızdırıldı

Bildiğiniz gibi Apple, yeni AR/VR başlığı Vision Pro'yu tanıtmış ve hem 3.500 dolarlık fiyatı hem de özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Ancak daha satışa çıkmadan Vision Pro 2'ye ilişkin bilgiler duymaya başladık. Son olarak yeni nesil karma gerçeklik başlığının bir özelliği daha ortaya çıktı.

Daha parlak ve daha verimli ekranla geliyor

Kaçıranlar için önümüzdeki haftalarda vitrine çıkacak Vision Pro, iç bölümde Sony'nin imzasını taşıyan WOLED+CF (renk filtresi) ekranla tanıtıldı. Ancak Apple, gelecekte bu kararını değiştirmeye hazırlanıyor. The Elec tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Vision Pro 2'de çok sayıda avantaj sunan OLEDoS teknolojisi kullanılacak.

RGB OLEDoS ekranlar, tek bir katman üzerinde RGB alt piksellerinden renk ve ışık üretirimine olanak tanıyor. Bu teknik ise iki önemli avantaja sahip. Bunlardan ilki, ekranlar daha parlak olurken ek bir mevcut Vision Pro'daki renk filtresi ihtiyacı ortadan kalkıyor. İkincisi ise, daha verimli bir güç yönetimi. Yani pil ömrüne önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Vision Pro 2'de çok daha uzunkullanım süreleri görebiliriz.

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OLEDoS ekrana dönecek olursak, 2023'ün başlarında eMagin'i satın alan Samsung, tek üretici konumunda. Ancak kötü haber şu ki, yeni nesil Vision Pro birkaç yıl daha piyasaya sürülmeyecek. Öyle ki RGB OLEDoS ekranların 2027 yılında Vision Pro 2 ile çıkış yapacağı söyleniyor. O döneme kadar Apple, WOLED ekranları kullanmaya devam edecek.

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