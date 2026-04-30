    Apple Vision Pro iptal, akıllı gözlük geliyor

    Apple'ın Vision Pro'yu düşük satışlar ve yüksek iade nedeniyle rafa kaldırdığı bildiriliyor. John Ternus yönetiminde şirket, akıllı gözlük ve diğer giyilebilir cihazlara odaklanacak.

    Apple, düşük satışlar ve yüksek iade oranlarının ardından Vision Pro’dan vazgeçti. 2025 sonlarında yapılan donanım güncellemelerine rağmen, yüksek fiyatlandırma ve ağırlığıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Raporlar, Vision Pro ekibinin dağıldığını ve şirketin artık Meta ile rekabet etmek için yapay zeka destekli akıllı gözlüklere odaklandığını, bunun da Apple'ın giyilebilir ve AR/VR stratejisinde büyük bir dönüşüm olduğunu gösteriyor.

    Apple Vision Pro satışları 600.000'de kaldı, en çok iade edilen Apple ürünü oldu

    Apple Vision Pro, Ekim 2025'te daha hızlı M5 çipi ve daha ergonomik çift örgü bandı getiren bir güncellemeye rağmen, astronomik 3.499 dolarlık fiyat etiketini ve hantal ağırlığını korudu. Başlığın ömür boyu satışları 600.000 adet seviyesinde kaldı ve Apple’ın en çok iade edilen ürünü oldu.

    Bunun üzerine Apple’ın Vision Pro'nun geliştirme çalışmalarını durdurduğunu ve donanım ekibini diğer departmanlara dağıttığı iddia ediliyor. Bu hamle, geçen yıl daha uygun fiyatlı "Vision Air" projesinin iptal edilmesinin ardından geldi. Vision Pro'nun baş sorumlusu da Mike Rockwell, odağını Siri ekibine kaydırdı.

    Söylentilere göre, yeni CEO John Ternus, Tim Cook'un çok sevdiği Vision Pro'ya pek inanmıyor. Geri adım atmasının ardındaki özel nedenler açıklanmasa da, Ternus’un geçmiş performansı (MacBook, iPad, AirPods üzerinde çalışmış olması) niş, deneysel donanımlardan ziyade kitle pazarına hitap eden ürünleri tercih ettiğini gösteriyor.

    Vision Pro M5 modeli satışta kalmaya devam ederken, Apple stratejisini akıllı gözlüğe doğru kaydırıyor. Sanal gerçeklik ağırlıklı Vision Pro'nun aksine, bu yeni gözlük Ray-Ban Meta tasarımını yansıtacak ve yerleşik bir ekran olmadan yapay zekaya odaklanacak, daha da önemlisi, çok daha uygun bir fiyat etiketiyle sunulacak.

