Apple Vision Pro, yeni tanıtılan M5 çipi ile yenileniyor

Yeni M5 çipi, Vision Pro’nun karma gerçeklik deneyimini ciddi şekilde ileri taşıyacak gibi görünüyor. 8 çekirdekli CPU yapısı, çoklu görev performansını artırırken; 10 çekirdekli GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme (ray tracing) ve gelişmiş gölgeleme özellikleriyle oyunlarda ve 3D ortamlarda ışık ile yansıma detaylarını çok daha gerçekçi hâle getirecek. Apple’ın aktardığı bilgilere göre M5, mikro-OLED ekranlarda %10 daha fazla piksel işleyebiliyor ve sistem genelinde daha akıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca yenilenen 16 çekirdekli Neural Engine, yapay zeka destekli işlemlerde yüzde 50’ye varan hız artışı sağlıyor. Bu da Persona oluşturma, fotoğrafları üç boyutlu sahnelere dönüştürme veya karmaşık veri kümeleriyle çalışma gibi işlemleri belirgin biçimde hızlandırıyor.
M5, Apple Vision Pro'nun Pil Ömrünü de Uzatacak
M5 çipi perrformans yanı sıra pil ömrü konusunda da kayda değer geliştirmeler sunacak. Apple, Vision Pro'nun artık tek şarjla 2,5 saate kadar genel kullanım ve 3 saate kadar video oynatma süresi sunacağını söylüyor. Ayrıca M5 çipinin, bu verimliliği R1 yardımcı işlemcisiyle birlikte optimize ederek 12 milisaniyelik görüntü gecikmesiyle gerçek zamanlı bir “dijital dünyada yaşama” hissi yaratacağı belirtiliyor.
Donanım tarafındaki bu yenilikler, visionOS 26 ile birlikte gelen yeni yazılım özellikleriyle destekleniyor. Kullanıcılar artık uzamsal ortama yerleştirilen widget’lar, geliştirilmiş Persona görünümleri ve yeni Apple Immersive içerikleriyle daha zengin bir deneyim yaşayabilecek.
Sonuç olarak, M5 çipli yeni Vision Pro, karma gerçeklik alanında hem donanım hem yazılım tarafında hissedilir bir seviye atlayışı vadediyor. Bu vaadin altını ne kadar doldurabileceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.
ABD, Çin, Almanya gibi belli başlı ülkelerde 22 Ekim'den itibaren satışa çıkacak olan M5'li yeni Apple Vision Pro, 3499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: