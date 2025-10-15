Apple Vision Pro, yeni tanıtılan M5 çipi ile yenileniyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple, uzun süredir beklenen M5 çipini bugün resmen tanıttı. Şirketin üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilen yeni işlemcisi, hem performans hem de enerji verimliliği açısından önceki nesillere kıyasla önemli bir sıçrama sunuyor. Özellikle yapay zekaya yönelik önemli geliştirmelerle gelen M5'in hız ve verimliliğini arttıracağı cihazlardan biri de Apple Vision Pro olacak. Apple'ın ilk başta M2 çipiyle piyasaya sürdüğü karma gerçeklik gözlüğü, bu yeni çiple beraber çok daha güçlü, hızlı ve verimli bir yapıya kavuşacak.

Yeni M5 çipi, Vision Pro’nun karma gerçeklik deneyimini ciddi şekilde ileri taşıyacak gibi görünüyor. 8 çekirdekli CPU yapısı, çoklu görev performansını artırırken; 10 çekirdekli GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme (ray tracing) ve gelişmiş gölgeleme özellikleriyle oyunlarda ve 3D ortamlarda ışık ile yansıma detaylarını çok daha gerçekçi hâle getirecek. Apple’ın aktardığı bilgilere göre M5, mikro-OLED ekranlarda %10 daha fazla piksel işleyebiliyor ve sistem genelinde daha akıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca yenilenen 16 çekirdekli Neural Engine, yapay zeka destekli işlemlerde yüzde 50’ye varan hız artışı sağlıyor. Bu da Persona oluşturma, fotoğrafları üç boyutlu sahnelere dönüştürme veya karmaşık veri kümeleriyle çalışma gibi işlemleri belirgin biçimde hızlandırıyor.





M5, Apple Vision Pro'nun Pil Ömrünü de Uzatacak

M5 çipi perrformans yanı sıra pil ömrü konusunda da kayda değer geliştirmeler sunacak. Apple, Vision Pro'nun artık tek şarjla 2,5 saate kadar genel kullanım ve 3 saate kadar video oynatma süresi sunacağını söylüyor. Ayrıca M5 çipinin, bu verimliliği R1 yardımcı işlemcisiyle birlikte optimize ederek 12 milisaniyelik görüntü gecikmesiyle gerçek zamanlı bir “dijital dünyada yaşama” hissi yaratacağı belirtiliyor.

Donanım tarafındaki bu yenilikler, visionOS 26 ile birlikte gelen yeni yazılım özellikleriyle destekleniyor. Kullanıcılar artık uzamsal ortama yerleştirilen widget’lar, geliştirilmiş Persona görünümleri ve yeni Apple Immersive içerikleriyle daha zengin bir deneyim yaşayabilecek.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında ise Apple, uzun kullanım sürelerinde konforu artırmak için Dual Knit Band adını verdiği yeni kafa bandını tanıttı. Nefes alabilen kumaş yapısı ve dengeli ağırlık dağılımı, cihazın başta yarattığı baskıyı azaltırken, Fit Dial mekanizmasıyla hassas ayarlama imkânı sunacak. En azından Apple'ın iddiası bu yönde.

Sonuç olarak, M5 çipli yeni Vision Pro, karma gerçeklik alanında hem donanım hem yazılım tarafında hissedilir bir seviye atlayışı vadediyor. Bu vaadin altını ne kadar doldurabileceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

ABD, Çin, Almanya gibi belli başlı ülkelerde 22 Ekim'den itibaren satışa çıkacak olan M5'li yeni Apple Vision Pro, 3499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

