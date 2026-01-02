Giriş
    Apple Vision Pro tutmadı: Satışlar hayal kırıklığı yarattı!

    Apple'ın uzamsal bilişim alanındaki iddialı atılımı ivme kaybediyor gibi görünüyor. Düşük talep nedeniyle Apple Vision Pro'nun pazarlama çalışmaları azaltıldı, üretimi durma noktasına geldi.

    apple vision pro satışları hayal kırıklığı Tam Boyutta Gör
    Apple, düşük tüketici talebi nedeniyle Vision Pro'nun üretimini ve tanıtımını önemli ölçüde azalttı. Financial Times'ın raporuna göre, üretim ortağı Luxshare, geçen yılın başında başlığın üretimini durdurdu. IDC'den alınan veriler, Apple’ın cihazın piyasaya sürüldüğü 2024 yılında 390.000 adet sattığını ancak talebin giderek azaldığını gösteriyor.

    Üretim ve reklam harcamaları azaltıldı

    Pazarlama çalışmaları da azaltıldı. Sensor Tower verilerine göre, Apple, ABD ve İngiltere gibi büyük pazarlarda 2025 yılında Vision Pro için dijital reklam harcamalarını neredeyse tamamen kesti. Apple hiçbir zaman resmi Vision Pro satış rakamlarını açıklamadı ancak IDC, şirketin 2025'in son çeyreğinde -tatil satış döneminde- yalnızca 45.000 adet sattığını tahmin ediyor.

    Apple Vision Pro neden satmadı?

    Apple Vision Pro, 2024 yılında 3500 dolar gibi yüksek bir fiyatla satışa sunuldu. Apple, Ekim ayında kulaklığı M5 çip, iyileştirilmiş pil ömrü ve yeniden tasarlanmış kafa bandıyla yenilemiş olsa da fiyatı aynı kaldı. Başlık, çoğu tüketici için hala çok pahalı ve erişilemezdi. Fiyat dışında, konfor sorunları, sınırlı pil ömrü ve uygulama eksikliği de Vision Pro’ya talebi azalttı.

    Apple, Vision Pro için özel olarak tasarlanmış yaklaşık 3000 uygulama olduğunu söylüyor ancak bu sayı, iPhone'un piyasaya sürülmesinden sonraki bir yıl içinde App Store’a giren on binlerce uygulamayla karşılaştırıldığında çok az kalıyor. Geliştiricileri çekmek için yeterli kullanıcı yok ve kullanıcıları çekmek için de yeterli uygulama yok denilebilir. Vision Pro, pilot eğitimi ve tıbbi uygulamalar gibi kurumsal kullanım durumlarında bir miktar başarı elde etmiş olsa da, ana akım tüketici ürünü olarak henüz yankı uyandırmadı.

