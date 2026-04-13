Apple vites yükseltiyor: Akıllı gözlükler için 4 ayrı stil testte

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında uzun süredir konuşulan Apple imzalı akıllı gözlük projesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre şirket, Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği akıllı gözlüklere doğrudan rakip olacak ürün için birden fazla tasarım seçeneğini aynı anda test ediyor.

4 tasarım gündemde

Aktarılan bilgilere göre Apple’ın tasarım ekibi, akıllı gözlükler için en az dört farklı çerçeve üzerinde çalışıyor. Bu seçenekler arasında Ray-Ban Wayfarer tarzına benzeyen büyük dikdörtgen bir model, Apple CEO’su Tim Cook’un tercih ettiği stile yakın daha ince dikdörtgen bir tasarım, geniş oval veya yuvarlak çerçeve ile daha küçük oval/yuvarlak seçenek bulunuyor.

Şirketin yalnızca form faktörüyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda siyah, okyanus mavisi ve açık kahverengi gibi farklı renk alternatifleri üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Kamera yaklaşımı farklı

Tam Boyutta Gör Apple’ın akıllı gözlüğü, şirket içinde “N50” kod adıyla geliştiriliyor. Cihazın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise kamera yerleşimi olabilir. İddialara göre Apple, rakiplerinden ayrışmak için dikey konumlandırılmış oval lensler ve bu lensleri çevreleyen ışık detayları içeren bir kamera sistemi üzerinde çalışıyor.

Yeni akıllı gözlüğün Meta’nın mevcut modellerine benzer şekilde fotoğraf ve video çekimi yapabileceği ifade ediliyor. Ancak Apple’ın en büyük fark yaratmayı planladığı alan ekosistem entegrasyonu olacak.

Cihazın, iPhone ile sıkı bir bağlantı kurarak kullanıcıların medya düzenleme, paylaşım, telefon görüşmeleri, bildirim yönetimi ve müzik dinleme gibi işlemleri doğrudan gözlük üzerinden gerçekleştirmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor. Ayrıca ürünün Siri ile çalışacağı ve çok modlu yapay zeka yetenekleri sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu yıl tanıtılabilir

Bu noktada, gözlüğün çıkışının iOS 27 ile gelmesi beklenen gelişmiş Siri sürümüyle aynı döneme denk gelebileceği ifade ediliyor. Apple’ın akıllı gözlükleri için kesin bir lansman tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak kulis bilgilerine göre şirket, ürünü 2026 sonu veya 2027 başında tanıtmayı, ardından 2027 yılı içerisinde satışa sunmayı planlıyor.

Haberdeki görseller temsilidir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple vites yükseltiyor: Akıllı gözlükler için 4 ayrı stil testte

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: