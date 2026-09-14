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    Apple'ın gizlediği Watch Series 12 detayı: Daha kalın çerçeveler, daha küçük ekran!

    Apple Watch Series 12, tasarımda üzücü detaylar içeriyor. Yeni Apple Watch modeli, daha büyük kasaya sahip olmasına rağmen ekran boyutunu küçültüyor. İşte Apple'ın bahsetmediği ayrıntılar:

    apple watch series 12 kalın çerçeve küçük ekran Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kendi teknik özellik sayfasına göre, Apple Watch Series 12, piksel çözünürlüğü değişmemiş olsa da, Series 10 ve Series 11'e göre daha küçük ekran ve daha geniş kasa ile geliyor. Ayrıca çerçeveler daha fazla dikkat çekiyor.

    Daha büyük kasa, daha küçük ekran alanı

    Apple Watch Series 12 vs Series 11 ekran Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni akıllı saatinde Apple Watch Series 11'e kıyasla daha geniş kasayı daha küçük ekranla sunuyor. 46 mm Series 12 modelinin ekran alanı 1196 mm² olarak listeleniyor. Önceki model, 1.220 mm² ekran alanına sahip. Daha küçük olan 42 mm modelde de benzer bir küçülme söz konusu; Ekran alanı 989 mm²'den 979 mm²'ye düşmüş durumda. Bununla birlikte, her iki model de aynı piksel çözünürlüğüne sahip. Büyük versiyon 416 x 496 piksel, 42 mm'lik model ise 374 x 446 piksel sunuyor.

    Bu değişiklik, hem 46 mm hem de 42 mm Apple Watch Series 12 modellerinde daha geniş kasalarla birlikte geliyor. Daha büyük modelin boyutları artık 46 mm x 40 mm x 9,7 mm. Series 11'in boyutları 46 mm x 39 mm x 9,7 mm idi. Aynı değişiklik 42 mm Series 12 modelinde de mevcut: 42 mm x 37 mm x 9,7 mm olan bu model, 42 mm x 36 mm x 9,7 mm boyutlarındaki Series 11 ile kıyaslandığında daha geniş bir kasaya sahip.

    Yeni saatin tasarımı da biraz değişti. Cam artık biraz daha geniş alana yayılıyor. Bu durum kaçınılmaz olarak, ekran çevresindeki çerçevenin eski modellere kıyasla daha da büyük görünmesine yol açıyor.

    Seramik Apple Watch Series 12 daha da geniş çerçevelere sahip

    Apple Watch Series 12 seramik modelin her iki boyutu da alüminyum ve titanyum versiyondan 1 mm daha uzun ancak 46 mm model aynı zamanda daha geniş. Seramik saat ayrıca biraz daha kalın. Kalınlık, seramik olmayan modellerdeki 9.7 mm'lik kalınlığa kıyasla 9.85 mm'ye ulaşıyor.

    Apple, benzer bir durumu biraz daha büyük kasaya ancak aynı ekrana sahip olan Series 10 modellerinde de yapmıştı. Bu durum alüminyum kenarın küçülmesini sağlasa da, ekranın etrafındaki çerçeve gözle görülür biçimde daha geniş görünüyordu.

    Tanıtım görsellerinde gizleniyor

    Apple, bu değişikliğe dair bir açıklama yapmadı. Apple’ın Apple Watch'a yönelik tanıtım materyallerinin büyük kısmı, saati koyu renkli kadranlarla gösteriyor; bu da çerçevelerin belirginliğini gizliyor.

    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/apple-watch-series-12-comes-with-a-surprising-downgrade_id183241 https://www.apple.com/apple-watch-series-12/specs/
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