Apple'ın gizlediği Watch Series 12 detayı: Daha kalın çerçeveler, daha küçük ekran!

Daha büyük kasa, daha küçük ekran alanı
Bu değişiklik, hem 46 mm hem de 42 mm Apple Watch Series 12 modellerinde daha geniş kasalarla birlikte geliyor. Daha büyük modelin boyutları artık 46 mm x 40 mm x 9,7 mm. Series 11'in boyutları 46 mm x 39 mm x 9,7 mm idi. Aynı değişiklik 42 mm Series 12 modelinde de mevcut: 42 mm x 37 mm x 9,7 mm olan bu model, 42 mm x 36 mm x 9,7 mm boyutlarındaki Series 11 ile kıyaslandığında daha geniş bir kasaya sahip.
Yeni saatin tasarımı da biraz değişti. Cam artık biraz daha geniş alana yayılıyor. Bu durum kaçınılmaz olarak, ekran çevresindeki çerçevenin eski modellere kıyasla daha da büyük görünmesine yol açıyor.
Seramik Apple Watch Series 12 daha da geniş çerçevelere sahip
Apple Watch Series 12 seramik modelin her iki boyutu da alüminyum ve titanyum versiyondan 1 mm daha uzun ancak 46 mm model aynı zamanda daha geniş. Seramik saat ayrıca biraz daha kalın. Kalınlık, seramik olmayan modellerdeki 9.7 mm'lik kalınlığa kıyasla 9.85 mm'ye ulaşıyor.
Apple, benzer bir durumu biraz daha büyük kasaya ancak aynı ekrana sahip olan Series 10 modellerinde de yapmıştı. Bu durum alüminyum kenarın küçülmesini sağlasa da, ekranın etrafındaki çerçeve gözle görülür biçimde daha geniş görünüyordu.
Tanıtım görsellerinde gizleniyor
Apple, bu değişikliğe dair bir açıklama yapmadı. Apple’ın Apple Watch'a yönelik tanıtım materyallerinin büyük kısmı, saati koyu renkli kadranlarla gösteriyor; bu da çerçevelerin belirginliğini gizliyor.Kaynakça https://www.phonearena.com/news/apple-watch-series-12-comes-with-a-surprising-downgrade_id183241 https://www.apple.com/apple-watch-series-12/specs/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: