Apple Watch 12 ve Watch Ultra 4 geliyor: Uygun fiyatlı model olmayacak

Tam Boyutta Gör Apple, Eylül lansmanında yeni iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte yeni Apple Watch modellerini tanıtacak. Yeni rapor, Apple Watch serisinin test edildiğini, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4’ün tasarım olarak yenilik getirmeyeceğini söylüyor. Ayrıca serinin uygun fiyatlı modeli Apple Watch SE 4 beklenmiyor.

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Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 yeni tasarımla gelmeyecek

Yeni Apple Watch’larda tasarım değişikliği bekliyorsanız bu yüksek ihtimalle olmayacak. Son söylentiler, yakında çıkacak Apple Watch Series 12'nin selefine göre herhangi bir donanım iyileştirmesi içermeyeceğini iddia ediyordu. Şimdi bu raporları destekleyen Bloomberg, ne Apple Watch 12'nin ne de Apple Watch Ultra 4'ün tasarımında gözle görülür bir iyileştirme olmayacağını söylüyor.

Yeni Apple Watch'lar yeni işlemci aracılığıyla önemli bir performans artışı sağlamaya odaklanacak. Sağlık ve fitness takibi iyileştirmeleri de olabilir ancak önceki raporlar yeni sensörler olmayacağını iddia ettiğinden bu bir yazılım güncellemesi olabilir.

Yeni serinin kod adları, Apple Watch Series 12'nin Wi-Fi ve hücresel sürümleri için N237 ve N238 iken, Apple Watch Ultra 4'ün kod adı N240. Her üç modelin de şu anda son test aşamalarında olduğu söyleniyor.

Uygun fiyatlı Apple Watch SE 4 beklenmiyor

İddialara göre, Eylül 2026'da piyasaya sürülecek tek üç model bunlar ve özellikle bu dönemde yeni bir Apple Watch SE modelinin çıkmayacağı belirtiliyor.

2026 Apple Watch modellerinin kayış takmak için yeni bir sisteme sahip olacağı da iddia ediliyor. Yeni rapor Apple Watch Ultra'da gözle görülür bir değişiklik öngörmezken, Mayıs 2026'daki bir söylenti önemli bir güncelleme olabileceğini öne sürmüştü. Tedarik zinciri kaynakları, Apple Watch Ultra 4'ün önceki modellere göre sensör sayısını ikiye katlayacağını iddia etmişti.

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Apple Watch 12 ve Watch Ultra 4 geliyor: Yeni SE modeli yok

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