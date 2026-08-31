Apple Watch 12 ve Watch Ultra 4'ün özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri için geri sayım sürerken, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre iki modelde büyük bir tasarım değişikliği olmayacak. Buna karşın daha hızlı bir işlemci ve sağlık takibine yönelik yeni özellikler sunulması bekleniyor.

Yeni Apple Watch modelleri 9 Eylül'de geliyor

Apple Watch Series 12'nin mevcut Apple Watch Series 11'e benzer bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Daha önce gündeme gelen Touch ID desteği de bu yılki modellerde yer almayacak. Ancak Apple'ın yeniden seramik kasa seçeneği sunabileceği belirtiliyor. Şirketin Series 12 için beyaz ve koyu gri renklerde seramik kasaları test ettiği sızdırılanlar arasında.

Apple, daha önce 2017 yılında tanıtılan Apple Watch Series 3'ün üst seviye versiyonlarında seramik kasa seçenekleri sunmuştu. Yeni modelle birlikte bu malzemenin uzun bir aradan sonra geri dönmesi mümkün. Apple Watch Ultra 4 de ana model gibi tasarım açısından mevcut Ultra 3 modeline benzeyecek.

Yıllar sonra performans artışı

Yeni modellerdeki en önemli değişikliklerden birinin işlemci tarafında yaşanacağı belirtiliyor. Apple Watch Series 11 ve Ultra 3, önceki nesillerde de kullanılan S10 çipini kullanıyor. Series 12 ve Ultra 4'ün ise S11 veya daha yeni bir işlemciyle gelmesi bekleniyor.Bu da Apple Watch modellerinde birkaç yılın ardından daha belirgin bir performans artışı yaşanabileceği anlamına geliyor.

Yeni çipin yalnızca genel kullanım hızını değil, enerji verimliliğini ve sağlık özelliklerinin işlenmesini de geliştirmesi bekleniyor. Apple'ın sağlık tarafında da yeni özellikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Şirketin test ettiği özelliklerden biri, Apple Watch'un kalp atış hızı sensörünün gün boyunca sürekli veri toplamasını sağlayacak.

Apple Watch Series 12, özel bir kordonla geliyor 1 ay önce eklendi

Mevcut sistemlerde farklı ölçüm yöntemleri ve aralıkları kullanılırken, sürekli veri toplama özelliğinin kullanıcıların sağlık durumuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca Apple, Health ve Fitness uygulamalarını da yenilemeyi planlıyor. Buna göre yeni uygulamalar, son dönemde popülerliği artan Whoop ve Oura gibi platformlara benzer daha fazla sağlık ve yaşam tarzı verisi sunacak.

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Apple Watch 12 ve Watch Ultra 4'ün özellikleri ortaya çıktı

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