Apple Watch artık konuşmaları hatırlayacak: Live Rewind ve Siri Recap geliyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 için kaçırılan konuşmaları hatırlatan yeni yapay zekâ özellikleri test edilmeye başlandı. Live Rewind özelliği son 15 saniyelik konuşmayı anında metne dönüştürürken, Siri Recap ise gün içindeki görüşmeleri analiz edip özet çıkarıyor. Tüm bu işlemler ses kaydı tutulmadan, yüksek gizlilik standartlarıyla cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. Şimdilik geliştirici betasında yer alan ve İngilizce dil desteğiyle sunulan bu yenilikler yakında genel kullanıma açılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, Eylül ayında tanıttığı Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 modelleriyle birlikte Audio Intelligence adını verdiği yeni özelliklerini duyurmuştu. Ses tabanlı yapay zekâ araçlarından Sound Recognition ve Shazam destekli Music Recognition ilk günden itibaren kullanılabilirken, daha fazla tartışmaya neden olan iki özellik beklemeye alınmıştı. Şimdi ise Live Rewind ve Siri Recap, watchOS 27.3 geliştirici beta sürümüyle birlikte kullanıma sunulmaya başladı.

Live Rewind, son 15 saniyeyi hatırlatıyor

Yeni özelliklerden Live Rewind, Apple Watch üzerinden yapılan konuşmaların son 15 saniyesini metne dönüştürüyor. Kullanıcılar Digital Crown düğmesine iki kez bastığında son konuşma bölümü ekranda görüntüleniyor. Böylece bir restoranda garsonun söylediği günlük menüyü veya kaçırılan bir adres tarifini yeniden hatırlamak mümkün hale geliyor.

Kullanıcılar ekranda gösterilen metin hakkında Siri'ye soru sorabiliyor veya içeriği Siri uygulamasına kaydedebiliyor. Herhangi bir işlem yapılmadığında metin, ekran karardıktan yaklaşık 30 saniye sonra siliniyor. Apple, özelliğin etkinleştirildiğini çevredeki kişilerin de anlayabilmesi için sesli uyarı ve tam ekran animasyon kullanıyor. Bu uyarı, cihaz sessiz moddayken veya kulaklık bağlıyken de devreye giriyor.

Siri Recap konuşmaları özetliyor

Siri Recap ise daha kapsamlı bir özellik olarak öne çıkıyor. Sistem, gün içerisindeki konuşmaları analiz ederek her görüşme için bir başlık, kısa özet ve önemli noktalar oluşturuyor. Hazırlanan içerikler Siri uygulamasındaki Recaps sekmesinde görüntülenebiliyor. Ancak özellik, konuşmaların birebir dökümünü sunmuyor ve hangi ifadelerin kim tarafından söylendiğini belirtmiyor. Apple ayrıca finansal bilgiler ve devlet tarafından verilen kimlik numaraları gibi hassas verilerin özetlere dahil edilmemesi için önlemler aldığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Oluşturulan özetler, kullanıcı tarafından kaydedilmediği sürece yedi gün sonra siliniyor. İsteyenler bu içerikleri Apple Notes veya Journal uygulamalarına aktarabiliyor. Siri Recap için saat ve konum bazlı kullanım kuralları da belirlenebiliyor. Örneğin özellik yalnızca iş yerinde çalışacak veya gece saatlerinde devre dışı kalacak şekilde ayarlanabiliyor.

Gizlilik ve cihaz desteği nasıl olacak?

Apple, Audio Intelligence özelliklerinin ses kaydı oluşturmadığını özellikle vurguluyor. Ham ses verileri, S11 yongasında ve eşleştirilmiş iPhone'da bulunan donanım tabanlı Secure Exclave alanında işleniyor. Şirkete göre işletim sistemi, uygulamalar ve hatta Apple'ın kendisi bu ham ses verilerine erişemiyor. Live Rewind tamamen cihaz üzerinde çalışırken Siri Recap, konuşma dökümünün özetlenmiş bir sürümünü Private Cloud Compute sistemine göndererek sonuç oluşturuyor. Her iki özellik de varsayılan olarak kapalı geliyor ve kullanıcıların isteğine bağlı olarak etkinleştirilebiliyor.

Özelliklerden yararlanmak için Apple Watch Series 12 veya Watch Ultra 4'ün, Apple Intelligence ve yapay zekâ destekli Siri özelliklerini destekleyen iPhone 16 veya daha yeni bir modelle eşleştirilmesi gerekiyor. iPhone 16e ise desteklenen cihazlar arasında yer almıyor. İlk aşamada yalnızca İngilizce kullanılabilen özellikler, 13 yaşından küçük kullanıcılar için de sunulmayacak.

Ayrıca Siri AI'ın henüz kullanılamadığı Avrupa Birliği ülkelerinde başlangıçta erişime açılmayacak. Geliştirici beta sürümünün ardından halka açık beta sürecinin başlaması, daha sonra ise özelliklerin tüm uyumlu kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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