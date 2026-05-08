    Apple Watch artık öğrenci indirimiyle satın alınabiliyor

    Apple, Türkiye'de de geçerli Eğitim Mağazası'nda iki değişiklik yaptı. Bundan böyle tüm satın alımlar için doğrulama gerekiyor ve artık Apple Watch modelleri de indirimli olarak bulunabilecek.

    Apple, Türkiye’nin de dahil olduğu belli ülkelerde Apple Watch'u Eğitim Mağazasına ekledi. Bu, öğrenciler ve öğretmenlerin de artık Apple Watch’u indirimli fiyatla satın almalarına olanak sağlayacak.

    Eğitim Mağazası’nda Apple Watch’lar %10 indirimle satılıyor

    Apple, Apple Watch’ta %10'a varan indirim sunuyor. Yakın zamanda iPhone 17 ve AirPods ile birlikte Apple Watch fiyatları da zamlandı. Apple Watch Series 11, herkese 23.999 TL’ye satılırken, öğrenciler ve eğitimcilere 21.599 TL’ye satılıyor. Eğitim indirimiyle, Apple Watch SE 3 fiyatı 15.499 TL’den 14.299 TL’ye düşerken, Apple Watch Ultra 3’ün fiyatı ise 65.999 TL’den 59.399 TL'ye iniyor.

    Model Normal fiyat Eğitim indirimi
    Apple Watch Series 11 23.999 TL 21.599 TL
    Apple Watch Ultra 3 65.999 TL 59.399 TL
    Apple Watch SE 3 15.499 TL 14.299 TL

    Doğrulama gerekiyor!

    Apple’ın Eğitim Mağazası’nda doğrulama sistemi kullandığını da belirtmek gerekiyor. Öğrencilerin ve eğitimcilerin akademik durumlarını eğitim kurumlarından aldıkları e-posta adresi, öğrenci/personel fotoğraflı kimlik kartı ya da başka geçerli bir eğitim belgesiyle doğrulamaları gerekiyor. UNiDAYS aracılığıyla doğrulandıktan sonra, Apple Watch ve diğer Apple cihazlarını Apple'ın indirimli eğitim fiyatlarıyla satın alabiliyorlar.

    Apple'ın Eğitim Mağazası, öğrencilere ve eğitimcilere iPhone, Mac, iPad ve Studio Display'in yanı sıra Magic Keyboard ve Apple Pencil gibi seçili aksesuarlarda özel fiyatlandırma sunuyor. Apple Watch, öğrencilerin daha düşük fiyata alabileceği cihazlar listesine yeni eklendi.

