Apple Watch'un yeni hipertansiyon bildirim özelliği nasıl çalışıyor?

watchOS 26, hipertansiyon bildirimi özelliğini getiriyor
Yeni çıkan Apple Watch’larda yeni sağlık sensörleri bulunmadığından, özellik eski cihazları da destekliyor. Apple Watch, kalp sensöründen toplanan verileri analiz edip, hipertansiyon belirtileri olup olmadığını tespit ediyor; bunu da yeni bir algoritma kullanarak yapıyor. Hipertansiyon uyarıları 30 günlük veri gerektiriyor. Veri toplama, iPhone'daki Sağlık uygulamasından Hipertansiyon bildirimleri ayarlandığında başlıyor. Hipertansiyon, kalp verilerinin son 30 günü içinde tespit edilirse kullanıcıya bir bildirim gönderiliyor.
Apple, bu özelliğin 22 yaş ve üzeri, hamile olmayan ve hipertansiyon teşhisi konmamış kullanıcılar için tasarlandığını belirtiyor. Bu kriterleri karşılamayan Apple Watch kullanıcılarına özelliği açmaları önerilmiyor.
Kullanıcı, hipertansiyon uyarısı aldığında 7 gün boyunca bir takip süreci başlıyor. Apple Watch, kişiye sabah ve akşam tansiyonunu ölçmesini hatırlatan günlük uyarılar gönderiyor ve tarih, saat, sistolik ve diyastolik kan basıncı ekleme seçenekleri sunuyor. Kan basıncı kaydı, hipertansiyonu tespit etmek için 7 günlük süre boyunca veya mevcut hipertansiyonu daha iyi izlemek için 4 haftalık süre boyunca yapılıyor.
Apple, yüksek tansiyonu olan tüm kişilerin bildirim almayacağı, bu özelliğin hipertansiyonu teşhis etmek, tedavi etmek veya yönetimine yardımcı olmak için tasarlanmadığı konusunda uyarıyor.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/117296 https://www.macrumors.com/2025/09/17/apple-watch-hypertension-alerts/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.