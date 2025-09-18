Giriş
    Apple Watch'un yeni hipertansiyon bildirim özelliği nasıl çalışıyor?

    Apple Watch Series 11 ve diğer yeni modellerle hipertansiyon bildirim özelliği tanıtıldı ancak eski modellere de gelecek. Peki, saat yüksek tansiyon bildirimini nasıl sağlayacak?

    Apple Watch hipertansiyon bildirimi özelliği Tam Boyutta Gör
    SE modelleri hariç, Apple Watch Series 9, Series 10 ve Apple Watch Ultra 2, kronik yüksek tansiyon tespit edildiğinde kullanıcıya bildirimde bulunmak için hipertansiyon bildirimleri özelliğini destekliyor. Bu özellik, watchOS 26 güncellemesi gerektiriyor. Apple bu hafta, özelliğin nasıl çalıştığına dair daha fazla bilgi verdi.

    watchOS 26, hipertansiyon bildirimi özelliğini getiriyor

    Yeni çıkan Apple Watch’larda yeni sağlık sensörleri bulunmadığından, özellik eski cihazları da destekliyor. Apple Watch, kalp sensöründen toplanan verileri analiz edip, hipertansiyon belirtileri olup olmadığını tespit ediyor; bunu da yeni bir algoritma kullanarak yapıyor. Hipertansiyon uyarıları 30 günlük veri gerektiriyor. Veri toplama, iPhone'daki Sağlık uygulamasından Hipertansiyon bildirimleri ayarlandığında başlıyor. Hipertansiyon, kalp verilerinin son 30 günü içinde tespit edilirse kullanıcıya bir bildirim gönderiliyor.

    Apple, bu özelliğin 22 yaş ve üzeri, hamile olmayan ve hipertansiyon teşhisi konmamış kullanıcılar için tasarlandığını belirtiyor. Bu kriterleri karşılamayan Apple Watch kullanıcılarına özelliği açmaları önerilmiyor.

    Kullanıcı, hipertansiyon uyarısı aldığında 7 gün boyunca bir takip süreci başlıyor. Apple Watch, kişiye sabah ve akşam tansiyonunu ölçmesini hatırlatan günlük uyarılar gönderiyor ve tarih, saat, sistolik ve diyastolik kan basıncı ekleme seçenekleri sunuyor. Kan basıncı kaydı, hipertansiyonu tespit etmek için 7 günlük süre boyunca veya mevcut hipertansiyonu daha iyi izlemek için 4 haftalık süre boyunca yapılıyor.

    Apple, yüksek tansiyonu olan tüm kişilerin bildirim almayacağı, bu özelliğin hipertansiyonu teşhis etmek, tedavi etmek veya yönetimine yardımcı olmak için tasarlanmadığı konusunda uyarıyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/117296 https://www.macrumors.com/2025/09/17/apple-watch-hypertension-alerts/
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 23 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

