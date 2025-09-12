Giriş
    Apple Watch hipertansiyon uyarı özelliği FDA onayı aldı

    Apple Watch Series 11 ile tanıtılan eski modellere gelecek hipertansiyon uyarı özelliği FDA onayı aldı. Apple, yüksek tansiyon bildirimlerinin 150'den fazla ülkede kullanıma sunulacağını söylüyor.

    Apple Watch hipertansiyon uyarı bildirimleri FDA onayı Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3, hipertansiyon bildirimleri özelliğiyle geliyor. Yalnız, bu özelliğin kullanıcılara sunulabilmesi için -uyku apnesi bildirimleri gibi- FDA’dan onay alması gerekiyor. Bu onay resmî olarak verildi.

    150'den fazla ülkede kullanıma sunulacak

    Apple, yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon bildirimlerinin önümüzdeki hafta Amerika, AB, Hong Kong ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere dünya çapında 150'den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulacağını belirtiyor.

    Şu anda yeni Apple Watch modellerinin teknik özellikleri sayfasına bakıldığında, Türkiye’de hipertansiyon ibaresi geçmezken, Amerika’da sağlık ve zindelik özellikleri arasında hipertansiyon bildirimleri de gösteriliyor. Apple Türkiye basın sayfasında da hipertansiyon özelliğinden bahsedilmiyor. Ancak, bu özelliğin kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Uyku apnesi bildirimi de Türkiye’ye sonradan gelmişti.

    Yüksek tansiyon bildirimleri eski modellere de gelecek

    Yeni hipertansiyon bildirimleri özelliği, watchOS 26 güncellemesiyle Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 gibi eski modellere de gelecek. watchOS 26, 15 Eylül’de yayınlanacak.

    Apple Watch hipertansiyon uyarı özelliği nasıl çalışıyor?

    Hipertansiyon bildirimleri, Apple Watch'un optik kalp sensörünü kullanarak 30 gün boyunca kan damarı tepkilerini analiz edip kullanıcıları kronik yüksek tansiyon belirtilerine ilişkin uyarıyor. Apple, bu durumun dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyar yetişkini etkilediğini ve genellikle semptom eksikliği nedeniyle teşhis edilemediğini söylüyor.

    Apple, bu teknolojiyi makine öğrenimi ve 100.000'den fazla katılımcının yer aldığı çalışmalardan elde edilen eğitim verilerini kullanarak geliştirdiğini belirtiyor. Şirket, bu teknolojiyi 2000'den fazla katılımcının yer aldığı klinik deneylerde onayladığını söyleyerek, özelliğin ilk yıl teşhis edilmemiş hipertansiyonu olan 1 milyondan fazla kişiye bildirim göndermesini bekliyor. Bildirim alan kullanıcıların yönergeleri takip ederek yedi gün boyunca üçüncü taraf bir manşet kullanarak tansiyonlarını takip etmeleri ve sonuçları sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları öneriliyor.

