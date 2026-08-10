Apple Watch için büyük tasarım değişikliği gündemde

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Tam Boyutta Gör Apple Watch için yıllardır süren tasarım çizgisi değişebilir. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, ekransız fitness takip cihazından yuvarlak ekranlı saate kadar birçok yeni formu değerlendiriyor.

Tasarımda köklü değişiklik

Apple, 2015 yılında piyasaya çıkan Apple Watch’tan bu yana ürün ailesinde genel olarak kademeli değişiklikler yaptı. Daha ince kasalar, daha büyük ekranlar, Ultra modelleri, hücresel bağlantı ve uydu iletişimi gibi özellikler zaman içinde eklendi. Sağlık tarafında ise EKG, hipertansiyon tespiti ve uyku apnesi uyarıları gibi yetenekler sunulmaya başlandı.

Buna karşın cihazın temel yaklaşımı büyük ölçüde korundu. Apple Watch bugün sağlık ve fitness takibi, bildirimler, uygulamalar ve iletişim özelliklerini bilekte bir araya getiren küçük bir iPhone benzeri cihaz olarak konumlanıyor.

Aktarılanlara göre Apple artık bu yaklaşımı daha kapsamlı şekilde değiştirmeyi değerlendiriyor. Şirketin endüstriyel tasarım ekibi yaklaşık bir yıldır Apple Watch ailesinin geleceği üzerinde farklı tasarımlar araştırıyor.

Ekransız Apple Watch benzeri cihaz geliyor mu?

Apple’ın değerlendirdiği seçenekler arasında ekrasız tamamen yeni bir giyilebilir cihaz da bulunuyor. Bu fikir, son dönemde ekransız fitness takip cihazlarına ve akıllı yüzüklere olan ilginin artmasıyla önem kazanmış gibi görünüyor.

Fitbit Air, Polar Loop ve Helio Strap gibi ekransız veya ekranı merkeze almayan fitness cihazları, kullanıcının bildirim ve uygulamalardan ziyade sağlık verilerine odaklanmasını sağlıyor. Bu ürünler genellikle daha hafif ve daha sade bir kullanım sunuyor.

Apple’ın bu değişimi yakından takip ettiği ve Apple Watch markasıyla bağlantılı yeni bir ekransız cihaz geliştirme ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor. Bunun yanında farklı ekran türleri ve farklı kasa boyutları da şirketin seçenekleri arasında yer alıyor.

Yuvarlak ekranlı Apple Watch da masada

Tam Boyutta Gör Apple’ın tasarım ekibi aynı zamanda yuvarlak ekranlı Apple Watch prototipi veya konsepti üzerinde de değerlendirmeler yapıyor. Ancak Gurman, yuvarlak Apple Watch’un mevcut planlar içerisinde piyasaya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Apple’ın farklı tasarım seçeneklerini değerlendirmesi, bunların tamamının ürüne dönüşeceği anlamına gelmiyor.

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Şirket bunun yanında ürün gamını fiyat açısından da genişletmeyi planlıyor. Ultra ve Hermes modellerinin üzerine konumlandırılabilecek daha üst seviye ürünler ile mevcut Apple Watch SE'nin altında yer alabilecek daha uygun fiyatlı yeni seçenekler de gündemde.

Yapay zeka olmazsa olmaz

Apple'ın planları yalnızca donanım tasarımıyla sınırlı kalmayacak. Şirket, giyilebilir cihazlarını daha fazla yapay zeka özelliğiyle donatmayı hedefliyor. Yeni nesil Siri'nin yanı sıra sağlık takibi konusunda da daha akıllı özellikler geliştirilmesi bekleniyor. Apple, Health uygulamasını uzun vadede kapsamlı şekilde yenilemeyi planlıyor.

Ancak tüm bunlar Apple’ın Watch özelindeki yol haritasıyla ilgili, kısa vadeli planlarıyla ilgili değil. Bu kapsamda Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 için yapılacak güncellemeler muhafazakar olabilir.

Ek olarak Apple'ın Apple Watch için değerlendirdiği değişikliklerin henüz kesinleşmediği belirtiliyor. Şirketin birden fazla tasarım yönünü aynı anda değerlendirdiği ve henüz tek bir model üzerinde karar vermediği aktarılıyor.

Gurman, söz konusu dönüşümün iPhone'un klasik gövde tasarımından katlanabilir modele geçişi kadar önemli olabileceğini düşünüyor. Apple'ın giyilebilir cihazlar, ev ürünleri ve aksesuarları kapsayan bölümünde son yıllarda büyüme sorunları yaşaması da bu dönüşümün arkasındaki önemli nedenlerden biri.

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Apple Watch için büyük tasarım değişikliği gündemde

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