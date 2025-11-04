WhatsApp, Apple Watch uygulamasını yayınladı: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Apple Watch uygulamasının yayınlandığını duyurdu. WhatsApp kullanıcıları, ilk kez Apple Watch'larını kullanarak arama bildirimleri alabilecek, mesajların tamamını okuyabilecek ve sesli mesaj kaydedip gönderebilecek.

Apple Watch için WhatsApp uygulaması özellikleri

Resmî Apple Watch WhatsApp uygulaması, iPhone’unuz yanınızda olmadığında doğrudan Apple Watch'unuzdan mesaj göndermenize, mesajların tamamını okumanıza, mesaj tepkileri göndermenize, sesli mesajları kaydedip göndermenize, arama bildirimleri almanıza ve daha fazlasına olanak tanıyor.

Arama bildirimleri: iPhone’unuza bakmanıza gerek kalmadan, kimin aradığını görebilirsiniz.

iPhone’unuza bakmanıza gerek kalmadan, kimin aradığını görebilirsiniz. Tam mesajlar: WhatsApp mesajlarının tamamını Apple Watch’tan okuyabilirsiniz. Uzun mesajları bile görebilirsiniz.

WhatsApp mesajlarının tamamını Apple Watch’tan okuyabilirsiniz. Uzun mesajları bile görebilirsiniz. Sesli mesajlar: Artık sesli mesajlar kaydedip gönderebilirsiniz.

Artık sesli mesajlar kaydedip gönderebilirsiniz. Mesajlara ifade bırakma: Mesajlara hızlı emoji ifadeleriyle yanıt verebilirsiniz.

Mesajlara hızlı emoji ifadeleriyle yanıt verebilirsiniz. Harika bir medya deneyimi: Apple Watch’unuzda görselleri ve çıkartmaları net bir şekilde görebilirsiniz.

Apple Watch’unuzda görselleri ve çıkartmaları net bir şekilde görebilirsiniz. Sohbet geçmişi: Mesajları okurken sohbet geçmişinizin daha fazlasını ekranda görebilirsiniz.

WhatsApp, watchOS 10 veya sonraki sürümleri çalıştıran Apple Watch Series 4 ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor. WhatsApp uygulamasının yüklü olduğu bağlı bir iPhone gerekli ve uygulamayı bugün yayınlanan en son sürüme güncellemeniz gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch için WhatsApp uygulaması çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: