Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple Watch tarafında bugüne kadar servis süreci oldukça sınırlı bir yapıdaydı. Özellikle yazılım kaynaklı sorunlarda onarım süreci uzuyor ve kullanıcıların cihazı doğrudan Apple servis merkezine göndermesi gerekiyordu. Ancak bu durum yakında değişebilir. Apple, süreci daha pratik hale getirmek için adım atmaya başladı.

Apple Watch onarımı kolaylaşıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte Apple Store'lar ve yetkili servis sağlayıcıları, Apple Watch yazılımını doğrudan mağaza içinde yeniden yükleyebilecek. Bunun için özel bir onarım aparatı kullanılacak ve bu sistem bir Mac üzerinden çalışacak. Böylece daha önce sadece merkez servislerde yapılabilen işlemler, artık yerinde gerçekleştirilebilecek.

Mevcut durumda iPhone üzerinden kablosuz geri yükleme seçeneği bulunsa da bu sistem oldukça sınırlı çalışıyor. Özellikle başarısız güncellemeler, açılmayan cihazlar veya sürekli yeniden başlatma döngüsüne giren Apple Watch modelleri için bu yöntem yeterli olmuyor. Bu tür durumlarda cihazın servis merkezine gönderilmesi zorunlu hale geliyor.

Eski Apple Watch'ları bitiren güncelleme: watchOS 8.8.2 1 gün önce eklendi

Apple'ın yeni çözümü, tam olarak bu noktada devreye giriyor. Aslında Apple Watch'un ilk nesillerinde benzer işlemler için kullanılan bir tanılama portu bulunuyordu. Ancak bu port, Apple Watch Series 7 ile birlikte kaldırılmış ve şirket tamamen kablosuz onarım yöntemlerine yönelmişti. Yeni sistemle birlikte Apple'ın bu eksikliği telafi etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bu özelliğin ay sonuna doğru aktif hale gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Watch için yeni dönem! Yazılım sorunları mağazada çözülecek

