Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch için yeni dönem: Yazılım sorunları mağazada çözülecek

    Apple, Apple Watch servis sürecinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Yeni sistemle birlikte yazılım kaynaklı sorunlar artık mağaza içinde çözülebilecek ve bekleme süreleri ciddi şekilde azalacak.

    Apple Watch için yeni dönem! Yazılım sorunları mağazada çözülecek Tam Boyutta Gör
    Apple Watch tarafında bugüne kadar servis süreci oldukça sınırlı bir yapıdaydı. Özellikle yazılım kaynaklı sorunlarda onarım süreci uzuyor ve kullanıcıların cihazı doğrudan Apple servis merkezine göndermesi gerekiyordu. Ancak bu durum yakında değişebilir. Apple, süreci daha pratik hale getirmek için adım atmaya başladı.

    Apple Watch onarımı kolaylaşıyor

    Yeni düzenlemeyle birlikte Apple Store'lar ve yetkili servis sağlayıcıları, Apple Watch yazılımını doğrudan mağaza içinde yeniden yükleyebilecek. Bunun için özel bir onarım aparatı kullanılacak ve bu sistem bir Mac üzerinden çalışacak. Böylece daha önce sadece merkez servislerde yapılabilen işlemler, artık yerinde gerçekleştirilebilecek.

    Mevcut durumda iPhone üzerinden kablosuz geri yükleme seçeneği bulunsa da bu sistem oldukça sınırlı çalışıyor. Özellikle başarısız güncellemeler, açılmayan cihazlar veya sürekli yeniden başlatma döngüsüne giren Apple Watch modelleri için bu yöntem yeterli olmuyor. Bu tür durumlarda cihazın servis merkezine gönderilmesi zorunlu hale geliyor.

    Apple'ın yeni çözümü, tam olarak bu noktada devreye giriyor. Aslında Apple Watch'un ilk nesillerinde benzer işlemler için kullanılan bir tanılama portu bulunuyordu. Ancak bu port, Apple Watch Series 7 ile birlikte kaldırılmış ve şirket tamamen kablosuz onarım yöntemlerine yönelmişti. Yeni sistemle birlikte Apple'ın bu eksikliği telafi etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bu özelliğin ay sonuna doğru aktif hale gelmesi bekleniyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    testis için traş makinesi kapı zili neden çalmaz didim akyeniköy nasıl bir yer en iyi çeken hat elektro gitar önerisi

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum