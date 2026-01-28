Giriş
    Apple Watch'ın hipertansiyon bildirim özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

    Apple, bugün yaptığı açıklamayla hipertansiyon bildirimleri özelliğinin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkede kullanıma açıldığını duyurdu.          

    Apple Watch'ın hipertansiyon bildirimleri Türkiye'ye geldi Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün yaptığı açıklamayla hipertansiyon bildirimlerinin Türkiye, Avustralya, Malezya, Kolombiya, Endonezya, Güney Kore ve Brezilya'daki Apple Watch ve iPhone kullanıcıları için kullanıma açıldığını duyurdu.

    Yüksek tansiyon tespit edilirse kullanıcı bilgilendiriliyor

    Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan bu özellik, Apple Watch üzerindeki sağlık sensörleri ve Apple’a özel olarak geliştirilen algoritmalar sayesinde, kullanıcının düzenli olarak yüksek tansiyon yaşayıp yaşamadığını analiz ediyor. Sistem, 30 günlük bir süre içinde hipertansiyon ihtimali tespit ederse, kullanıcıya bir bildirim göndererek bir doktorun yönlendirmesiyle daha sık tansiyon takibi yapılmasını öneriyor.

    Apple’ın paylaştığı bilgilere göre hipertansiyon; kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları için en önemli değiştirilebilir risk faktörü konumunda ve dünya genelinde 1,4 milyar yetişkini etkiliyor. Üstelik çoğu vakada belirgin bir semptom göstermediği için uzun süre fark edilmeden kalabiliyor.

    Bu özelliğin desteklendiği ülkelerdeki Apple Watch kullanıcıları, Sağlık uygulaması üzerinden hipertansiyon bildirimlerini aktif hale getirebiliyor. Hipertansiyon uyarıları, Apple Watch Series 9 ile Apple Watch Ultra 2 ve sonraki sürümlerde kullanılabiliyor.

