Apple Watch’lara “hep dinleyen” yapay zeka geliyor

Apple Watch gününüzü dinleyip özetleyebilecek
Apple’ın yeni Audio Intelligence (İşitsel Zeka) özelliklerinden Siri Recap, Apple Watch’ı gün boyunca gerçekleşen olaylardan not çıkarabilen bir asistana dönüştürüyor. Siri uygulamasında yer alan özellik, saatin sensörlerinden yararlanarak gün içinde yaşananları analiz ediyor ve konuşmalar da dahil olmak üzere önemli noktaları özetleyen notlar oluşturuyor.
Ancak işin bir de rahatsız edici tarafı var. Çünkü burada söz konusu olan, yalnızca kullanıcının kendi söylediklerini not alan bir cihaz değil. Apple Watch, kullanıcının çevresindeki insanların konuşmalarını da analiz edebilecek.
“Kayıt yapmıyor” ama dinliyor
Apple'ın burada özellikle altını çizdiği nokta Siri Recap'in ses kaydetmediği veya saklamadığı. Sistem, konuşmaları canlı olarak işlerken yapay zekadan yararlanarak bunları eyleme dönüştürülebilir notlara çeviriyor. Ham ses kalıcı bir depolama alanına yazılmıyor ve kullanıcıya birebir ses kaydı ya da transkript sunulmuyor.
Aslında Apple Watch'un mikrofonunun belirli ölçüde sürekli dinleme yapması yeni değil. Siri'yi etkinleştirmek için kullanılan uyandırma kelimesini bekleyen sistemlerde de mikrofon çevredeki sesi algılıyor ancak normal şartlarda bu seslerin kaydedilip günlük olarak saklanması söz konusu değil.
Bu da özelliğin faydalı olduğu kadar ürkütücü görünmesine neden oluyor. Özellikle konuştuğu kişinin Apple Watch'ın o sırada çevredeki sesleri analiz ettiğini bilmediği durumlarda mesele yalnızca teknik bir özellik olmaktan çıkıp rıza ve mahremiyet sorununa dönüşüyor.
Live Rewind daha da tartışmalı
Apple'ın diğer önemli Audio Intelligence özelliği Live Rewind (Canlı Geri Sarma) ise gizlilik açısından daha gri bir noktada duruyor.
Kullanıcı Apple Watch'ın Digital Crown'una iki kez bastığında sistem son 15 saniyede duyduğu konuşmayı metne dönüştürebiliyor. Bunun çalışması için Siri'nin uyandırma kelimesinin söylenmiş olması gerekmiyor.
Apple, işlem sırasında sesli bir uyarı ve ekranda mikrofon animasyonu gösterildiğini belirtiyor ancak hareketin bir akıllı telefonla kayıt almaya kıyasla çok daha az dikkat çekici olduğu açık.
Sapık gözlüğü tartışması Apple Watch’a sıçrayabilir
Özellikle kameralı ve mikrofonlu giyilebilir cihazlar son dönemde ciddi bir mahremiyet tartışmasının merkezinde. Meta'nın akıllı gözlükleri bazı kamusal alanlarda kısıtlamalarla karşılaşırken cihazların kayıt göstergesini etkisiz hale getirerek insanların haberi olmadan görüntü veya ses kaydedilmesi de tepki çekiyor. Hatta bu nedenle Meta’nın gözlükleri “sapık gözlüğü” olarak nitelendirilmeye başlandı.
Bu durum, gizli kayıt yapabilen giyilebilir cihazlara karşı genel bir güvensizlik oluşmasına neden oldu. Apple Watch'un kamerası bulunmuyor ancak Live Rewind ve Siri Recap, benzer tartışmayı bu kez ses üzerinden gündeme getirebilir.
Apple gizlilik konusunda güven vermeye çalışıyor
Mikrofondan gelen ses Secure Exclave içerisinde konuşma, ses veya müzik açısından analiz ediliyor. Apple'a göre ham ses bir dosya olarak kaydedilmiyor, işletim sistemine veya uygulamalara açılmıyor ve Apple tarafından da erişilemiyor. Kullanılan geçici veri tamponu sürekli olarak üzerine yazılıyor ve hiçbir zaman kalıcı bir ses kaydı oluşturmuyor. Audio Intelligence verisinin iPhone'a aktarılması gerektiğinde de iki cihazın Secure Exclave sistemleri arasında şifreli şekilde gönderiliyor.
Apple ayrıca Siri Recap'in otomatik olarak sürekli açık olmadığını ve kullanıcının özelliği ne zaman kullanacağını belirleyebildiğini vurguluyor. Audio Intelligence tarafından oluşturulan metinlerde de kullanıcı kontrolü bulunuyor. Siri Recap tarafından oluşturulan özetler yedi günün ardından otomatik olarak siliniyor.
Kısacası Apple teknik tarafta mahremiyet konusunda oldukça güçlü güvenceler sunuyor. Ancak kullanıcıların rahatsızlık duyması için cihazın gerçekten bir ses kaydı saklaması gerekmiyor. Birinin Apple Watch'un konuşmasını analiz edip not çıkarabildiğini bilmesi bile davranışları değiştirebilir.
Apple, Live Rewind'in ve Siri Recap özelliğinin 2026'nın sonlarında beta olarak kullanıma sunulacağını belirtiyor. Bu arada iki özellik de Apple’ın Türkiye’deki ürün sayfalarında yer almıyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2026/09/09/apple-watchs-new-ai-features-are-normalizing-the-idea-that-technology-is-always-listening/ https://support.apple.com/en-us/148354 https://www.apple.com/privacy/docs/Audio_Intelligence_Privacy_Overview_Sep_2026.pdf Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: