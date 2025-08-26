Apple Watch ne kadar doğru ölçüm yapıyor? Garmin ve Samsung saatlerle karşılaştırıldı

Tam Boyutta Gör Biyoenformatik alanında uzman bir bilim insanı olan Rob ter Horst, en yeni watchOS 26 beta sürümünün yüklü olduğu Apple Watch Ultra 2'nin sensörlerini test etti. Kullanıcıların Apple'ın amiral gemisi akıllı saatinin topladığı verilere güvenip güvenemeyeceğini belirlemek için cihazı Samsung, Garmin gibi önde gelen markaların saatleriyle kıyasladı.

Apple Watch Ultra 2 kalp atış hızı ölçümü test sonuçları

Tam Boyutta Gör İlk olarak kalp atış hızı sensörü test edildi. Kapalı alanda yapılan koşu antrenmanı sırasında, Apple Watch, referans cihazla (Polar H10 göğüs kayışı) neredeyse aynı verileri topladı. Küçük sapmalar olsa da, bunlar küçük ve pratikte oldukça önemsiz. Bu, Apple Watch Ultra 2'yi Huawei Watch 5 gibi en iyi rakip akıllı saatlerle aynı seviyeye getiriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Whoop MG referans cihazdan yaklaşık %6 sapma gösterirken, Garmin Forerunner 570 yaklaşık %7 sapma gösterdi. Bu arada, Garmin Fenix ​​7 %9, Samsung Galaxy Watch 7 ise %3 sapma gösterdi.

Açık havada koşu ve bisiklet sürüşü sırasında, Apple Watch Ultra 2'nin kalp atış hızı sensörü de referans cihazla neredeyse aynı verileri sağladığından rakiplerle arasındaki fark daha da açıldı. Garmin Forerunner 570'in bisiklet verileri %12 saparken, Whoop MG'nin sapması %15'in üzerine çıktı. Tüm bunlara rağmen özel kalp atış hızı göğüs kemeri halterciler için hâlâ en iyi seçenek. Diğer birçok akıllı saat gibi, Apple Watch Ultra 2 de bilekte çok fazla gerginlik olduğunda kalp atış hızını algılayamıyor.

Apple Watch, uyku takibinde Garmin ve Samsung'u geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Kalp atış hızı sensörünün yanı sıra Apple Watch’un uyku takibi özelliği test edildi. Referans cihaz, EEG aracılığıyla beyin dalgalarını kaydeden ve araştırmalara göre uyku evrelerini %72 doğrulukla kaydettiği söylenen Hypnodyne ZMax'ti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, uyku laboratuvarlarında kullanılan polisomnografi (PSG) yaklaşık %83 doğruluk oranına sahip. Apple Watch Ultra 2, ZMax ile karşılaştırıldığında REM ve derin uyku için yaklaşık %73, hafif uyku içinse %86,5 doğruluk oranı gösterdi. Rakipleriyle karşılaştırıldığında bu sonuç mükemmel ve hatta Oura Gen 4 Akıllı Yüzüğü bile biraz geride bırakıyor. Samsung Galaxy Watch Ultra 2, Whoop 4.0 ve Garmin Fenix ​​7 bu konuda belirgin şekilde daha az doğruluğa sahip.

Sonuç olarak bu bilimsel test, Apple Watch Ultra 2'nin sağlık takibindeki yeteneklerini ortaya koyuyor. Koşu ve bisiklet gibi aktivitelerde kalp atış hızı doğruluğu, özel bir göğüs kayışıyla neredeyse aynı seviyede ve uyku evresi analizi, tüketici giyilebilir cihazları alanında en iyiler arasında yer alarak birçok rakibini geride bırakıyor.

