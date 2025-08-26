Apple Watch ne kadar doğru ölçüm yapıyor? Garmin ve Samsung saatlerle karşılaştırıldı

Apple Watch Ultra 2 kalp atış hızı ölçümü test sonuçları
Açık havada koşu ve bisiklet sürüşü sırasında, Apple Watch Ultra 2'nin kalp atış hızı sensörü de referans cihazla neredeyse aynı verileri sağladığından rakiplerle arasındaki fark daha da açıldı. Garmin Forerunner 570'in bisiklet verileri %12 saparken, Whoop MG'nin sapması %15'in üzerine çıktı. Tüm bunlara rağmen özel kalp atış hızı göğüs kemeri halterciler için hâlâ en iyi seçenek. Diğer birçok akıllı saat gibi, Apple Watch Ultra 2 de bilekte çok fazla gerginlik olduğunda kalp atış hızını algılayamıyor.
Apple Watch, uyku takibinde Garmin ve Samsung'u geride bıraktı
Sonuç olarak bu bilimsel test, Apple Watch Ultra 2'nin sağlık takibindeki yeteneklerini ortaya koyuyor. Koşu ve bisiklet gibi aktivitelerde kalp atış hızı doğruluğu, özel bir göğüs kayışıyla neredeyse aynı seviyede ve uyku evresi analizi, tüketici giyilebilir cihazları alanında en iyiler arasında yer alarak birçok rakibini geride bırakıyor.