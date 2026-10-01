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    Apple Watch SE 3 vs Watch 12 karşılaştırması: Hangisi size uygun?

    Apple Watch SE 3 ve Watch 12 arasındaki farklar netleşti. İki model benzer özellikler sunsa da ekran, sağlık takibi ve pil tarafındaki ayrımlar dikkat çekiyor. İşte Apple Watch SE 3 vs Watch Series 12

    Apple Watch SE 3 vs Watch 12 karşılaştırması: Hangisi size uygun? Tam Boyutta Gör
    Apple, 2026 yılında düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch 12 modelini tanıttı. Şirket aynı dönemde daha uygun fiyatlı Apple Watch SE 3 modelini de satışa sundu. Peki Apple Watch SE 3 ile Apple Watch Series 12 arasındaki farklar neler? İşte Apple Watch SE 3 mü yoksa Series 12 mi alınmalı? sorusunun cevabı:

    Apple Watch SE 3 ve Apple Watch 12, Apple'ın 2026 model akıllı saat seçenekleri arasında yer alıyor. İki model, sürekli açık ekran, bilek sıcaklığı ölçümü, uyku takibi, uyku apnesi bildirimleri, adet döngüsü takibi, 5G bağlantı ve 64 GB depolama gibi bazı ortak özelliklere sahip. Ancak Series 12, özellikle sağlık takibi, ekran ve pil ömrü tarafında daha gelişmiş donanımlarla geliyor.

    Tasarım ve ekran ⌚

    Apple Watch SE 3, 40 mm ve 44 mm kasa seçenekleriyle alüminyum gövde sunuyor. Series 12 ise 42 mm ve 46 mm seçeneklerinin yanı sıra alüminyum, titanyum ve seramik kasa alternatiflerine sahip. Series 12'nin kasası 9,7 mm kalınlığındayken SE 3'te bu değer 10,7 mm seviyesinde. Ekran tarafında da Series 12 öne çıkıyor.

    Apple Watch SE 3 vs Watch 12 karşılaştırması: Hangisi size uygun? Tam Boyutta Gör
    SE 3, LTPO OLED panel ve 1.000 nit maksimum parlaklık sunarken Series 12, LTPO3 geniş açılı OLED ekran kullanıyor ve 2.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Series 12 ayrıca 1 nit minimum parlaklıkla özellikle karanlık ortamlarda daha düşük seviyede ışık sunabiliyor.
    • Apple Watch SE 3: 40 mm – 324 × 394 / 44 mm – 368 × 448 piksel
    • Apple Watch Series 12: 42 mm – 374 × 446 / 46 mm – 416 × 496 piksel

    Sağlık ve performans 🧬

    İki model arasındaki en önemli farklardan biri sağlık sensörleri. SE 3, S10 çip ve 2 GB RAM ile gelirken Series 12'de S11 çip ve 4 GB RAM bulunuyor. Series 12'nin Sağlık Verisi Algılama Sistemi, daha sık kalp atış hızı ölçümü ve Recovery HRV takibi yapabiliyor. Buna ek olarak Readiness özelliği, son dönemdeki aktivite, antrenman yükü, yaşamsal veriler ve uyku bilgilerini değerlendiriyor.

    Apple Watch SE 3 vs Watch 12 karşılaştırması: Hangisi size uygun? Tam Boyutta Gör
    Series 12'de ayrıca EKG, kan oksijeni ölçümü, hipertansiyon bildirimleri, geliştirilmiş adım takibi ve su sıcaklığı sensörü bulunuyor. Derinlik ölçer ise 6 metreye kadar destek sunuyor.

    Pil ve şarj ⚡

    Pil ömründe de Series 12 belirgin şekilde daha uzun kullanım sunuyor. SE 3 normal kullanımda 18 saate kadar dayanırken Series 12 bu süreyi 24 saate çıkarıyor. Düşük Güç Modu'nda değerler sırasıyla 32 ve 38 saat seviyesinde. Series 12 ayrıca daha hızlı şarj oluyor. Yüzde 0'dan 80'e yaklaşık 30 dakikada ulaşabilirken SE 3'te bu süre yaklaşık 45 dakika. Series 12'nin yalnızca 5 dakikalık şarjla 10 saate kadar uyku takibi sunması da özellikle gece kullanımında avantaj sağlıyor.

    • Apple Watch SE 3: 18 saat
    • Apple Watch Series 12: 24 saat

    Bağlantı ve diğer özellikler 🛜

    Her iki modelin hücresel versiyonları 5G bağlantı desteğine sahip. Ancak Series 12, 5 GHz Wi-Fi, ikinci nesil Ultra Wideband ve Precision Finding özellikleriyle ayrılıyor. Böylece uyumlu iPhone modellerini daha hassas şekilde bulabiliyor. Series 12 ayrıca Audio Intelligence kapsamında Siri Recap, Sound Recognition ve her zaman açık Shazam gibi özellikler sunuyor. SE 3'te ise bu özellikler bulunmuyor.

    Fiyat 🏷️

    Apple Watch SE 3'ün başlangıç fiyatı 249 dolar. 44 mm GPS model 279 dolardan, GPS + Cellular seçenekleri ise 299 dolardan başlıyor. Series 12 ise 42 mm alüminyum kasa için 399 dolardan, 46 mm model için 449 dolardan başlıyor. Titanyum modeller 699 dolar, seramik modeller ise 1.299 dolar seviyesinden satışa sunuluyor. Apple'ın Türkiye mağazasında Series 12'nin başlangıç fiyatı 27.999 TL olarak listeleniyor. SE 3'ün başlangıç fiyatı ise 16.999 TL.

    Sonuç olarak SE 3, bildirimler, temel egzersiz ve uyku takibi ile sürekli açık ekran gibi temel Apple Watch özelliklerini isteyen kullanıcılar için daha düşük fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Series 12 ise gelişmiş sağlık takibi, daha parlak ve büyük ekran, daha uzun pil ömrü, hızlı şarj ve premium kasa seçeneklerini isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

    Apple Watch Series 12 vs Apple Watch SE 3
    Özellik Apple Watch SE 3 Apple Watch Series 12
    Tasarım Apple Watch Series 4, 5, 6 ile aynı tasarım Daha ince kasa, daha yuvarlak kenarlar, daha yüksek ekran-gövde oranı
    Kasa Boyutu 40mm veya 44mm 42mm veya 46mm
    Kasa Malzemesi Alüminyum Alüminyum, titanyum veya seramik
    Boyutlar 40mm: 40 × 34 × 10.7 mm44mm: 44 × 38 × 10.7 mm 42mm Alüminyum/Titanyum: 42 × 37 × 9.7 mm46mm Alüminyum/Titanyum: 46 × 40 × 9.7 mm42mm Seramik: 43 × 37 × 9.85 mm46mm Seramik: 47 × 41 × 9.85 mm
    Ağırlık 40mm: 26.3 gr 44mm: 32.9 gr 42mm: 32.2 gr 46mm: 39.5 gr
    Ön Cam Ion-X Alüminyum modellerde Ceramic Shield 2, titanyum ve seramik modellerde safir kristal
    Toz Dayanıklılığı Resmi IP6X yok IP6X
    Ekran Teknolojisi LTPO OLED LTPO3, 1Hz Always-On destekli
    Panel OLED Geniş açılı OLED
    Çözünürlük 40mm: 324 × 394 44mm: 368 × 448 42mm: 374 × 446 46mm: 416 × 496
    Ekran Alanı 40mm: 759 mm² 44mm: 977 mm² 42mm: 970 mm² 46mm: 1.196 mm²
    Maksimum Parlaklık 1.000 nit 2.000 nit
    Minimum Parlaklık 2 nit 1 nit
    Arka Yüzey Naylon kompozit + safir Alüminyum/Titanyum + zirkonya, seramik modellerde seramik + zirkonya
    İşlemci S10 (2024) S11 (2026)
    RAM 2 GB 4 GB
    Kalp Sensörü 2. nesil optik sensör Always-On optik kalp sensörü
    Arka Plan Nabız Takibi Standart Her 5 saniyede bir ölçüm
    HRV Standart HRV Recovery HRV ve daha sık ölçüm
    Vitals Uygulaması Kalp atışı, solunum, bilek sıcaklığı, uyku Bunlara ek olarak HRV ve gündüz görünümü
    Readiness Yok Var
    ECG Yok Elektrikli kalp sensörü ve ECG
    Kan Oksijeni Yok Blood Oxygen uygulaması
    Hipertansiyon Bildirimleri Yok Var
    Adım Takibi Standart Geliştirilmiş
    Canlı Saat Kadranı Verileri Yok Gerçek zamanlı nabız ve adım
    Su Sıcaklığı Sensörü Yok Var
    Derinlik Ölçer Yok 6 metreye kadar
    Oceanic+ Yok 6 metreye kadar şnorkel desteği
    Audio Intelligence Yok Siri Recap, Sound Recognition, Shazam
    Live Rewind Yok Beta (2026 sonu)
    Mikrofon Standart Voice Isolation destekli
    Hoparlör Tek uzun açıklık Ayrı hoparlör delikleri
    Wi-Fi 2.4GHz Wi-Fi 4 2.4GHz + 5GHz Wi-Fi 4
    GPS L1 GPS Precision L1 GPS
    Ultra Wideband Yok 2. nesil UWB
    iPhone Bulma Find iPhone Precision Finding
    HomePod Oynatma kontrolleri Kontroller + yakınlık tabanlı öneriler
    Normal Pil Ömrü 18 saat 24 saat
    Düşük Güç Modu 32 saat 38 saat
    Egzersiz Süresi 7 saat 10 saat
    %0-80 Şarj Yaklaşık 45 dakika Yaklaşık 30 dakika
    15 Dakika Şarj 8 saat kullanım 12 saat kullanım
    5-8 Dakika Şarj ile Uyku Takibi 8 dakikada 8 saat 5 dakikada 10 saat
    Renkler Midnight, Starlight (Alüminyum) Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray (Alüminyum)Radiant Gold, Natural (Titanyum)Pearl White, Night Blue (Seramik)Silver ve Radiant Gold Hermès
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