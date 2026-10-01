Apple Watch SE 3 vs Watch 12 karşılaştırması: Hangisi size uygun?

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Tam Boyutta Gör Apple, 2026 yılında düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch 12 modelini tanıttı. Şirket aynı dönemde daha uygun fiyatlı Apple Watch SE 3 modelini de satışa sundu. Peki Apple Watch SE 3 ile Apple Watch Series 12 arasındaki farklar neler? İşte Apple Watch SE 3 mü yoksa Series 12 mi alınmalı? sorusunun cevabı:

Apple Watch SE 3 ve Apple Watch 12, Apple'ın 2026 model akıllı saat seçenekleri arasında yer alıyor. İki model, sürekli açık ekran, bilek sıcaklığı ölçümü, uyku takibi, uyku apnesi bildirimleri, adet döngüsü takibi, 5G bağlantı ve 64 GB depolama gibi bazı ortak özelliklere sahip. Ancak Series 12, özellikle sağlık takibi, ekran ve pil ömrü tarafında daha gelişmiş donanımlarla geliyor.

Tasarım ve ekran ⌚

Apple Watch SE 3, 40 mm ve 44 mm kasa seçenekleriyle alüminyum gövde sunuyor. Series 12 ise 42 mm ve 46 mm seçeneklerinin yanı sıra alüminyum, titanyum ve seramik kasa alternatiflerine sahip. Series 12'nin kasası 9,7 mm kalınlığındayken SE 3'te bu değer 10,7 mm seviyesinde. Ekran tarafında da Series 12 öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör SE 3, LTPO OLED panel ve 1.000 nit maksimum parlaklık sunarken Series 12, LTPO3 geniş açılı OLED ekran kullanıyor ve 2.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Series 12 ayrıca 1 nit minimum parlaklıkla özellikle karanlık ortamlarda daha düşük seviyede ışık sunabiliyor.

Apple Watch SE 3: 40 mm – 324 × 394 / 44 mm – 368 × 448 piksel

Apple Watch Series 12: 42 mm – 374 × 446 / 46 mm – 416 × 496 piksel

Sağlık ve performans 🧬

İki model arasındaki en önemli farklardan biri sağlık sensörleri. SE 3, S10 çip ve 2 GB RAM ile gelirken Series 12'de S11 çip ve 4 GB RAM bulunuyor. Series 12'nin Sağlık Verisi Algılama Sistemi, daha sık kalp atış hızı ölçümü ve Recovery HRV takibi yapabiliyor. Buna ek olarak Readiness özelliği, son dönemdeki aktivite, antrenman yükü, yaşamsal veriler ve uyku bilgilerini değerlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Series 12'de ayrıca EKG, kan oksijeni ölçümü, hipertansiyon bildirimleri, geliştirilmiş adım takibi ve su sıcaklığı sensörü bulunuyor. Derinlik ölçer ise 6 metreye kadar destek sunuyor.

Pil ve şarj ⚡

Pil ömründe de Series 12 belirgin şekilde daha uzun kullanım sunuyor. SE 3 normal kullanımda 18 saate kadar dayanırken Series 12 bu süreyi 24 saate çıkarıyor. Düşük Güç Modu'nda değerler sırasıyla 32 ve 38 saat seviyesinde. Series 12 ayrıca daha hızlı şarj oluyor. Yüzde 0'dan 80'e yaklaşık 30 dakikada ulaşabilirken SE 3'te bu süre yaklaşık 45 dakika. Series 12'nin yalnızca 5 dakikalık şarjla 10 saate kadar uyku takibi sunması da özellikle gece kullanımında avantaj sağlıyor.

Apple Watch SE 3: 18 saat

Apple Watch Series 12: 24 saat

Bağlantı ve diğer özellikler 🛜

Her iki modelin hücresel versiyonları 5G bağlantı desteğine sahip. Ancak Series 12, 5 GHz Wi-Fi, ikinci nesil Ultra Wideband ve Precision Finding özellikleriyle ayrılıyor. Böylece uyumlu iPhone modellerini daha hassas şekilde bulabiliyor. Series 12 ayrıca Audio Intelligence kapsamında Siri Recap, Sound Recognition ve her zaman açık Shazam gibi özellikler sunuyor. SE 3'te ise bu özellikler bulunmuyor.

Fiyat 🏷️

Apple Watch SE 3'ün başlangıç fiyatı 249 dolar. 44 mm GPS model 279 dolardan, GPS + Cellular seçenekleri ise 299 dolardan başlıyor. Series 12 ise 42 mm alüminyum kasa için 399 dolardan, 46 mm model için 449 dolardan başlıyor. Titanyum modeller 699 dolar, seramik modeller ise 1.299 dolar seviyesinden satışa sunuluyor. Apple'ın Türkiye mağazasında Series 12'nin başlangıç fiyatı 27.999 TL olarak listeleniyor. SE 3'ün başlangıç fiyatı ise 16.999 TL.

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Sonuç olarak SE 3, bildirimler, temel egzersiz ve uyku takibi ile sürekli açık ekran gibi temel Apple Watch özelliklerini isteyen kullanıcılar için daha düşük fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Series 12 ise gelişmiş sağlık takibi, daha parlak ve büyük ekran, daha uzun pil ömrü, hızlı şarj ve premium kasa seçeneklerini isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Apple Watch Series 12 vs Apple Watch SE 3 Özellik Apple Watch SE 3 Apple Watch Series 12 Tasarım Apple Watch Series 4, 5, 6 ile aynı tasarım Daha ince kasa, daha yuvarlak kenarlar, daha yüksek ekran-gövde oranı Kasa Boyutu 40mm veya 44mm 42mm veya 46mm Kasa Malzemesi Alüminyum Alüminyum, titanyum veya seramik Boyutlar 40mm: 40 × 34 × 10.7 mm44mm: 44 × 38 × 10.7 mm 42mm Alüminyum/Titanyum: 42 × 37 × 9.7 mm46mm Alüminyum/Titanyum: 46 × 40 × 9.7 mm42mm Seramik: 43 × 37 × 9.85 mm46mm Seramik: 47 × 41 × 9.85 mm Ağırlık 40mm: 26.3 gr 44mm: 32.9 gr 42mm: 32.2 gr 46mm: 39.5 gr Ön Cam Ion-X Alüminyum modellerde Ceramic Shield 2, titanyum ve seramik modellerde safir kristal Toz Dayanıklılığı Resmi IP6X yok IP6X Ekran Teknolojisi LTPO OLED LTPO3, 1Hz Always-On destekli Panel OLED Geniş açılı OLED Çözünürlük 40mm: 324 × 394 44mm: 368 × 448 42mm: 374 × 446 46mm: 416 × 496 Ekran Alanı 40mm: 759 mm² 44mm: 977 mm² 42mm: 970 mm² 46mm: 1.196 mm² Maksimum Parlaklık 1.000 nit 2.000 nit Minimum Parlaklık 2 nit 1 nit Arka Yüzey Naylon kompozit + safir Alüminyum/Titanyum + zirkonya, seramik modellerde seramik + zirkonya İşlemci S10 (2024) S11 (2026) RAM 2 GB 4 GB Kalp Sensörü 2. nesil optik sensör Always-On optik kalp sensörü Arka Plan Nabız Takibi Standart Her 5 saniyede bir ölçüm HRV Standart HRV Recovery HRV ve daha sık ölçüm Vitals Uygulaması Kalp atışı, solunum, bilek sıcaklığı, uyku Bunlara ek olarak HRV ve gündüz görünümü Readiness Yok Var ECG Yok Elektrikli kalp sensörü ve ECG Kan Oksijeni Yok Blood Oxygen uygulaması Hipertansiyon Bildirimleri Yok Var Adım Takibi Standart Geliştirilmiş Canlı Saat Kadranı Verileri Yok Gerçek zamanlı nabız ve adım Su Sıcaklığı Sensörü Yok Var Derinlik Ölçer Yok 6 metreye kadar Oceanic+ Yok 6 metreye kadar şnorkel desteği Audio Intelligence Yok Siri Recap, Sound Recognition, Shazam Live Rewind Yok Beta (2026 sonu) Mikrofon Standart Voice Isolation destekli Hoparlör Tek uzun açıklık Ayrı hoparlör delikleri Wi-Fi 2.4GHz Wi-Fi 4 2.4GHz + 5GHz Wi-Fi 4 GPS L1 GPS Precision L1 GPS Ultra Wideband Yok 2. nesil UWB iPhone Bulma Find iPhone Precision Finding HomePod Oynatma kontrolleri Kontroller + yakınlık tabanlı öneriler Normal Pil Ömrü 18 saat 24 saat Düşük Güç Modu 32 saat 38 saat Egzersiz Süresi 7 saat 10 saat %0-80 Şarj Yaklaşık 45 dakika Yaklaşık 30 dakika 15 Dakika Şarj 8 saat kullanım 12 saat kullanım 5-8 Dakika Şarj ile Uyku Takibi 8 dakikada 8 saat 5 dakikada 10 saat Renkler Midnight, Starlight (Alüminyum) Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray (Alüminyum)Radiant Gold, Natural (Titanyum)Pearl White, Night Blue (Seramik)Silver ve Radiant Gold Hermès

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Apple Watch SE 3 vs Watch 12 karşılaştırması: Hangisi size uygun?

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