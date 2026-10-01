Apple Watch SE 3 vs Watch 12 karşılaştırması: Hangisi size uygun?

Apple Watch SE 3 ve Apple Watch 12, Apple'ın 2026 model akıllı saat seçenekleri arasında yer alıyor. İki model, sürekli açık ekran, bilek sıcaklığı ölçümü, uyku takibi, uyku apnesi bildirimleri, adet döngüsü takibi, 5G bağlantı ve 64 GB depolama gibi bazı ortak özelliklere sahip. Ancak Series 12, özellikle sağlık takibi, ekran ve pil ömrü tarafında daha gelişmiş donanımlarla geliyor.
Tasarım ve ekran ⌚
Apple Watch SE 3, 40 mm ve 44 mm kasa seçenekleriyle alüminyum gövde sunuyor. Series 12 ise 42 mm ve 46 mm seçeneklerinin yanı sıra alüminyum, titanyum ve seramik kasa alternatiflerine sahip. Series 12'nin kasası 9,7 mm kalınlığındayken SE 3'te bu değer 10,7 mm seviyesinde. Ekran tarafında da Series 12 öne çıkıyor.
- Apple Watch SE 3: 40 mm – 324 × 394 / 44 mm – 368 × 448 piksel
- Apple Watch Series 12: 42 mm – 374 × 446 / 46 mm – 416 × 496 piksel
Sağlık ve performans 🧬
İki model arasındaki en önemli farklardan biri sağlık sensörleri. SE 3, S10 çip ve 2 GB RAM ile gelirken Series 12'de S11 çip ve 4 GB RAM bulunuyor. Series 12'nin Sağlık Verisi Algılama Sistemi, daha sık kalp atış hızı ölçümü ve Recovery HRV takibi yapabiliyor. Buna ek olarak Readiness özelliği, son dönemdeki aktivite, antrenman yükü, yaşamsal veriler ve uyku bilgilerini değerlendiriyor.
Pil ve şarj ⚡
Pil ömründe de Series 12 belirgin şekilde daha uzun kullanım sunuyor. SE 3 normal kullanımda 18 saate kadar dayanırken Series 12 bu süreyi 24 saate çıkarıyor. Düşük Güç Modu'nda değerler sırasıyla 32 ve 38 saat seviyesinde. Series 12 ayrıca daha hızlı şarj oluyor. Yüzde 0'dan 80'e yaklaşık 30 dakikada ulaşabilirken SE 3'te bu süre yaklaşık 45 dakika. Series 12'nin yalnızca 5 dakikalık şarjla 10 saate kadar uyku takibi sunması da özellikle gece kullanımında avantaj sağlıyor.
- Apple Watch SE 3: 18 saat
- Apple Watch Series 12: 24 saat
Bağlantı ve diğer özellikler 🛜
Her iki modelin hücresel versiyonları 5G bağlantı desteğine sahip. Ancak Series 12, 5 GHz Wi-Fi, ikinci nesil Ultra Wideband ve Precision Finding özellikleriyle ayrılıyor. Böylece uyumlu iPhone modellerini daha hassas şekilde bulabiliyor. Series 12 ayrıca Audio Intelligence kapsamında Siri Recap, Sound Recognition ve her zaman açık Shazam gibi özellikler sunuyor. SE 3'te ise bu özellikler bulunmuyor.
Fiyat 🏷️
Apple Watch SE 3'ün başlangıç fiyatı 249 dolar. 44 mm GPS model 279 dolardan, GPS + Cellular seçenekleri ise 299 dolardan başlıyor. Series 12 ise 42 mm alüminyum kasa için 399 dolardan, 46 mm model için 449 dolardan başlıyor. Titanyum modeller 699 dolar, seramik modeller ise 1.299 dolar seviyesinden satışa sunuluyor. Apple'ın Türkiye mağazasında Series 12'nin başlangıç fiyatı 27.999 TL olarak listeleniyor. SE 3'ün başlangıç fiyatı ise 16.999 TL.
Sonuç olarak SE 3, bildirimler, temel egzersiz ve uyku takibi ile sürekli açık ekran gibi temel Apple Watch özelliklerini isteyen kullanıcılar için daha düşük fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Series 12 ise gelişmiş sağlık takibi, daha parlak ve büyük ekran, daha uzun pil ömrü, hızlı şarj ve premium kasa seçeneklerini isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
|Özellik
|Apple Watch SE 3
|Apple Watch Series 12
|Tasarım
|Apple Watch Series 4, 5, 6 ile aynı tasarım
|Daha ince kasa, daha yuvarlak kenarlar, daha yüksek ekran-gövde oranı
|Kasa Boyutu
|40mm veya 44mm
|42mm veya 46mm
|Kasa Malzemesi
|Alüminyum
|Alüminyum, titanyum veya seramik
|Boyutlar
|40mm: 40 × 34 × 10.7 mm44mm: 44 × 38 × 10.7 mm
|42mm Alüminyum/Titanyum: 42 × 37 × 9.7 mm46mm Alüminyum/Titanyum: 46 × 40 × 9.7 mm42mm Seramik: 43 × 37 × 9.85 mm46mm Seramik: 47 × 41 × 9.85 mm
|Ağırlık
|40mm: 26.3 gr 44mm: 32.9 gr
|42mm: 32.2 gr 46mm: 39.5 gr
|Ön Cam
|Ion-X
|Alüminyum modellerde Ceramic Shield 2, titanyum ve seramik modellerde safir kristal
|Toz Dayanıklılığı
|Resmi IP6X yok
|IP6X
|Ekran Teknolojisi
|LTPO OLED
|LTPO3, 1Hz Always-On destekli
|Panel
|OLED
|Geniş açılı OLED
|Çözünürlük
|40mm: 324 × 394 44mm: 368 × 448
|42mm: 374 × 446 46mm: 416 × 496
|Ekran Alanı
|40mm: 759 mm² 44mm: 977 mm²
|42mm: 970 mm² 46mm: 1.196 mm²
|Maksimum Parlaklık
|1.000 nit
|2.000 nit
|Minimum Parlaklık
|2 nit
|1 nit
|Arka Yüzey
|Naylon kompozit + safir
|Alüminyum/Titanyum + zirkonya, seramik modellerde seramik + zirkonya
|İşlemci
|S10 (2024)
|S11 (2026)
|RAM
|2 GB
|4 GB
|Kalp Sensörü
|2. nesil optik sensör
|Always-On optik kalp sensörü
|Arka Plan Nabız Takibi
|Standart
|Her 5 saniyede bir ölçüm
|HRV
|Standart HRV
|Recovery HRV ve daha sık ölçüm
|Vitals Uygulaması
|Kalp atışı, solunum, bilek sıcaklığı, uyku
|Bunlara ek olarak HRV ve gündüz görünümü
|Readiness
|Yok
|Var
|ECG
|Yok
|Elektrikli kalp sensörü ve ECG
|Kan Oksijeni
|Yok
|Blood Oxygen uygulaması
|Hipertansiyon Bildirimleri
|Yok
|Var
|Adım Takibi
|Standart
|Geliştirilmiş
|Canlı Saat Kadranı Verileri
|Yok
|Gerçek zamanlı nabız ve adım
|Su Sıcaklığı Sensörü
|Yok
|Var
|Derinlik Ölçer
|Yok
|6 metreye kadar
|Oceanic+
|Yok
|6 metreye kadar şnorkel desteği
|Audio Intelligence
|Yok
|Siri Recap, Sound Recognition, Shazam
|Live Rewind
|Yok
|Beta (2026 sonu)
|Mikrofon
|Standart
|Voice Isolation destekli
|Hoparlör
|Tek uzun açıklık
|Ayrı hoparlör delikleri
|Wi-Fi
|2.4GHz Wi-Fi 4
|2.4GHz + 5GHz Wi-Fi 4
|GPS
|L1 GPS
|Precision L1 GPS
|Ultra Wideband
|Yok
|2. nesil UWB
|iPhone Bulma
|Find iPhone
|Precision Finding
|HomePod
|Oynatma kontrolleri
|Kontroller + yakınlık tabanlı öneriler
|Normal Pil Ömrü
|18 saat
|24 saat
|Düşük Güç Modu
|32 saat
|38 saat
|Egzersiz Süresi
|7 saat
|10 saat
|%0-80 Şarj
|Yaklaşık 45 dakika
|Yaklaşık 30 dakika
|15 Dakika Şarj
|8 saat kullanım
|12 saat kullanım
|5-8 Dakika Şarj ile Uyku Takibi
|8 dakikada 8 saat
|5 dakikada 10 saat
|Renkler
|Midnight, Starlight (Alüminyum)
|Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray (Alüminyum)Radiant Gold, Natural (Titanyum)Pearl White, Night Blue (Seramik)Silver ve Radiant Gold Hermès