    Apple Watch Series 11 neler sunacak? İşte beklenen yenilikler

    iOS 26 beta kodlarında Apple Watch Ultra 3'ün ekranına ilişkin bilgilere rastlanmıştı. Ultra kadar Apple Watch Series 11 modeli de merakla bekleniyor. Peki, yeni Apple Watch ne yenilikler sunacak?

    Apple Watch Series 11 beklenen yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, Eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte yeni Apple Watch modellerini tanıtacak. Apple Watch Ultra, yalnızca siyah renk seçeneğiyle sunulduğundan yeni Watch Ultra 3 modeli merakla bekleniyor. Diğer yandan Apple Watch Series 10 ekran tarafında iyileştirmeler aldığından Watch Series 11’in daha fazla yenilik getirmesi bekleniyor. Peki, şu ana kadar Apple Watch Series 11 özelliklerine ilişkin ne söylentiler ortaya atıldı?

    Daha hızlı işlemci ve yeni modem çipi

    Apple, daha kompakt ve verimli tasarım sunan güncellenmiş S11 çipi sunmayı planlıyor. İşlemci performansında genel pil ömrünü artıracak iyileştirmelerle birlikte pil kapasitesi artırılabilir.

    Apple Watch Series 11 modelleri, 5G RedCap destekli MediaTek'in yeni modemlerini kullanabilir. 5G RedCap, standart 5G hızlarına ihtiyaç duymayan giyilebilir cihazlar için tasarlanmış bir 5G servisi. Şu anda Apple Watch modelleri LTE hızlarıyla sınırlı ancak 5G RedCap, bağlantı iyileştirmeleri sağlayabilir.

    Tansiyon uyarıları

    Apple, kan basıncı izleme özelliği üzerinde çalışıyor ancak 2025 modellerinde kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Apple, özelliğin kullanıma sunulmasını geciktirebilecek doğruluk ve güvenilirlik sorunlarıyla karşılaştı ancak üzerinden uzun süre geçtiğinden Apple'ın bu sorunları çözmüş olabileceği düşünülüyor.

    Apple Watch, kan basıncı takibi özelliğine sahip olsa bile standart tansiyon manşonu veya ölçüm cihazı gibi kesin sistolik ve diyastolik ölçümler sağlamayacak. Bunun yerine, hipertansiyonu takip edecek ve tespit edilirse kullanıcıyı bilgilendirecek. Hipertansiyon, kalp hastalığı, felç ve diğer sağlık sorunları için bir risk faktörü olduğundan bu özellik mühim.

    watchOS 26 ile geliyor

    Apple Watch Series 11, Apple'ın şu anda beta testini yaptığı watchOS 26 ile gelecek. ‌watchOS 26‌, antrenmanlar sırasında kullanıcıyı motive etmek için tasarlanmış yepyeni Workout Buddy özelliğini getiriyor. Workout Buddy, Apple Intelligence'ı destekleyen iPhone gerektiriyor ve gerçek Apple Fitness+ antrenörlerinden alınan ses verileri kullanılarak oluşturulan metinden konuşmaya yapay zeka modelini kullanıyor. Workout Buddy, kişinin antrenmanlarını tamamlaması ve fitness hedeflerine ulaşması için teşvik edecek gerçek bir kişisel antrenör gibi.

    ‌watchOS 26‌, yeni Liquid Glass tasarım, Akıllı Gruplama ipuçları, yenilenmiş Denetim Merkezi, yeni bilek hareketi ve daha fazlasını sunuyor. Uyku puanı özelliğinin yeni Apple Watch modellerinde olacağı, watchOS 26 ile gelecek bir özellik olmayacağı söyleniyor.

