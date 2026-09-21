Yeni Apple Watch'larda ciddi sorun: Sıfırlamayla çözülmüyor!

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni akıllı saatleri Watch Ultra 4 ve Watch Series 12’de beklenmedik kapanma sorunuyla karşı karşıyaysanız yalnız değilsiniz. Kurulum sırasında çıkan güncellemeyi yükleyenler dahi saatin beklenmedik şekilde yeniden başlatma işlemi uygulamasından şikayetçi. Üstelik saati sıfırlamak da sorunu çözmüyor.

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Kernel panic hatası

Kullanıcı raporlarına göre, yeni Apple Watch’lar hemen her işlem sırasında (Siri’yi kullanırken, kadranı düzenlerken, Harita veya App Store'u açarken, telefon araması başlatırken, antrenman kaydederken) aniden Apple logosunu gösterip yeniden başlatma işlemi uyguluyor. Hatta saat kullanılmıyorken de aniden kapanıp açılıyor. Kullanıcıların Neural Engine zaman aşımı hatasını gösteren ve panic (sistem çökmesi) ibaresi içeren tanılama kayıtları paylaşımları da dikkat çekici.

Neural Engine kaynaklı çökme sorunu

Sorun hem ilk watchOS 27.0 sürümünde hem de cihazların kurulum sırasında indirdiği ilk gün güncellemesinde rapor edildi. Bazı kullanıcılar saatlerini sıfırlayıp yeniden kurmalarına rağmen bu yeniden başlatma sorununu yaşamaya devam etti; hatta bir Series 12 sahibi, değişimle gelen yeni cihazda da aynı Neural Engine kaynaklı çökme sorununun yaşandığını belirtti.

Reddit ve Apple Topluluk Destek sayfalarına göre, yaygın bir sorun. Apple henüz şikayetlere ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Apple Watch Series 12'de ciddi sorun: Sıfırlamayla çözülmüyor!

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