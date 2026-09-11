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    Apple Watch Series 12'ye geçecekler dikkat: Hipertansiyon bildirimleri onaya takıldı!

    Apple Watch Series 12 veya Watch Ultra 4 modellerine geçiş yapan bazı kullanıcılar, hipertansiyon bildirimleri özelliğine geçici olarak erişemeyecek.            

    apple watch series 12 hipertansiyon bildirimleri özelliği onay Tam Boyutta Gör
    Apple, watchOS özelliklerinin kullanılabilirliği sayfasında, yasal onay süreçleri devam ettiğinden Series 12 ve Ultra 4 modellerinde hipertansiyon bildirimleri özelliğinin başta kullanılamayabileceğine ilişkin uyarıda bulunuyor.

    Hipertansiyon bildirimleri özelliğinin onaylanması gerekiyor

    Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 için düzenleyici kurumlardan ek onay alma süreçleri devam ettiğinden, Hipertansiyon Bildirimleri bulunduğunuz bölgede bu aygıtlarda kullanılamayabilir. Bu uyarı, Türkiye dahil olmak üzere 33 ülke ve bölgeyi kapsıyor.

    Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4, yenilenmiş sensörlere ve yeni Sağlık Algılama Sistemine sahip. Apple, daha sık ve doğru takip için yeni optik ve elektriksel kalp sensörleri ekledi. Bu değişiklik, bazı bölgelerde yeni yasal onaylar alınmasını gerektiriyor gibi görünüyor.

    Halihazırda bu bildirimlere ihtiyaç duyan Apple Watch kullanıcıları, Series 12 veya Ultra 4 modellerine geçtiklerinde, yasal onay alınana kadar bu özelliğe erişemeyecek. Apple, Amerika, Birleşik Krallık ve tüm AB ülkelerinde bu bildirimlere almaya devam edecek.

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